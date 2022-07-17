Из Мариуполя в Запорожье каждый день выезжают до сотни жителей, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Жители временно оккупированного Мариуполя и дальше самостоятельно уезжают из города. Ежедневно его покидают от 50 до 100 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Лето. Июль. Жара. Воскресенье. Праздник. День Металлурга. Центральный пляж - людей нет. Пляж Песчаный - людей нет (однако мины есть)

Вопрос, где люди? Где все эти 220 тыс. о которых отчитываются оккупационные власти?

Неужели все слушают концерт колбабаранского оркерстра "На костях" и "Лесоповал"? Тоже нет.

Как ни пытаются оккупанты "дорисовать" цифры, но людей в городе становится меньше", - пишет Андрющенко и добавляет, что ежедневно от 50 до 100 человек въезжают в Запорожье.

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