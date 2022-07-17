Акунин об обстреле Винницы: Чикатило продолжает убивать детей и женщин. И такое ощущение, что, кроме тебя самого, никто его обезвредить не сможет. ФОТО

Россияне продолжают творить зверства, убивать детей и женщин в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал российский писатель Борис Акунин.

"БРАТ ЧИКАТИЛО

Примерно так я – как, вероятно, многие из нас – себя все эти месяцы ощущаю. Лично я никого не убивал, не насиловал, не терзал, но эти ужасные преступления совершил член моей семьи. Поэтому так тяжело, даже невозможно общаться с жертвами и их родственниками. Ты блеешь какие-то сочувственные слова, соболезнуешь, готов платить компенсации, которые будут возложены на твое жуткое семейство по гражданским искам, но смотреть в глаза сил нет. В них читается: как же ты с этим уродом вырос-то, почему не остановил или вообще не придушил в колыбели?

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При этом Чикатило пока не пойман — какое там. Он продолжает зверствовать, убивать детей и женщин. И такое ощущение, что кроме тебя самого никто его обезвредить не сможет. А до тех пор так и придется прятать глаза", — заявил Акунин и опубликовал фото разрушений и жертв российских обстрелов Винницы.



