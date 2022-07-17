РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7396 посетителей онлайн
Новости Фото Война
7 961 47

В Ирпене начали снимать фильм о вторжении России в Украину. ФОТО

В Ирпене сегодня, 17 июля, приступили к съемкам фильма о полномасштабном вторжении России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Киевской Областной военной администрации Алексей Кулеба.

Лента будет состоять из трех частей и будет называться "ZЛО".

"Со съемочной группой прошлись одним из самых разрушенных жилых массивов Ирпеня. Вспомнил, как утром 24 февраля я взял трубку и услышал на фоне разговора взрывы. В 05:30 я прибыл на рабочее место, где находился до середины марта – это был один трудный долгий денек", - написал Кулеба.

Также он рассказал о визитах иностранных делегаций, посещающих руины городов Киевщины, начиная с апреля этого года сразу после деоккупации области.

"В настоящее время Киевщина освобождена от рашистов, однако Украина продолжает бой с оккупантами. Верю, что мы победим", — подчеркнул чиновник.

Читайте также: В Киеве презентовали фильм "Мариуполь. Хроники ада". ВИДЕО

В Ирпене начали снимать фильм о вторжении России в Украину 01
В Ирпене начали снимать фильм о вторжении России в Украину 02
В Ирпене начали снимать фильм о вторжении России в Украину 03
В Ирпене начали снимать фильм о вторжении России в Украину 04

Ирпень (370) кино (1535) фильмы (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
хоч документальный? или 95-квартальный ???
показать весь комментарий
17.07.2022 20:41
+6
"Іс всєх іскуств важнєйшим для нас євляєцца КІНО".
показать весь комментарий
17.07.2022 20:39
+5
Героїчний Шоневтік.
показать весь комментарий
17.07.2022 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Іс всєх іскуств важнєйшим для нас євляєцца КІНО".
показать весь комментарий
17.07.2022 20:39 Ответить
Так на посту гавнакамандующєго найвеличніший режісьор
показать весь комментарий
17.07.2022 20:43 Ответить
Актор..
показать весь комментарий
17.07.2022 20:51 Ответить
Буча.
Під час зйомок, і між дублями.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:02 Ответить
Лента будет состоять из трех частей и будет называться "ZЛО".


Ze -ЛОХ
показать весь комментарий
17.07.2022 21:14 Ответить
хоч документальный? или 95-квартальный ???
показать весь комментарий
17.07.2022 20:41 Ответить
Документальний
показать весь комментарий
17.07.2022 20:45 Ответить
зуб даєте?..
показать весь комментарий
17.07.2022 20:52 Ответить
кто в главной роли?
показать весь комментарий
17.07.2022 20:43 Ответить
Героїчний Шоневтік.
показать весь комментарий
17.07.2022 20:45 Ответить
Це щоб на співчуванні більше грошей та зброї виділили , бо свої ск в асфальт закатали
показать весь комментарий
17.07.2022 20:48 Ответить
Відкликаю свє попереднє запитання др вас..
Десь так, як ви щойно написали.
показать весь комментарий
17.07.2022 20:53 Ответить
Героїчний боневтік.
показать весь комментарий
17.07.2022 20:54 Ответить
Потом будут продолжение. Боневтик Судный День. И Боневтик Да Придет Спаситель.
показать весь комментарий
17.07.2022 20:56 Ответить
И как он её ведет? Он просто видосики снимает.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:09 Ответить
він веде до СБУ всіх кацапських агентів.

