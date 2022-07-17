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Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным. ФОТОрепортаж

Делегация Сил обороны Эстонской Республики во главе с командующим генерал-лейтенантом Мартином Геремом совершила визит в Украину, где, в частности, посетила места совершения военных преступлений РФ в Киевской и Черниговской областях и встретилась с украинским военным командованием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Встречая своего эстонского коллегу, Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный отметил, что приезд уважаемого друга Мартина Герема в Украину в это сложное для нашего государства время является свидетельством системной поддержки и солидарности в войне против РФ. "Я ценю вовлеченность и помощь Эстонии, действенную поддержку военных, высокий уровень нашего военного сотрудничества, а также гостеприимство, с которым эстонцы приняли беженцев из Украины", - подчеркнул Залужный.

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Во время визита делегация Сил обороны Эстонской Республики была ознакомлена с ситуацией безопасности в Украине, составом, численностью группировок ВС РФ как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ вдоль государственной границы Украины и территории сопредельных государств, характером действий и направлений сосредоточения противника, его потерь в личном составе и технике, выявленных фактах нарушения противником правил ведения войны и преступлений против человечности.

Кроме того, была обсуждена оценка вероятного характера действий противника в дальнейшем, ситуация с безопасностью на украинско-белорусской границе, тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморско-Азовском регионе.

Делегация Сил обороны Эстонской Республики посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, в том числе города-герои Гостомель, Бородянку и территорию ожесточенных боев у поселка Мощун.

Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным 01
Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным 02
Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным 03
Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным 04
Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным 05
Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным 06
Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным 07

Также совместно с офицерами оперативного командования "Север" военные страны-партнера побывали в местах совершения военных преступлений РФ на Черниговщине. В частности, увидели разрушенный стадион, библиотеку, микрорайон Бобровица и т.д. Кроме того, иностранные коллеги ознакомились с ситуацией безопасности в регионе и с организацией противодействия вооруженной агрессии России подразделениями ВС Украины.

Генерал-лейтенант Эстонии отметил, что пример борьбы Украины в войне с Россией – это бесценный опыт для стран НАТО. Эстония же – одно из государств, постоянно поддерживающее Украину и ее войско, в частности помогало с профессиональной подготовкой личного состава.

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Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным 08
Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным 09
Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным 10

Автор: 

визит (3081) Киевская область (4135) Черниговщина (1485) Эстония (1423) военнослужащие (6137) Залужный Валерий (657) военные преступления (1436)


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17.07.2022 15:43 Ответить
На счет "Мрії" - мне кажется что спалили 2ю Мрію, что только каркас был. а ту что летала - припрятали за рубежом.
Почему?

Потому что власть про войну знала, о шашлыке трындела, мины снимала не только на Юге...

______________________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНІХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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17.07.2022 15:54 Ответить
по одному своему практиканту на пару недель посадят в кабину наших М142.
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17.07.2022 15:56 Ответить
Під Корсунем,Естонська дивізія НАРВА добряче сталінським окупантам рило натовкала))))
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17.07.2022 16:00 Ответить
респект Естонії за підтримку України
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17.07.2022 17:12 Ответить
"міста-герої" - смердить совком, в Україні повинні бути інші наративи й інше бачення.
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17.07.2022 17:49 Ответить
скоро усі союзники зрозуміють ,що для перемоги зустрічатись потрібно виключно з Залужним , оминаючи офіс президента с фсбешним завгоспом
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17.07.2022 18:05 Ответить
В Николаев - когда приедут? Или в Харьков?
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18.07.2022 05:02 Ответить
 
 