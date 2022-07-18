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Новости Фото Война
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Войска РФ вторглись в Украину, руководствуясь картами 1969 года, - СБУ. ФОТОрепортаж

Часть российских командиров, вторгшихся на нашу территорию в феврале, руководствовались топографическими картами Украины в 1969 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники спецслужбы изъяли документы на месте временно оккупированных рашистами районов Харьковской области.

Выяснилось, что на документах российского мотострелкового батальона 138 гвардейской мотострелковой бригады информация не обновлялась по меньшей мере 53 года.

"На картах оккупантов полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, возведенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было. И хотя у них есть современные регистрационные номера и даже гриф секретности, при детальном изучении можно заметить, что они изготовлены в 1969 году", - рассказали в СБУ.

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Отмечается, что навигационным обеспечением уничтоженного в Харьковской области мотострелкового батальона занимались Топографическая служба Западного военного округа РФ во главе с полковником ВС РФ Алексеем Красновым, а также Центр геопространственной информации и навигации РФ.

"Накануне полномасштабного вторжения в Украину эти подразделения праздновали 210-ю годовщину топографической службы россии и заявляли, что они обеспечивают российское военное командование "самыми современными картами", изготовленными якобы с помощью "новейших передвижных навигационно-геодезических комплексов". При этом 138-я гвардейская мотострелковая бригада России, которая пользовалась этими картами, была уничтожена ВСУ в конце марта возле Харьковской кольцевой дороги на Старосалтовском направлении", - добавили в СБУ.

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Войска РФ вторглись в Украину, руководствуясь картами 1969 года, - СБУ 01
Войска РФ вторглись в Украину, руководствуясь картами 1969 года, - СБУ 02
Войска РФ вторглись в Украину, руководствуясь картами 1969 года, - СБУ 03

армия РФ (19318) СБУ (19916)


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Топ комментарии
+49
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18.07.2022 14:33
+45
А ведь могли бы и такими картами пользоваться. Ан нет, прогресс на лицо.
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18.07.2022 14:28
+43
радійте що вони такі кретини, якби оленевод і його шобла не розкрали всі нафтогазо-євріки і доляри на своїх котеджі, роз'їбали б кацапи нас за ті самі 3 дні що всі й думали... російська корупція - спонсор незалежності України
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18.07.2022 14:25
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Правила форума Совет форумчан
радійте що вони такі кретини, якби оленевод і його шобла не розкрали всі нафтогазо-євріки і доляри на своїх котеджі, роз'їбали б кацапи нас за ті самі 3 дні що всі й думали... російська корупція - спонсор незалежності України
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18.07.2022 14:25 Ответить
Розікрали підорашкіну армію на КПП фанерних рейхстагах та головних уродських церквах
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18.07.2022 14:28 Ответить
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18.07.2022 14:33 Ответить
Це ще не все.
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18.07.2022 14:41 Ответить
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18.07.2022 14:51 Ответить
Это клоунятко хотело врага запутать, налепив асфальта в виде дорог. 🤡
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18.07.2022 16:21 Ответить
Люто плюсую,проте,тема асфальту не розкрита...
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18.07.2022 14:52 Ответить
А что не так? вдруг война а ********** уставший
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18.07.2022 16:48 Ответить
Якби вони були не кретинами, то не поперлися б в Украіну
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18.07.2022 14:40 Ответить
дикари, что с них взять..., но это не освобождает их от утилизациии...
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18.07.2022 14:25 Ответить
Вчера на стриме у Золкина был снайпер с минус 6 зрением.Они долбоебы,но их просто *****.И мы не готовились толком
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18.07.2022 14:28 Ответить
Главное чтоб не косоглазый, иначе своих бы перестрелял
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18.07.2022 14:29 Ответить
Там был другой прикол,он своего раненого товарища бросил при окружении.Типа своих не ьросаем.Золкин с Димой - напарником так с него протрещали.Говорят: а чё вы ему не сказали Работайте ,братья?
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18.07.2022 14:34 Ответить
зря вы про минус....у снайпера .... оптика прицела... кстати подгоняется под диоптрию близорукого лучше чем очкиесли еще она электронаня видящая в темноте инфракрасном поле зрения то вообще прелесть...есть прицелы с динамическим остеживаем автоматизирвоанные и фотографированием покрадрово все что прицел видит и выводит на экран снайпер может дажене смотретьв прицел если будет замечена обозначенанчч цель человек будет сигнал об этоми кадр в какой точке был замечена цель... потом можно кратно х 8-16 увеличить приблизить цель... в деталях...
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18.07.2022 14:35 Ответить
Просто при желании найди тот стрим,они его обещали выложить в интернете и посмотри на того снайпера из Набережных Челнов и ты все поймёшь
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18.07.2022 14:38 Ответить
Срмнительно что такое есть на параше.
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19.07.2022 08:59 Ответить
Лим Дон Хун или Хан, непомню точно, гениальный лучник с плохим зрением. Точнее он почти слепой был и непользовался ни линзами ни очками. Почитай про него если интересно, пример того что в стрельбе зрение не главную роль играет)
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18.07.2022 14:38 Ответить
Прочитав. Секрет простий: орієнтується на яскраві кольори мішені і завдяки наполегливим тренуванням розвинув м"язову пам'ять. Думаю на полі бою дуже рідко зустрічаються яскраво вдягнені, статичні цілі тому приклад невдалий.
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18.07.2022 15:54 Ответить
Умение в руках и в голове, а зрение второстепенный факт который могут заменить линзы или настроеный под стрелка прицел. То что снайпер с минусовым зрением ничего не значит, я это хотел сказать
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18.07.2022 16:32 Ответить
🤣
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18.07.2022 15:09 Ответить
А ведь могли бы и такими картами пользоваться. Ан нет, прогресс на лицо.
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18.07.2022 14:28 Ответить
Этими картами космонавты ВКС пользуются, когда Глонасс не работает)
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18.07.2022 15:04 Ответить
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18.07.2022 15:10 Ответить
Добре, що у них застарілі карти, хєрово, що це не заважає їхнім снарядам прилітати по нових будинках українців 🤔
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18.07.2022 14:28 Ответить
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18.07.2022 14:28 Ответить
Дебилы
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18.07.2022 14:28 Ответить
В них не те що з 1969 року нічого не мінялось, а взагалі вже 100 років.
Як стояли похилі хібари, так і стоять.
Вони завжди вважали себе більш розвинутими, тому і розраховували побачити в нас пейзажі 1969.
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18.07.2022 14:29 Ответить
На бумаге ты лев Толстой а на деле .. простой. Так и с рашкой.
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18.07.2022 14:29 Ответить
До того ж, в 1969 р. ще не випускали автоматичних пральних машин... 😕

