Танки Abrams прибыли в Польшу для "сдерживания агрессора в экстренной ситуации". ФОТО
В Польшу прибыли американские танки Abrams, закупленные страной у США. В скором времени польские солдаты начнут тренироваться в использовании этой техники.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.
"Мы будем готовы, когда станут доступны первые из 250 заказанных нами современных машин. У Польши будет современная мощная сила для сдерживания агрессора в экстренной ситуации", - написал министр в твиттере.
M1 Abrams – основной серийно выпускаемый с 1980 года боевой танк США. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ближневосточных государств.
Снятые в США с вооружения танки Abrams призваны компенсировать возникшую в Польше нехватку бронетехники после того, как она передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Санітарів тобі пора викликати, зелень зашьорена !!
А не обрати одну з причин війни і розповідати, що не за це ми воюємо.
Коли у країні 73% овочів, то вони отримують секондхенд під час війни.
Близкому по духу Коломойскому - всегда пожалуйста.
Списывает ему миллиарды и милларды, и в это время льет крокодильи слезы о том, что не хватает квадрокоптеров, касок, броников и т.д.