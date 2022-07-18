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Новости Фото Война
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Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский заявил, что все российские военные преступники, ответственные за террор против украинцев, будут привлечены к ответственности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Уже более трех тысяч крылатых ракет применила Россия против Украины. Невозможно посчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были использованы против нашей страны и наших людей. Но точно возможно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 145 дней и более восьми лет. Это будет сделано", - подчеркнул президент.

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Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский 01
Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский 02
Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский 03
Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский 04
Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский 05
Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский 06
Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский 07
Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский 08
Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский 09
Более 3 тыс. крылатых ракет уже применила Россия против Украины, - Зеленский 10

Зеленский Владимир (20444) крылатые ракеты (881) ракеты (3573)


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Топ комментарии
+14
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

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18.07.2022 13:30
+13
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18.07.2022 13:21
+12
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18.07.2022 13:23
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Правила форума Совет форумчан
скиглення тут не допоможе, допоможе тільки одне - на кожен приліт з козломордії має бути симетрична відповідь.
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18.07.2022 13:21 Ответить
Это тоже не поможет. Поможет победа в войне.
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18.07.2022 13:39 Ответить
А як ви її бачите?
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18.07.2022 15:46 Ответить
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18.07.2022 13:21 Ответить
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18.07.2022 13:23 Ответить
кацапи то є генетичні виродки і біологічне сміття
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18.07.2022 13:24 Ответить
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18.07.2022 13:25 Ответить
Считовод
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18.07.2022 13:26 Ответить
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18.07.2022 13:26 Ответить
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18.07.2022 13:28 Ответить
А скільки ракет виготовлено за твоєї каденції?
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18.07.2022 13:29 Ответить
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18.07.2022 13:38 Ответить
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

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18.07.2022 13:30 Ответить
Потому вывезли только свою родную, чтобы паники не было
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18.07.2022 13:33 Ответить
*родню
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18.07.2022 13:34 Ответить
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18.07.2022 13:35 Ответить
3000 ракет? Та то шо! Зате ЗЕленський набудував мало не 3000 км дорiг вiд кордонiв з окупантами...
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18.07.2022 13:37 Ответить
А толку ноль
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18.07.2022 13:42 Ответить
Коли вже й тебе, Ємак звільнить?
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18.07.2022 13:55 Ответить
А скільки засобів ППО і ПРО придбав зеленський до широкого вторгнення?
А навіщо зеленський згортав різні оборонні програми, зокрема ракеттні?
І навіщо зеленський призначив осіб, які йому давали такі поради?
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18.07.2022 13:56 Ответить
https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share&fbclid=IwAR38FgV91tLNqrNpklWeTP8YZtNnH0HM7NXkWOSIvH3M_OJDK8nwLOj0QoM https://youtube.com/watch?v=2ehLYqsV7og&feature=share
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18.07.2022 14:13 Ответить
Пам'ятаю, як в перший місяць повномасштабного вторгнення якийсь там Арестович на марафоні імені зеленського розказував, що у кацапів всього тисяча ракет, і вони в них швидко закінчяться.
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18.07.2022 14:54 Ответить
А скільки ракет зробив пан Зеленський, щоб збивати ворожі ракети? Якщо пан Зеленський не в змозі мислити на рівні Президента, то якого хера перся в Президенти? Чи він думав, що Президент це та особа яка носить булаву і тільки подає команди? Краще б він залишився в своєму малоросійському "кварталі".
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18.07.2022 16:03 Ответить
зепрезедент ніякий не пан, нелох він
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18.07.2022 17:39 Ответить
воно готовилось до вiйни...

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18.07.2022 17:19 Ответить
Цитаты Ze:

- Хуже НЕ будет.

- Просто перестать стрелять.

- Казали.. 'при Зеленському буде хаос, буде війна'. Дивіться, нічого НЕ сталося.

- закончил войну в своей голове.

Поржали?
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18.07.2022 21:29 Ответить
 
 