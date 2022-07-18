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Оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага вблизи Белогоровки, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Оккупанты пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, в бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в крупных городах Луганской области, которые россияне захватили летом, осталось 10-15 процентов населения. К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя.

"Были уверены, что "русский мир" - это, прежде всего, достойная жизнь. А сейчас, не имея дома, который уничтожил враг, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые - добровольно. Другие снова не верят многочисленным предупреждением, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой и почему-то уверены в улучшении жизни. А через несколько дней смиренно уходят в окопы. С повесткой. Именно этого они "ждали и ждали" в течение нескольких лет? – акцентировал Гайдай.

Он также отметил, что основное направление оккупантов после Лисичанска – Бахмут. Но путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганщины, которая еще держит оборону.

Оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага вблизи Белогоровки, - Гайдай 01
Оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага вблизи Белогоровки, - Гайдай 02
Оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага вблизи Белогоровки, - Гайдай 03
Оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага вблизи Белогоровки, - Гайдай 04
Оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага вблизи Белогоровки, - Гайдай 05

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"Оккупанты бьют ракетами, применяют авиацию, чтобы пробить нашу оборону. Только за вчера населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины выдержали пять авиаударов. К артиллерии и системам залпового огня уже все, к сожалению, привыкли. Таких атак за 17 июля зафиксировано 13. Россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага и вблизи Белогоровки - там тоже враг пересчитывает тех, кто успел вернуться на позиции", - сказал глава Луганской области.

обстрел (27165) оккупация (10144) мобилизация (2764) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Пошкребли по сусєкам, дали калаша і послали в бій ненавчених, без досвіду. Аби затулити діру.
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18.07.2022 08:23 Ответить
Чи це ще не доказ того, що за лінією фронту "наших", тобто лояльного до Укра'ни населення нема? Це отим пенсії платити? У совіцько-фінській війні фінами таке не допускалося. Населення з місць можливого захоплення ворогом виселялося повністю, інфраструктура знищувалася. В тому числі і житлові будинки. Ворогові залишплася випалена земля. І цей факт дуже сильно ускладнював ворогові просування вглиб фінської території. Чому ті чоловіки, яких зааз мобілізує ворог, не були мобілізовані, чи хоча б насильно вивезені на західні полігони чи на розбори завалів скажімо у Бородянці? ? Що це? Зрада? Тупість?
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18.07.2022 08:37 Ответить
«А зараз, не маючи дому, який зруйнував ворог, перетворюються у негідників, йдучи вбивати жителів сусідніх населених пунктів. Деякі - добровільно» - ДОБРОВІЛЬНО! Достаточно Увидеть кадры Бердянска, Мариуполя, Луганска, чтобы понять, сколько там ваты. «Там же наши люди!» и Украина бесплатно качала на даунбасс и лугандонию воду на миллиарды; поставляла даром эл.энергию..
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18.07.2022 08:41 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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18.07.2022 10:32 Ответить
 
 