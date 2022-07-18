Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Волонтерам поступили запросы на три тепловизора, квадрокоптер и турникеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу волонтера Наталии Юсуповой.
"Люди, очень нужна срочная помощь на фронт. Район Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои
Каждый день оккупанты наносят ракетные удары по Украине. На фронте тяжелые бои. У нас много погибших и сотни раненых бойцов. Реанимации заполнены.
Есть срочные нужды на фронт.
Три счета на два тепловизора - 136 тыс., еще один тепловизор за 54 тыс., квадрокоптер Аутел премиум - 61500 грн и турникеты 30 штук - 21600 грн, - Прошу помочь собрать средства!", - призывает волонтер.
Пейпал: [email protected]
5168752017223390 приват , Юсупова Наталия
4149499374344032 приват , Юсупова
4441111447002464 Монобанк
5375411504293973 Монобанк
Также Юсупова отчитывается за прошедшую неделю: "Понедельник - квадрокоптер Аутел -53 тыс., уже на фронте.
Вторник - квадрокоптер Аутел с тепловизором 238 тыс. и отдельно тепловизор 54 тыс., уже тоже на фронте.
Среда - генератор дизельный - 64 тыс. и квадрокоптер Аутел премиум - 61500 грн, ремонт двух автомобилей - 25 тыс.
Четверг - два планшета к дронам 22 тыс., прицел - 60 тыс., усилитель связи - 9253 грн.
Пятница - квадрокоптер Мавик 3 – 79500 грн., уже отправили на фронт
Так что 4 квадрокоптера за пять дней!
Я хочу поблагодарить каждого за репост, поддержку и каждую копейку! Передаю благодарность от наших героических бойцов. Они знают, что отдают за нас жизнь, а мы им помогаем, как можем".
Пожалуйста, подождите...
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,, Обережно,Жиди,,
2 275 доларів'
ціна 54 900 Kč, долар сша 24,13 Kč,
скільки має з того фоп, і де той фоп бере той дефіцит?