С самого утра в Новокаховской громаде взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага, - Хлань
Сегодня утром в Херсонской области, в Новокаховской громаде слышны взрывы. Сообщается о детонации боеприпасов врага.
Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. С самого утра в Новокаховской громаде слышны взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага. Салюты для хороших - мертвых россиян, которые уже никогда не проснутся", - заметил он.
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