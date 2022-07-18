С самого утра в Новокаховской громаде взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага, - Хлань

Сегодня утром в Херсонской области, в Новокаховской громаде слышны взрывы. Сообщается о детонации боеприпасов врага.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. С самого утра в Новокаховской громаде слышны взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага. Салюты для хороших - мертвых россиян, которые уже никогда не проснутся", - заметил он.

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