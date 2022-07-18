Юноша с флагом Украины вышел на площадь возле разбомбленного мариупольского Драмтеатра. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе юноша с флагом Украины вышел на площадь возле разбомбленного российскими захватчиками Драмтеатра.

Об этом в Telegram сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Даже оккупированный, Мариуполь не сдается. Юноша вышел на площадь возле разбомбленного рашистами Драмтеатра с флагом Украины. Настоящая смелость сделать это, когда даже за украинский язык можно попасть "на подвал"", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что десятки тысяч людей до сих пор не могут выехать из оккупированного Мариуполя.

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