Из Мариуполя в Запорожье каждый день выезжают до сотни жителей, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО
Жители временно оккупированного Мариуполя и дальше самостоятельно уезжают из города. Ежедневно его покидают от 50 до 100 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра города Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Лето. Июль. Жара. Воскресенье. Праздник. День Металлурга. Центральный пляж - людей нет. Пляж Песчаный - людей нет (однако мины есть)
Вопрос, где люди? Где все эти 220 тыс. о которых отчитываются оккупационные власти?
Неужели все слушают концерт колбабаранского оркерстра "На костях" и "Лесоповал"? Тоже нет.
Как ни пытаются оккупанты "дорисовать" цифры, но людей в городе становится меньше", - пишет Андрющенко и добавляет, что ежедневно от 50 до 100 человек въезжают в Запорожье.
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