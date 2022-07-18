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Ночью россияне выпустили 60 снарядов из РСЗО по Никополю, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты выпустили 60 снарядов из РСЗО по Никополю на Днепропетровщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

"Русские войска несколько раз за ночь ударили из РСЗО по Никополю.

Направили более 60-ти снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице", - говорится в сообщении.

Резниченко уточнил, что разрушены с десяток частных жилых домов.

Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

На месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают поврежденные сети и выясняют масштабы разрушений.

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Ночью россияне выпустили 60 снарядов из РСЗО по Никополю, - Резниченко 01

Ночью россияне выпустили 60 снарядов из РСЗО по Никополю, - Резниченко 02

Ночью россияне выпустили 60 снарядов из РСЗО по Никополю, - Резниченко 03

обстрел (27165) Резниченко Валентин (475) Никополь (1021) Днепропетровская область (3953)


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от ссуки. коли ж ми уже їх рсзв своїм розтрощимо.
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18.07.2022 08:16 Ответить
Обов'язково треба відповідати, бо знищать Нікополь.
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18.07.2022 08:33 Ответить
так. але не в цьому випадку... суки шмаляють з Енергодару, з-за АЕС... відповісти туди неможливо !!! і цим тварюки користуються... там, через водосховище не більше 10 км... тог смерчі-гради достають по прибережним об"єктам Нікополя спокійно...
дуже гарну позицію вибрали нелюди!!!! тільки як почнуть звільняти Запорізьку обл можливо буде виколупати їх звідти...
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18.07.2022 09:08 Ответить
Очень даже можно, станция выдержит прямое попадание самолета, она строилась во времена холодной войны. Я учился на энергетика теплосиловика, нам профессор рассказывал об этом именно за ЗАЭС. К слову наши стреляли ночью в ответ.
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18.07.2022 10:33 Ответить
Вони шмаляють не з-за Енергодару а з Водяного, що десь в 3 км захiднiше. Так що "ответка" теоретично можлива, i начебто вже була. Та й насправдi атомка не "здетонує" вiд механiчних пошкоджень реактору - ланцюгова реакцiя не так запускається. Нi в Чорнобилi, нi в Фукусiмi не було обстрiлiв, а катастрофи сталися через порушення нормальної роботи реакторiв(внутрiшнi, а не зовнiшнi причини). А от наробити пропагандоно-смiття вони цiлком можуть з нашого можливого обстрiлу у вiдповiдь - i рознести, як мухи лайно, на весь cвiт: хвашисти устроiлi ядєрний тєрор! Тобто це може бути провокацiєю саме для цього.
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18.07.2022 10:56 Ответить
Я же тебе уже отвечал.где стоят эти уроды до АЭС далеко.можно ******* их и АЭС не помеха но не было чем. Щас будет.
Свичблейды именно для этого и заточены
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18.07.2022 11:00 Ответить
мстят за песенку https://www.youtube.com/watch?v=bFKMWjAordw&t=99s&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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18.07.2022 09:20 Ответить
Нікополь і Миколаїв заручники відсутності деокупації Херсонщини! Зелена влада і їх маріонетки ОК 'південь' не збираються звільняти Південь, а значить ці міста зруйнують рашисти як Маріуполь, тільки повільніше. А ми, українці, що, так і будемо сидіти і мовчати ??
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18.07.2022 12:04 Ответить
 
 