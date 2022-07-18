Ночью россияне выпустили 60 снарядов из РСЗО по Никополю, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты выпустили 60 снарядов из РСЗО по Никополю на Днепропетровщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.
"Русские войска несколько раз за ночь ударили из РСЗО по Никополю.
Направили более 60-ти снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице", - говорится в сообщении.
Резниченко уточнил, что разрушены с десяток частных жилых домов.
Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.
На месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают поврежденные сети и выясняют масштабы разрушений.
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дуже гарну позицію вибрали нелюди!!!! тільки як почнуть звільняти Запорізьку обл можливо буде виколупати їх звідти...
Свичблейды именно для этого и заточены