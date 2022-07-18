Войска РФ вторглись в Украину, руководствуясь картами 1969 года, - СБУ. ФОТОрепортаж

Часть российских командиров, вторгшихся на нашу территорию в феврале, руководствовались топографическими картами Украины в 1969 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники спецслужбы изъяли документы на месте временно оккупированных рашистами районов Харьковской области.

Выяснилось, что на документах российского мотострелкового батальона 138 гвардейской мотострелковой бригады информация не обновлялась по меньшей мере 53 года.

"На картах оккупантов полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, возведенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было. И хотя у них есть современные регистрационные номера и даже гриф секретности, при детальном изучении можно заметить, что они изготовлены в 1969 году", - рассказали в СБУ.

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Отмечается, что навигационным обеспечением уничтоженного в Харьковской области мотострелкового батальона занимались Топографическая служба Западного военного округа РФ во главе с полковником ВС РФ Алексеем Красновым, а также Центр геопространственной информации и навигации РФ.

"Накануне полномасштабного вторжения в Украину эти подразделения праздновали 210-ю годовщину топографической службы россии и заявляли, что они обеспечивают российское военное командование "самыми современными картами", изготовленными якобы с помощью "новейших передвижных навигационно-геодезических комплексов". При этом 138-я гвардейская мотострелковая бригада России, которая пользовалась этими картами, была уничтожена ВСУ в конце марта возле Харьковской кольцевой дороги на Старосалтовском направлении", - добавили в СБУ.

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