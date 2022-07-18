За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов на Харьковщине произошло 4 пожара, в частности вспыхнула свалка в Балаклее, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 18 оперативных выездов, 12 из которых на ликвидацию пожаров, в частности 4 пожара, вызваны обстрелами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах области. Горели частные дворовые сооружения и свалка", - говорится в сообщении.

В частности, вечером 17 июля в Печенегах Чугуевского района начался пожар в хозяйственной постройке во дворе частного дома, 63-летний мужчина, пытаясь вылезти через окно из горящего сооружения, порезал стеклом руки. От госпитализации он отказался. Спасатели потушили огонь в течение часа.

В Богодуховском районе около 22:45 враг также попал в частное хозяйственное здание площадью около 70 кв. А в 00:50 – в частный гараж. Там возник пожар на площади 140 кв. Спасатели оперативно ликвидировали оба пожара. Пострадавших нет.

Во временно оккупированной Балаклейской громаде вражеские снаряды попали в свалку, но потушить огонь было невозможно из-за опасности для личного состава ГСЧС.

Кроме того, дважды спасатели выезжали для проверки мест попадания вражеских боеприпасов в жилые многоэтажки, где не произошло пожаров. Так, в Киевском районе Харькова в результате обстрела были частично разрушены 2 девятиэтажки, пострадавших нет. В Чугуеве взрывом были выбиты окна в жилой пятиэтажке. На 5-м этаже была заблокирована входная дверь в одну из квартир. Спасатели провели деблокировку, чтобы дать возможность выйти его жителям. В этом случае пострадавших тоже нет.

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