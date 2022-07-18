Рашисты нанесли 19 ударов по Донбасу за сутки. Били из минометов, артиллерии, "Градами", "Ураганами". ФОТО

Под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов области. Правоохранители зафиксировали повреждение частных домов, гражданских объектов. Вражеские снаряды также попали в поле с пшеницей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - г. Соледар, г. Авдеевка, с. Павловка, с. Новомихайловка, с. Новый Донбасс, с. Ягодное, г. Краматорск, с. Зеленый Гай, г. Зализное, с.Старая Николаевка, г.Торецк.

Оккупанты обстреливали мирных людей из артиллерии, минометов, наносили ракетные удары, били реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушены 49 гражданских объектов: 22 жилых дома, коммунальные заведения, гаражные кооперативы, автомобили и пшеничное поле.













