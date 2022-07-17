Делегация эстонских военных посетила Украину и встретилась с Залужным. ФОТОрепортаж

Делегация Сил обороны Эстонской Республики во главе с командующим генерал-лейтенантом Мартином Геремом совершила визит в Украину, где, в частности, посетила места совершения военных преступлений РФ в Киевской и Черниговской областях и встретилась с украинским военным командованием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Встречая своего эстонского коллегу, Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный отметил, что приезд уважаемого друга Мартина Герема в Украину в это сложное для нашего государства время является свидетельством системной поддержки и солидарности в войне против РФ. "Я ценю вовлеченность и помощь Эстонии, действенную поддержку военных, высокий уровень нашего военного сотрудничества, а также гостеприимство, с которым эстонцы приняли беженцев из Украины", - подчеркнул Залужный.

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Во время визита делегация Сил обороны Эстонской Республики была ознакомлена с ситуацией безопасности в Украине, составом, численностью группировок ВС РФ как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ вдоль государственной границы Украины и территории сопредельных государств, характером действий и направлений сосредоточения противника, его потерь в личном составе и технике, выявленных фактах нарушения противником правил ведения войны и преступлений против человечности.

Кроме того, была обсуждена оценка вероятного характера действий противника в дальнейшем, ситуация с безопасностью на украинско-белорусской границе, тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморско-Азовском регионе.

Делегация Сил обороны Эстонской Республики посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, в том числе города-герои Гостомель, Бородянку и территорию ожесточенных боев у поселка Мощун.















Также совместно с офицерами оперативного командования "Север" военные страны-партнера побывали в местах совершения военных преступлений РФ на Черниговщине. В частности, увидели разрушенный стадион, библиотеку, микрорайон Бобровица и т.д. Кроме того, иностранные коллеги ознакомились с ситуацией безопасности в регионе и с организацией противодействия вооруженной агрессии России подразделениями ВС Украины.

Генерал-лейтенант Эстонии отметил, что пример борьбы Украины в войне с Россией – это бесценный опыт для стран НАТО. Эстония же – одно из государств, постоянно поддерживающее Украину и ее войско, в частности помогало с профессиональной подготовкой личного состава.

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