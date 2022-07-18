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Новости Фото Война
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С самого утра в Новокаховской громаде взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага, - Хлань

Сегодня утром в Херсонской области, в Новокаховской громаде слышны взрывы. Сообщается о детонации боеприпасов врага.

Об этом сообщил в фейсбуке советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. С самого утра в Новокаховской громаде слышны взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага. Салюты для хороших - мертвых россиян, которые уже никогда не проснутся", - заметил он.

С самого утра в Новокаховской громаде взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага, - Хлань 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, штаб и казармы в Лазурном Херсонской области, - Хлань

Автор: 

боеприпасы (2338) взрыв (6749) Новая Каховка (154) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4772)


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Топ комментарии
+17
Дядечко Ленд Ліз з доньками Селітрою та Бавовною влаштували кацапам утрєнік...
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18.07.2022 08:31
+13
Це вам, тварі, за Миколаїв - десяток ракет щоночі прилітає.
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18.07.2022 08:42
+12
Кацапня набульбашилась до чортиків і шмалила на складі, а настамнєт і не було.
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18.07.2022 08:33
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Дядечко Ленд Ліз з доньками Селітрою та Бавовною влаштували кацапам утрєнік...
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18.07.2022 08:31 Ответить
Кацапня набульбашилась до чортиків і шмалила на складі, а настамнєт і не було.
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18.07.2022 08:33 Ответить
бавовна - наше все!!!
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18.07.2022 08:35 Ответить
Феєрверк.

https://twitter.com/babaikit/status/1548894278272909316
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18.07.2022 08:38 Ответить
І, справді, свято!
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18.07.2022 08:57 Ответить
Гарно літає, високо і довго.
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18.07.2022 11:06 Ответить
Что поделаешь кацапы "судный день"!
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18.07.2022 08:42 Ответить
Це вам, тварі, за Миколаїв - десяток ракет щоночі прилітає.
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18.07.2022 08:42 Ответить
ну так і должно бути -- треба вертатись під салютами
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18.07.2022 08:53 Ответить
Это мы ещё не начинали.
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18.07.2022 09:57 Ответить
І що? Скільки вам ще треба знищених складів рашистів щоб нарешті піти в контрнаступ???? Чи краще скажіть що не плануєте цього і нова лінія розмежування - це кордон Херсонщини!
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18.07.2022 11:59 Ответить
 
 