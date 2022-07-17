Акунин об обстреле Винницы: Чикатило продолжает убивать детей и женщин. И такое ощущение, что, кроме тебя самого, никто его обезвредить не сможет. ФОТО
Россияне продолжают творить зверства, убивать детей и женщин в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал российский писатель Борис Акунин.
"БРАТ ЧИКАТИЛО
Примерно так я – как, вероятно, многие из нас – себя все эти месяцы ощущаю. Лично я никого не убивал, не насиловал, не терзал, но эти ужасные преступления совершил член моей семьи. Поэтому так тяжело, даже невозможно общаться с жертвами и их родственниками. Ты блеешь какие-то сочувственные слова, соболезнуешь, готов платить компенсации, которые будут возложены на твое жуткое семейство по гражданским искам, но смотреть в глаза сил нет. В них читается: как же ты с этим уродом вырос-то, почему не остановил или вообще не придушил в колыбели?
При этом Чикатило пока не пойман — какое там. Он продолжает зверствовать, убивать детей и женщин. И такое ощущение, что кроме тебя самого никто его обезвредить не сможет. А до тех пор так и придется прятать глаза", — заявил Акунин и опубликовал фото разрушений и жертв российских обстрелов Винницы.
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@hochu_dodomu
· 16 июл.
В Новой Збурьевке авария: автомобиль на большой скорости влетел в электроопору.Внутри были 3 сотрудника ИК№7 в ГП: Лукашенко, Устименко и Милютин - погибли на месте. Незадолго до ДТП все трое обмывали свои новые должности в оккупационной власти. Меньше работы ВСУ!!
ти ж, акунін, все це створив - улещував своїми книжками цей імперський реваншизм і ресентімент.
а тепер тявкаєш з Іспанії, чи де ти там пригрівся.
тьху на тебе, сатана.
він на 100% в темі і мав би опублікувати всі звірства що творили москалі протягом імперської 300-лєткі (це 60 "ударних пятілєток").
але він спромігся тільки "прикрасити" жахливе минуле своїм авторським прізвищем.
Немцы ВСЕ, ответили за поддержку политики фюрера (даже те, кто был с ней несогласен) собственными жизнями и жизнями своих родных и близких (когда бомбы падали им на голову, их убивали), мучениями моральными и физическими, позором и национальной катострофой (и это было СПРАВЕДЛИВО). Будет еще СПРАВЕДЛИВИВОСТЬ для баранообразного налесения паРашки и его потомства!
https://youtu.be/45RV4inUiyg
знищив ракетну програму, зняв всі мінні загородження на Чонгарі,
понасадив агентуру кремлі во всі спецслужби України, завдяки
йому і була Буча, Ірпінь де кацапи мали на руках списки ветеранів
АТО, волонтерів, ТРОвців, патріотів, завдяки йому стався Маріуполь
з убитими 20 тисячами мирних людей. Цю гніду звуть Боневтік,
багато з українців його досі вважає героєм України і патріотом.
Факти кажуть про зворотнє. Звісно в цьому йому допомагає агент
ГРУ Андрєй, також агент ФСБ Демченко і інщі. Самі темні сутінки
перед світанком, так і з Україною