В Нидерландах почтили память погибших в катастрофе МН17: имена жертв зачитали их родственники. ФОТОрепортаж

В Нидерландах во время церемонии у мемориального комплекса памяти жертв трагедии МН17 вблизи аэропорта "Схипхол" имена погибших зачитали их родственники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Член правления фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг, родственник трех жертв трагедии, отметил, что этот год был очень насыщен, а слушания в судебном комплексе "Схипхол" – тяжелы для родных, которые также выступали в суде.

"Это были очень проникновенные и очень эмоциональные заявления 105 родственников, которые воспользовались своим правом слова в суде. И в те дни мы еще раз ощутили их страдания и боль, а также – их мужество и стойкость", - сказал он.

Плуг отметил, что суд в Нидерландах должен принять решение по уголовному делу МН17 в отношении четырех обвиняемых уже в этом году.

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"Как фонд мы будем продолжать наши усилия, чтобы представлять интересы родных и поддерживать в повестке дня поиск правды, справедливости и ответственности", - сказал член правления фонда "Авиакатастрофа".

В то же время он напомнил, что менее чем за месяц до полномасштабного вторжения россии нидерландцы и украинцы столкнулись с российской стороной в Европейском суде по правам человека.

"Мы имели возможность поделиться с судом, насколько велико было влияние на нас, как на родственников, атаки на борт рейса MH17. Это был напряженный момент. Мы снова и снова осознавали, что наши близкие действительно были жертвами жестокой войны, которая фактически началась 8 лет назад", - сказал Плуг.

Также посол Украины Максим Кононенко и атташе по вопросам обороны Юрий Геращенко почтили память жертв крушения рейса MH17 и совместно с коллегами из посольства Австралии в Гааге выразили соболезнования родственникам погибших и возложили цветы к национальному мемориалу возле аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 года вылетел пассажирский самолет рейса МН17.

На территории мемориального комплекса - 298 деревьев, символизирующих жертв трагедии. Возле каждого дерева табличка с именем.

"Восемь лет назад гражданский борт был сбит в украинском небе российским ЗРК "Бук". Это была еще одна спецоперация, которую задумала и провела российская верхушка с целью спровоцировать Украину и Запад на дальнейшую эскалацию, создать предпосылки для полномасштабного вторжения еще тогда, в 2014 году… Тихо, рассудительно, цинично. Но они просчитались. Такую спецоперацию можно было тайно провести в патриархальном ХХ веке, в котором продолжает жить россия, но невозможно сокрыть в технологическом ХХІ веке, в котором живет сегодняшний мир, где каждая травинка, не говоря уже о "Буке", оставляет визуальный и цифровой след. Просчитались они и в реакции: вместо взаимной ненависти и вражды катастрофа посеяла сострадание и взаимопомощь", - сказал Кононенко.

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Он также напомнил, что во время этой катастрофы погибло 298 человек, среди которых – 80 детей, – большинство из них были подданными горсударства Нидерланды.

"Для нас чрезвычайно важно быть рядом с родными погибших. Этого требовали мучительная, но мощная духовная связь, связь крови и земли, образовавшаяся между Украиной и Нидерландами, восемь лет упорной совместной работы по привлечению виновных к ответственности, долгий путь, который еще ждет нас на пути к восстановлению справедливости. Возлагая сегодня цветы к этому мемориалу, я с ужасом осознаю, что Украина ежедневно теряет один "Боинг" – 300 человек, – и это делает эту войну еще более ужасной", – подчеркнул посол Украины в Нидерландах.