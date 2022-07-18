Танки Abrams прибыли в Польшу для "сдерживания агрессора в экстренной ситуации". ФОТО

В Польшу прибыли американские танки Abrams, закупленные страной у США. В скором времени польские солдаты начнут тренироваться в использовании этой техники.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем готовы, когда станут доступны первые из 250 заказанных нами современных машин. У Польши будет современная мощная сила для сдерживания агрессора в экстренной ситуации", - написал министр в твиттере.

M1 Abrams – основной серийно выпускаемый с 1980 года боевой танк США. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ближневосточных государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецкий сравнил агрессивное насаждение Путиным "русского мира" с действиями УПА

Снятые в США с вооружения танки Abrams призваны компенсировать возникшую в Польше нехватку бронетехники после того, как она передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72.