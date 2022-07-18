Белорусские локомотивы, перевозившие товары для обеспечения российской армии, переданы в АРМА, - прокуратура. ФОТО

По ходатайству Киевской городской прокуратуры арестованы и переданы в АРМА три локомотива белорусского производства, которые использовались для транспортировки товаров, в том числе необходимых Российской Федерации для ведения войны против Украины. Стоимость переданного имущества составляет более 70 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как отмечается, техника была обнаружена на территории Украины во время осмотра, проведенного в рамках расследования, начатого по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 4 ст. 110-2 УК Украины).

"В соответствии с полученной информацией, указанные локомотивы осуществляли регулярные перевозки товаров, в том числе горюче-смазочных материалов, из Украины в Республику Беларусь, которые в дальнейшем использовались Российской Федерацией для материального обеспечения вооруженного вторжения в Украину", - отметили в прокуратуре.

В связи с этим, по ходатайству прокуратуры суд наложил арест на указанные локомотивы и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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