про чию перемогу ти пердиш ?
показать весь комментарий
17.07.2022 21:16 Ответить
в роли Верховного главнокомандующего --ефрейтор Зеленский
показать весь комментарий
17.07.2022 22:28 Ответить
Знімають зеліни кіношники.
показать весь комментарий
17.07.2022 20:43 Ответить
Предлагаю снять байопик "Зеленский".
показать весь комментарий
17.07.2022 20:46 Ответить
Правильно роблять, що знімають. Всі методи у цій війні добрі. Також потрібно переласти на самі популярні мови світу та максимально поширити.
показать весь комментарий
17.07.2022 20:47 Ответить
Для этого есть тик-ток и сммщики.
показать весь комментарий
17.07.2022 20:48 Ответить
Фильмы давно превратились с копеечного развлечения энтузиастов в дорогостоящую и монументальную игрушку.
показать весь комментарий
17.07.2022 20:50 Ответить
Оце я розумію!!! ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА!
показать весь комментарий
17.07.2022 20:55 Ответить
Фільм потрібний та своєчасний. ZЛО кремлівського ялдаша має побачити весь світ. Бажано навіть англійською мовою з українськими та російськими субтитрами.
показать весь комментарий
17.07.2022 20:50 Ответить
Якщо це кіно знімає 95 квартал, то в ньому можуть показати що кацапи - то білі й пухнасті створіння.
показать весь комментарий
17.07.2022 20:55 Ответить
Не мели дурниць. Зніми сам й пошир. Вам що не зроби-усе не так. Весь світ має бачити звірства орків по максимуму-кіно це чи документальний фільм чи ще щось.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:08 Ответить
"95 квартал" вже "зняв" цілий КВАРТАЛ у Лондоні будиночків вартістю понад мільйон євро за кожну хатинку. Вони давно "кинули якір" в Європі, а українцям на жаль в ЄС як до небес.
показать весь комментарий
17.07.2022 22:16 Ответить
І обов'язково з критикою зеленої влади та дЄрмаків з ОПУ, які нічого не робили для посилення обороноздатності цих районів знаючи що рашисти готують вторгнення.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:21 Ответить
надеюсь, Зеленского там будет не больше 1 минуты
показать весь комментарий
17.07.2022 21:07 Ответить
*******? В стране война какое кино
показать весь комментарий
17.07.2022 21:07 Ответить
У другій світовій теж кіно знімали. Не бачу нічого поганого у висвітлення звірств орків на Київщині
показать весь комментарий
17.07.2022 21:11 Ответить
Інформаційна війна у будь якому випадку важлива, бо зомбоящик та інет роблять свою справу не гірше зброї-бачимо по орках. А те що у країні війна-непогано щоб місцеві дивани це усвідомили.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:12 Ответить
Ірпінь і Буча це трагедія і геноцид..но я чомусь думаю коли ми після перемоги дізнаємось що кацапи творили в Маріуполі то у нас волося дибом встане
показать весь комментарий
17.07.2022 21:08 Ответить
Читай очевидцев. Люди попросту перепаханы. Психика примитизировалась до инстинктов. И это те кто успел сбежать. Что там с местными творится и говорить нечего.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:11 Ответить
Вообще всем кто сбежал из Мариуполя, Изюма и т.д. Нужен очень хороший психолог. Чернигова того же. Не говоря уже о тех кто был на подвале у орков. У людей страшные травмы. Ими надо заниматься.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:14 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2022 21:12 Ответить
А ХТО ВИНУВАТИЙ,ЩО УКРАЇНА БУЛА ПОВНІСТЮ НЕГОТОВА ДО ВІДСІЧІ ФАШИСТАМ??? Хотя до цього майже пять років потроху відвойовувала свою територію на Донбасі.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:10 Ответить
Не мели дурниць. Якби Україна була б повністю не готова, то в усіх містах ще у першу неділю війни висіла б уже трикольорова ганчірка. А йде 5-й місяць війни, і багато звідки наша армія орків вибила. При тому що орків на параші фізично майже вчетверо більше, а зброї-так у декілька десятків разів.
показать весь комментарий
17.07.2022 21:18 Ответить
Хто-хто, "мудрий нАрід"...
показать весь комментарий
17.07.2022 22:31 Ответить
Дурні якісь
Задовбали своїми відосами
показать весь комментарий
17.07.2022 21:21 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2022 21:22 Ответить
Верещук Черная Вдова, Безугла Алая Ведьма
показать весь комментарий
17.07.2022 21:45 Ответить
Папрашу на Зеленского НЕ! тявкать, самі вибрали!. В нього мало досвіду, але він старається як може.
показать весь комментарий
17.07.2022 22:30 Ответить
Це якийсь лютий треш...сюр...Хто це фінансує??? Кияни повністю відірвані від реальності! Якась країна в країні!
показать весь комментарий
18.07.2022 00:03 Ответить
За чей счёт очередное кино про "великого" и его опу Может они по дороге на съёмки заглянут к людям которые остались без жилья и задокументируют факт Люди сами даже не могут начать разбор завалов (без фиксации повреждения) ничего не возместят Скоро зима а у нас кино и шоу 95
показать весь комментарий
18.07.2022 07:02 Ответить
 
 