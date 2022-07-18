В результате обстрела Торецка разрушена двухэтажка. 6 человек погибли, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня с самого утра город Торецк подвергся обстрелу, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание в котором находились люди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками Службы спасения были обнаружены и изъяты тела 5 погибших, спасены из-под завала 3 человека, один из которых умер в больнице.

По состоянию на 08 часов 20 минут поисковые работы завершены.











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