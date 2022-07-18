Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский заявил, что все российские военные преступники, ответственные за террор против украинцев, будут привлечены к ответственности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Уже более трех тысяч крылатых ракет применила Россия против Украины. Невозможно посчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были использованы против нашей страны и наших людей. Но точно возможно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 145 дней и более восьми лет. Это будет сделано", - подчеркнул президент.

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