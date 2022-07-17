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Из Мариуполя в Запорожье каждый день выезжают до сотни жителей, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Жители временно оккупированного Мариуполя и дальше самостоятельно уезжают из города. Ежедневно его покидают от 50 до 100 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Лето. Июль. Жара. Воскресенье. Праздник. День Металлурга. Центральный пляж - людей нет. Пляж Песчаный - людей нет (однако мины есть)
Вопрос, где люди? Где все эти 220 тыс. о которых отчитываются оккупационные власти?
Неужели все слушают концерт колбабаранского оркерстра "На костях" и "Лесоповал"? Тоже нет.
Как ни пытаются оккупанты "дорисовать" цифры, но людей в городе становится меньше", - пишет Андрющенко и добавляет, что ежедневно от 50 до 100 человек въезжают в Запорожье.

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Запорожье (2654) Мариуполь (5713) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+8
Кожен день 100 ватників..бідне моє Запоріжжя
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17.07.2022 19:59
+8
тепер вони створять осередок партії регіонів, і будуть захищати пушкина і руский язик.
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17.07.2022 20:07
+4
между прочим выехать в Запорожье это риск, ватники бы выбрали Крым
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17.07.2022 21:06
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Не надо было бы об этом рассказывать, могут ведь и перекрыть дорогу...
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17.07.2022 19:58 Ответить
Кожен день 100 ватників..бідне моє Запоріжжя
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17.07.2022 19:59 Ответить
Кто бы мычал
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17.07.2022 20:27 Ответить
между прочим выехать в Запорожье это риск, ватники бы выбрали Крым
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17.07.2022 21:06 Ответить
Как ты определяешь ватников не видя и не зная людей? Даже если человек ватник ю, он в первую очередь человек. Если он нарушил закон, он перед ним должен ответить, а если нет то за что? Или люди должны страдать просто им повезло меньше, а тебе больше? Вон вата в кацапии радуется смертям женщин и детей в Виннице, ты такой же. Вату надо учить, наворачивать до нашего дела, а не источать мерзенькую желчь, так ты только помогаешь врагу. Или ты за окончательное решение ватного вопроса?
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18.07.2022 07:21 Ответить
тепер вони створять осередок партії регіонів, і будуть захищати пушкина і руский язик.
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17.07.2022 20:07 Ответить
кто из Марика и что-то вякнет против украинцев - депортировать обратно в Марик, и запрет на въезд, вата - это действительно очень страшно и не лечится(
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17.07.2022 20:43 Ответить
значит, ты не сталкивался, ему на голову падают русские бомбы, оно тикает на неокуппированную территорию и ждет русских на новом месте, так ничего и не сообразив, особенно страшно, если это не чужие тебе люди
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17.07.2022 20:56 Ответить
Маріуполь закінчився полоном його захисників! Тим , хто прокинувся зараз краще місце таганрог або ВАТАкан
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17.07.2022 21:50 Ответить
Желаю тебе оказаться в оккупации, после того как кацапня уничтожила твой родной город. Пожить без еды и воды пару месяцев под игом захватчика, судорожно пытаться выбраться на большую землю месяцами и на последние деньги. Вы бесчеловечны, чудовище похлеще кацапов. Тем без разницы каких украинцев убивать, а вам без разницы к чужим страданиям, по политическому признаку. Разницы между убитыми кацапней в Виннице и Мариуполе нет никакой. Только в Мариуполе было убито в сотни раз больше. Во время войны травить беженцев это подло и низко. Да в любое время это ужасно, но сейчас более всего.
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18.07.2022 07:15 Ответить
Дискриминация граждан Украины, по территориальному признаку, как мило. Я сам из Мариуполя и украинец и Мариуполь украинский город и в нем живут украинские граждане и стоит он на украинской земле. А вот кто из моего города делает кемську волость, вот тот предатель Украины.
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18.07.2022 06:55 Ответить
Маріуполь - це місто привид. Які там зараз можуть бути пляжі!?
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17.07.2022 22:29 Ответить
Обычные. На левом берегу, городской и песчанка. Есть или нет там людей, а пляжи остаются.
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18.07.2022 07:16 Ответить
 
 