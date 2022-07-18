Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский заявил, что все российские военные преступники, ответственные за террор против украинцев, будут привлечены к ответственности.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Уже более трех тысяч крылатых ракет применила Россия против Украины. Невозможно посчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были использованы против нашей страны и наших людей. Но точно возможно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 145 дней и более восьми лет. Это будет сделано", - подчеркнул президент.
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А навіщо зеленський згортав різні оборонні програми, зокрема ракеттні?
І навіщо зеленський призначив осіб, які йому давали такі поради?
- Хуже НЕ будет.
- Просто перестать стрелять.
- Казали.. 'при Зеленському буде хаос, буде війна'. Дивіться, нічого НЕ сталося.
- закончил войну в своей голове.
Поржали?