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Акунин об обстреле Винницы: Чикатило продолжает убивать детей и женщин. И такое ощущение, что, кроме тебя самого, никто его обезвредить не сможет. ФОТО

Россияне продолжают творить зверства, убивать детей и женщин в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал российский писатель Борис Акунин.

"БРАТ ЧИКАТИЛО

Примерно так я – как, вероятно, многие из нас – себя все эти месяцы ощущаю. Лично я никого не убивал, не насиловал, не терзал, но эти ужасные преступления совершил член моей семьи. Поэтому так тяжело, даже невозможно общаться с жертвами и их родственниками. Ты блеешь какие-то сочувственные слова, соболезнуешь, готов платить компенсации, которые будут возложены на твое жуткое семейство по гражданским искам, но смотреть в глаза сил нет. В них читается: как же ты с этим уродом вырос-то, почему не остановил или вообще не придушил в колыбели?

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При этом Чикатило пока не пойман — какое там. Он продолжает зверствовать, убивать детей и женщин. И такое ощущение, что кроме тебя самого никто его обезвредить не сможет. А до тех пор так и придется прятать глаза", — заявил Акунин и опубликовал фото разрушений и жертв российских обстрелов Винницы.

Акунин об обстреле Винницы: Чикатило продолжает убивать детей и женщин. И такое ощущение, что, кроме тебя самого, никто его обезвредить не сможет 01
Акунин об обстреле Винницы: Чикатило продолжает убивать детей и женщин. И такое ощущение, что, кроме тебя самого, никто его обезвредить не сможет 02

Акунин Борис (19) Винница (726) россия (95546) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+42
hochu domoy v UA

@hochu_dodomu

· 16 июл.

В Новой Збурьевке авария: автомобиль на большой скорости влетел в электроопору.Внутри были 3 сотрудника ИК№7 в ГП: Лукашенко, Устименко и Милютин - погибли на месте. Незадолго до ДТП все трое обмывали свои новые должности в оккупационной власти. Меньше работы ВСУ!!

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17.07.2022 19:07
+24
З 2014 не прочитав жодної книжки кацапською, не подивився жодного кацапського фільму - ютубу з "перлами крємля" вистачає щоб знати напевно - скоти. Всі "російські ліберали" - скоти в квадраті. Саме з їх мовчазної згоди виріс "русскій мір".
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17.07.2022 19:08
+17
гіркін і мільчаков - це і є практичне втілення фандоріна.

ти ж, акунін, все це створив - улещував своїми книжками цей імперський реваншизм і ресентімент.

а тепер тявкаєш з Іспанії, чи де ти там пригрівся.

тьху на тебе, сатана.
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17.07.2022 19:10
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Чхартішвілі, будь людиною - почни спочатку

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17.07.2022 18:59 Ответить
Пнх...
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17.07.2022 19:00 Ответить
hochu domoy v UA

@hochu_dodomu

· 16 июл.

В Новой Збурьевке авария: автомобиль на большой скорости влетел в электроопору.Внутри были 3 сотрудника ИК№7 в ГП: Лукашенко, Устименко и Милютин - погибли на месте. Незадолго до ДТП все трое обмывали свои новые должности в оккупационной власти. Меньше работы ВСУ!!

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17.07.2022 19:07 Ответить
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17.07.2022 19:25 Ответить
дорога в ЖП....жду деокуппации
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17.07.2022 21:07 Ответить
З 2014 не прочитав жодної книжки кацапською, не подивився жодного кацапського фільму - ютубу з "перлами крємля" вистачає щоб знати напевно - скоти. Всі "російські ліберали" - скоти в квадраті. Саме з їх мовчазної згоди виріс "русскій мір".
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17.07.2022 19:08 Ответить
Не все так просто. В 1040 году при Ярославе Мудром в тексте , писаной кириллицей, 75% современных т н русских слов, ,, повесть временных лет,, Нестора - аналогично, кодекс русьско- литовского княжества - аналогично. Пушкин сочинял великий т н русский язык из языка которому было уже 700 лет , когда дикие( они такими и остались) финноугромонголы жили в лесах а ямах. Русский язык - на80 процентов - официальный летописный украинский язык. Мова - древний язык общения наших предков, долетописный. Русские это полиэтничное сборище сотен диких племён и народов в основном тюркских. Русских нет как национальности. У них нет своей территории, религии, языка, культуры, традиций - фактически это дикие зверолюди , полуобезьяны.
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17.07.2022 20:18 Ответить
Кацапи мали 300 років на системне винищення українського спадку. Тільки на знищення української мови було прийнято в Імперії, а потім в СРСР, 286 указів та постанов. Культурні артефакти вивозились до **********. Навіть могили доевньоруських князів та козацьких лідерів України цілеспрямовано розграбовувались і останки вивозились в *********. "Группа Гєрасімова" навіть вигадала нам "скульптурне відтворення" образу Ярослава Мудрого який виглядає як монгольсько-татарський тип, що в принципі неможливо... Вони і сьогодні продовжують грабувати, глумитися і знищувати наш національний спадок на всіх окупованих землях України.
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17.07.2022 20:31 Ответить
гіркін і мільчаков - це і є практичне втілення фандоріна.

