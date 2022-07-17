В Ирпене начали снимать фильм о вторжении России в Украину. ФОТО
В Ирпене сегодня, 17 июля, приступили к съемкам фильма о полномасштабном вторжении России в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Киевской Областной военной администрации Алексей Кулеба.
Лента будет состоять из трех частей и будет называться "ZЛО".
"Со съемочной группой прошлись одним из самых разрушенных жилых массивов Ирпеня. Вспомнил, как утром 24 февраля я взял трубку и услышал на фоне разговора взрывы. В 05:30 я прибыл на рабочее место, где находился до середины марта – это был один трудный долгий денек", - написал Кулеба.
Также он рассказал о визитах иностранных делегаций, посещающих руины городов Киевщины, начиная с апреля этого года сразу после деоккупации области.
"В настоящее время Киевщина освобождена от рашистов, однако Украина продолжает бой с оккупантами. Верю, что мы победим", — подчеркнул чиновник.
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Під час зйомок, і між дублями.
Ze -ЛОХ
Десь так, як ви щойно написали.
про чию перемогу ти пердиш ?
Задовбали своїми відосами