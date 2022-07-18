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Танки Abrams прибыли в Польшу для "сдерживания агрессора в экстренной ситуации". ФОТО

абрамс,abrams

В Польшу прибыли американские танки Abrams, закупленные страной у США. В скором времени польские солдаты начнут тренироваться в использовании этой техники.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем готовы, когда станут доступны первые из 250 заказанных нами современных машин. У Польши будет современная мощная сила для сдерживания агрессора в экстренной ситуации", - написал министр в твиттере.

M1 Abrams – основной серийно выпускаемый с 1980 года боевой танк США. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ближневосточных государств.

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Снятые в США с вооружения танки Abrams призваны компенсировать возникшую в Польше нехватку бронетехники после того, как она передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72.

Танки Abrams прибыли в Польшу для сдерживания агрессора в экстренной ситуации 01

Польша (8412) США (26672) танк (2256) Абрамс (21)


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Топ комментарии
+27
Да, нам бы Абрамсы не помешали, но и за те Т-72 спасибо!
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18.07.2022 09:42
+23
У кацапов уже нет танков доехать до польши. Давайте ЗСУ на передок и наши ребята покончат с этой мразью путинской
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18.07.2022 09:41
+23
Польща готується. а великобудівник катав асфальт.
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18.07.2022 09:42
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У кацапов уже нет танков доехать до польши. Давайте ЗСУ на передок и наши ребята покончат с этой мразью путинской
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18.07.2022 09:41 Ответить
Польща готується. а великобудівник катав асфальт.
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18.07.2022 09:42 Ответить
Ти знову про сою ?

Санітарів тобі пора викликати, зелень зашьорена !!
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18.07.2022 09:47 Ответить
Только он. А если более точнее, вы - клятых 73%(40%) населения которые голосовали по приколу,и за "новые лица". Вы позвали войну в страну.
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18.07.2022 09:51 Ответить
Він і далі збирається закатати ваші гроші в кишені друзів. Зе ніхто,країну віддав в руки дерьмаку. Разом з велосипедом Україна вибрала диктатуру від секретарші
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18.07.2022 09:44 Ответить
Як того і хотів Злобний Карлік. Всіх переграв.
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18.07.2022 09:42 Ответить
Успехов в освоении, ребята!
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18.07.2022 09:42 Ответить
Да, нам бы Абрамсы не помешали, но и за те Т-72 спасибо!
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18.07.2022 09:42 Ответить
mozhe oni *********** ?
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18.07.2022 09:44 Ответить
Може і нам підкинуть поляки трохи такоі потужноі техніки , щоби оркам дати по зубах ??!!🙂
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18.07.2022 09:44 Ответить
Хай би поляки підкинули нам мізків, щоб ми обирали далекоглядних державних діячів!
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18.07.2022 09:56 Ответить
манкуртів забагато, та й 74% їм домопогли
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18.07.2022 10:16 Ответить
Сподіваюсь, 73% вже історія. Треба йти далі.
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18.07.2022 10:38 Ответить
Да, нам бы такие панцеры тоже не помешали
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18.07.2022 09:48 Ответить
Еще не вечер
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18.07.2022 09:56 Ответить
Нам би мізки, такі як у поляків, теж не завадили
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18.07.2022 09:57 Ответить
А хтось знає країну у світі, яка маючи такий завод як Малишева, з простягнутою рукою просить у всіх собі бронетехніку?
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18.07.2022 09:55 Ответить
Отправь Зеленского быть президентом в другую любую страну, так и там исчезнут танки и завод.
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18.07.2022 09:58 Ответить
Браво - це правда 👍🏼😠
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18.07.2022 10:03 Ответить
Zє - це наслідок, а причина - його група підтримки у кількості 73%. Нажаль цей завод почали знищувати ще за довго до Зе.
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18.07.2022 10:07 Ответить
Так, як тільки проросійські та торгаші мінистри оборони стали
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18.07.2022 10:18 Ответить
нa сколько он рикошетній,,??????????
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18.07.2022 10:05 Ответить
Наш найкращий,талант,бо так гости хріном на роялі ніхто не може.Слава Zевиборцям
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18.07.2022 10:09 Ответить
Ми воююємо не занині діючого Президента Зеленського чи за тих президентів, що були до нього. Ми воюємо за те щоб їх можна було за результатами діяльності по перше - переобрати а по-друге, якщо буде доведена корупція - осудити і їх і їхніх олігархів, які рік за роком приводять до зубожіння України. Хоча б політично. Це і буде демократією.
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18.07.2022 10:15 Ответить
За це треба було голосувати.

А не обрати одну з причин війни і розповідати, що не за це ми воюємо.
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18.07.2022 10:19 Ответить
Коли у країні свідомі виборці, то вони отримують Абрамси завчасно.

Коли у країні 73% овочів, то вони отримують секондхенд під час війни.
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18.07.2022 10:16 Ответить
Вас послушаешь так вы мудаки 30 лет нормальных выбирали (оваща, пасечника, петю вашего пришибленного) а мы зеленку один раз выбрали и он во всех наших бедах виноват!!!
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18.07.2022 10:29 Ответить
...пришибленный тут только ты, вася, и к тому же по жизни виноватый
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18.07.2022 11:16 Ответить
красивые машинки
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18.07.2022 10:45 Ответить
Краще б вони на дамбас прибули...
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18.07.2022 14:36 Ответить
Ну, как четырежды уклонист от армии может заботиться об армии?
Близкому по духу Коломойскому - всегда пожалуйста.
Списывает ему миллиарды и милларды, и в это время льет крокодильи слезы о том, что не хватает квадрокоптеров, касок, броников и т.д.
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18.07.2022 14:43 Ответить
 
 