ти ж, акунін, все це створив - улещував своїми книжками цей імперський реваншизм і ресентімент.

а тепер тявкаєш з Іспанії, чи де ти там пригрівся.

тьху на тебе, сатана.
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17.07.2022 19:10 Ответить
Ні. Образ "Фандоріна" це образ благородного грузина під кацапським прізвищем якого кацапомовний грузин вигадав для кацапів-споживачів. І щоб "хавали" назвав "Фандоріним". В образі Фандоріна від кацапа немає ні-чо-го. Отака фуйня трапляється з манкуртами які тепер проголошують себе "російськими лібералами"...
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17.07.2022 19:21 Ответить
так акунін ще написав "історію государства російського", а не тільки романи.

він на 100% в темі і мав би опублікувати всі звірства що творили москалі протягом імперської 300-лєткі (це 60 "ударних пятілєток").

але він спромігся тільки "прикрасити" жахливе минуле своїм авторським прізвищем.
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17.07.2022 19:39 Ответить
Да, в этом обвинении есть резон и правда, этот писатель в своих трудах по сути воспел москальскую ымперию, а ее апологетов наделил антуражом "романтики" и ареолом "святости" (сделал "положительными" героями), а теперь открешивается от СВОЕЙ ДОЛИ вины и причастности!
Немцы ВСЕ, ответили за поддержку политики фюрера (даже те, кто был с ней несогласен) собственными жизнями и жизнями своих родных и близких (когда бомбы падали им на голову, их убивали), мучениями моральными и физическими, позором и национальной катострофой (и это было СПРАВЕДЛИВО). Будет еще СПРАВЕДЛИВИВОСТЬ для баранообразного налесения паРашки и его потомства!
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17.07.2022 20:08 Ответить
все вы там братья, сестры и родители чекатил...
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17.07.2022 19:17 Ответить
А Акунін не хоче сказати, шо на курок чи кнопку пуск нажимає не особисто *****? Вони там всі такі як *****, за виключенням малееееньго відсотка...
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17.07.2022 19:25 Ответить
Усе дуже мутно із цією зустріччю. І, цікаво, де поділося ПВО? Раніше багатенько різного лайна збивалося на районі. Дуже дивно.
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17.07.2022 19:33 Ответить
Давайте петицию, чтобы мировое сообщество сбросило бомбу на ZLO, пусть живут люди... и дети... и мамы... и папы... и весь оркостан надо совместными усилиями изничтожить
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17.07.2022 20:16 Ответить
Акунін-ще одна яскрава ілюстрація вже приказки:"хороший росіянин - мертвий росіянин".
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17.07.2022 20:17 Ответить
Він не росіянин. Він манкурт грузинського походження.
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17.07.2022 20:20 Ответить
Историю России сей чел написал в посконных традиция фантаста Карамзина, про Киев и Вышгород вообще всякую пророссийскую ахинею. Ну и конечно, Акунин - автор первого российского супергероя, благородного дворянина Фандорина, у которого новая баба в каждом романе, как у Бонда, в карты не проигрывает, тоже как Джеймс, да к тому же еще и нинзя.
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17.07.2022 20:34 Ответить
🤣
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17.07.2022 21:15 Ответить
росія - не брат, не була ним і не буде. Небезпечний сусід-потвора.
https://youtu.be/45RV4inUiyg
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17.07.2022 21:18 Ответить
Interesno , a gde ani bili vse eti godi s 2014 ? Kagda uzhe zapahlo zharennim , vse stali takimi "haroshimi "ruskimi ......da pashli vse nahuj !
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17.07.2022 21:32 Ответить
У нас в ОП сидить свій Чікатіло - за три роки вбив закупки для армії,
знищив ракетну програму, зняв всі мінні загородження на Чонгарі,
понасадив агентуру кремлі во всі спецслужби України, завдяки
йому і була Буча, Ірпінь де кацапи мали на руках списки ветеранів
АТО, волонтерів, ТРОвців, патріотів, завдяки йому стався Маріуполь
з убитими 20 тисячами мирних людей. Цю гніду звуть Боневтік,
багато з українців його досі вважає героєм України і патріотом.
Факти кажуть про зворотнє. Звісно в цьому йому допомагає агент
ГРУ Андрєй, також агент ФСБ Демченко і інщі. Самі темні сутінки
перед світанком, так і з Україною
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18.07.2022 02:22 Ответить
 
 