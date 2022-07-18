РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3780 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 944 6

В результате обстрела Торецка разрушена двухэтажка. 6 человек погибли, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня с самого утра город Торецк подвергся обстрелу, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание в котором находились люди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками Службы спасения были обнаружены и изъяты тела 5 погибших, спасены из-под завала 3 человека, один из которых умер в больнице.

По состоянию на 08 часов 20 минут поисковые работы завершены.

В результате обстрела Торецка разрушена двухэтажка. 6 человек погибли, - ГСЧС 01
В результате обстрела Торецка разрушена двухэтажка. 6 человек погибли, - ГСЧС 02
В результате обстрела Торецка разрушена двухэтажка. 6 человек погибли, - ГСЧС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали 19 ударів по Донеччині за добу. Били з мінометів, артилерії, "Градами", "Ураганами". ФОТО

обстрел (27275) смерть (9229) Донецкая область (9710) ГСЧС (4977) Торецк (464)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Документувати та висувати підозри можна Роками!!Треба щось інше, більш діюче!
показать весь комментарий
18.07.2022 11:21 Ответить
Так предложи.
показать весь комментарий
18.07.2022 11:23 Ответить
Кати знущаються над нами @
Ніяких перемовин про перемирря з ворогом до того, як виб'ємо його з усіх українських земель!
показать весь комментарий
18.07.2022 11:30 Ответить
людеи треба вивозити примусово -- бо там буде крошиво
показать весь комментарий
18.07.2022 11:30 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2022 11:44 Ответить
Рашистський терор. Кати українського народу...
показать весь комментарий
18.07.2022 11:55 Ответить
 
 