а ви дивуєтесь.....
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18.07.2022 14:32 Ответить
тоді й звичайна пральна машина була величезною рідкістю в совєцькій сімї.
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18.07.2022 14:41 Ответить
У моего друга- коллеги эти ***** месяц под Киевом стояли.Так родители рассказывали,что они танцевали под звуки пиликанья стиралки.
И ещё...командир спрашивает у хозяев дома: пОчему у вас так мало круп и макароны в доме?
Ответ: а назуя нам набирать,пропасть могут ,а в магазине в любой момент можно купить.
Ручная: Мы этоГо не понимаем.У нас ,если приходит зарплата ,то мы покупаем сразу мешок круп и мешок макароны,ТК в следующем месяце может и не быть.
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18.07.2022 14:42 Ответить
А такое не спрашивали:

"кто вам разрешил красиво жить?"

Так зарядили в ответ на два санузла в доме. Может, в Лаптестане надо разрешение на человеческие удобства брать...
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18.07.2022 15:47 Ответить
Рукажопиє лапатнікі-рукажопи во всьом...
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18.07.2022 14:33 Ответить
От відразу відчувається підвищення ефективності роботи СБУ! Ще не встигло охолонути місце, на якому сидів баканов, а вже такий великий успіх!
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18.07.2022 14:33 Ответить
Дороги нові zепідарас теж по тим картам будував,по яким кацапи наступали,для кого вся ця маячня?
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18.07.2022 14:35 Ответить
с одной стороны это дебилизм...а с другой...небольшой плюсик... который дал нам небольшую фору... правда если бы не новые дороги и шикарные указатели...они б ваще не знали б где и куда...
гастамеля.... твари дикие...
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18.07.2022 14:35 Ответить
В той же час по нових зеліних дорогах вони чудово орієнтувались.
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18.07.2022 14:38 Ответить
У них на картах і Славутича не було Якби не придурок-мер, що їх з білим прапором на трасі зустрів, то вони-б повз пойшли А він їм каже "Я - мер Славутича У нас військ немає Ми - люди мирні!" А ті й очі витріщили: "Славутич? А что это такое? Где это?" В результаті - четверо убитих, до десятка поранених, побиті будинки і засрані мінами околиці
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18.07.2022 18:25 Ответить
Хтось сумнівався що вони дебіли кончені?
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18.07.2022 14:36 Ответить
Війська РФ вторглись в Україну, керуючись картами "великого будівництва доріг слуги "зе" .
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18.07.2022 14:38 Ответить
я б так цього не афішував, бо рос. безперечно буде лізти далі і хай би в них далі були старі карти.
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18.07.2022 14:38 Ответить
Це не таємниця ще з лютого місяця.

Інша справа, що бурятсько-днрівське м'ясо вони забезпечувати нормально не будуть, а от ту сволоту, що зараз по наших містах ракети пускає, нажаль, будуть.
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18.07.2022 15:53 Ответить
не удивлен они думали =шо мы на конях ездим глотаем сало шматками с чубами набашке и глотаем вареники глазами.....все в шароварах и с борщами
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18.07.2022 14:42 Ответить
ну, значит, у этого "батальона" изначальная цель была сдохнуть не "на родине". а зачем тогда им давать новые карты?
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18.07.2022 14:43 Ответить
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18.07.2022 14:44 Ответить
"… пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл! В этом наша стратегия...!"(с)
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18.07.2022 14:47 Ответить
а шо такого, орки досі на совок мастурбують
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18.07.2022 14:51 Ответить
це просто інфа. Кулинич, свіжий шпигун, тривалий час рулював в Держкомземі, все давно перекочувало в генштаб орків.включно з військовими картами тасистемою координат А це карта командира взводу, вона для нього як направлення руху,щоб не загубитись. Оркам похер забудови для них направлення руху важливо, бо воюють за помахом руки командира
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18.07.2022 14:54 Ответить
Вудсток в том году был ещё... 🙄
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18.07.2022 15:00 Ответить
Патамушта тупиє...
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18.07.2022 15:09 Ответить
зброя тих років, техніка тих років, ********** тих років, командири тих років, то чому карти повинні бути іншими?
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18.07.2022 15:12 Ответить
і це дуже добре тому що в перші дні ці уроди лупили в склади і військові частини де вони існували до 90 х
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18.07.2022 15:43 Ответить
І що? Це їм завадило окупувати північ, південь і схід? Ні не завадило! Тому досить вже цих побєдобєсних реляцій з недооцінкою ворога!!!
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18.07.2022 16:27 Ответить
Це точно. Рідість то яка, кацапи воюють по картам 69-року, кацапи воюють методами та озброєнням минулого століття. Це їм не завадило стільки зруйнувати міст і сіл, повбивати стільки людей і захопити стільки нашої землі. Чому радієте, клоуни? Та скажіть спасибі всесвіту, що у них старі карти та стара зброя, а то вже давно б всі випробували на собі "сруцкий мир".
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18.07.2022 16:48 Ответить
Совок был и остался,помню как один командир в мемуарах жаловался что в 1944-ом ему выдали карты 1878 года еще русско-прусской войны.
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18.07.2022 18:37 Ответить
Это днище. Хотя когда я служил в конце 80-х, у нас были топокарты нормальные, средины 80-х издания, но это было оперативное подразделение.
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18.07.2022 19:11 Ответить
Військово-Транспортна авіація СРСР. Кінець 80-х. Перевозили купені тоді ще Заїром літаки Міг-21 у Кіншасу. Отримали карти аеродрому посадки Кіншаса... пятикілометровки 1966 року з назвою міста Леопольдвіль. Ніхто не дивується... бо русняві і зараз у кабіни приносять свої GPS... бо на свій Говногонасс не дуже розраховують. А про карти і мови нема.
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18.07.2022 21:31 Ответить
Так в них же картограф вусатий сусід! Чого не порадились??? От він би показав!
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18.07.2022 19:55 Ответить
Зато у китайцев российские карты современные и точные.
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18.07.2022 21:12 Ответить
А зачем лаптеносцам карты? Товарищ командир пальцем покажет....
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18.07.2022 22:12 Ответить
карта летопись временних лєт
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18.07.2022 23:06 Ответить
если бы не цивилизация, то карты были бы углем на шкуре оленя
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19.07.2022 08:39 Ответить
А СБУ взяло и все рассказало, кретины
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19.07.2022 11:02 Ответить
https://ibb.co/rvqsw2z
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19.07.2022 11:07 Ответить
 
 