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Новости Фото Война
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Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерам поступили запросы на три тепловизора, квадрокоптер и турникеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу волонтера Наталии Юсуповой.

"Люди, очень нужна срочная помощь на фронт. Район Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои

Каждый день оккупанты наносят ракетные удары по Украине. На фронте тяжелые бои. У нас много погибших и сотни раненых бойцов. Реанимации заполнены.

Читайте: На передовой продолжаются самые тяжелые бои, украинским защитникам нужны дроны, генератор и тепловизор, - волонтер Юсупова

Есть срочные нужды на фронт.

Три счета на два тепловизора - 136 тыс., еще один тепловизор за 54 тыс., квадрокоптер Аутел премиум - 61500 грн и турникеты 30 штук - 21600 грн, - Прошу помочь собрать средства!", - призывает волонтер.

Пейпал: [email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталия

4149499374344032 приват , Юсупова

4441111447002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

Также читайте: В Дубно власти хотят продать танк-памятник за полмиллиона долларов. Деньги отдадут на ВСУ

Также Юсупова отчитывается за прошедшую неделю: "Понедельник - квадрокоптер Аутел -53 тыс., уже на фронте.

Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 01

Вторник - квадрокоптер Аутел с тепловизором 238 тыс. и отдельно тепловизор 54 тыс., уже тоже на фронте.

Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 02
Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 03

Среда - генератор дизельный - 64 тыс. и квадрокоптер Аутел премиум - 61500 грн, ремонт двух автомобилей - 25 тыс.

Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 04

Четверг - два планшета к дронам 22 тыс., прицел - 60 тыс., усилитель связи - 9253 грн.

Также смотрите: Спецподразделению требуются дроны, которые корректируют огонь по врагу ночью. Очень тяжелое направление: волонтер Юсупова просит украинцев о помощи. ФОТОрепортаж

Пятница - квадрокоптер Мавик 3 – 79500 грн., уже отправили на фронт

Так что 4 квадрокоптера за пять дней!

Я хочу поблагодарить каждого за репост, поддержку и каждую копейку! Передаю благодарность от наших героических бойцов. Они знают, что отдают за нас жизнь, а мы им помогаем, как можем".

Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 05
Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 06
Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 07

Смотрите также: Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 08
Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 09
Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 10
Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 11
Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 12
Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 13
Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 14
Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 15
Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 16

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Белорусские локомотивы, перевозившие товары для обеспечения российской армии, переданы в АРМА, - прокуратура. ФОТО


Бойцы, защищающие район Бахмута, нуждаются в тепловизорах, турникетах и квадрокоптерах, - волонтер Юсупова 17

помощь (7814) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+19
Звичайно, це дуже добре, що українці не байдужі до потреб армії. Але який це сором, коли держава не може забезпечити навіть самим необхідним. А в той час ручні суди списують олігархам величезні суми. Країна тримається тільки на чесних і порядних людях. А не на владному мотлоху.
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18.07.2022 17:00
+11
Порох, совместно с "Справа громад" закупили в Эстонии 250 беспилотников, в т.ч. и с тепловизорами.... уже в пути.....
https://www.youtube.com/watch?v=XkN91ZkG1Gg
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18.07.2022 17:06
+10
Державе не когда. Она долги перед бюджетом Бене списывает.
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18.07.2022 17:04
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+1000
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18.07.2022 16:59 Ответить
Звичайно, це дуже добре, що українці не байдужі до потреб армії. Але який це сором, коли держава не може забезпечити навіть самим необхідним. А в той час ручні суди списують олігархам величезні суми. Країна тримається тільки на чесних і порядних людях. А не на владному мотлоху.
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18.07.2022 17:00 Ответить
Державе не когда. Она долги перед бюджетом Бене списывает.
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18.07.2022 17:04 Ответить
Мене якось коробить від слова держава.А чи є у нас та держава,крім прапору і гімну? Як треба когось посадити,або когось обібрати до нитки-то нібито держава є. А як треба комусь допомогти або підтримати-то нібито і немає.
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18.07.2022 17:33 Ответить
Саме це я і маю на увазі.
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18.07.2022 19:01 Ответить
А к Бене, дружбану Вовы, не обращались? Ему намедни опять долг перед бюджетом списали и 40 фирм из под ареста освободили. Так что денежка должна быть. И у Вовы тоже.
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18.07.2022 17:02 Ответить
Палишься, кацап.
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18.07.2022 18:59 Ответить
а из секты зеленых соплежуев?
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18.07.2022 19:55 Ответить
Порох, совместно с "Справа громад" закупили в Эстонии 250 беспилотников, в т.ч. и с тепловизорами.... уже в пути.....
https://www.youtube.com/watch?v=XkN91ZkG1Gg
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18.07.2022 17:06 Ответить
XME, не 250, а 350......
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18.07.2022 17:09 Ответить
Це якийсь пздц блд, розстріляйте ***** той кагал *******,який присмоктався до України,одразу будуть гроші,у них мішки з готівкою!
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18.07.2022 17:07 Ответить
+400
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18.07.2022 17:14 Ответить
+1000
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18.07.2022 17:16 Ответить
Згадалася пісня ,яку співає Олександр Смик

,, Обережно,Жиди,,
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18.07.2022 17:18 Ответить
Так візьміть на ці потреби з тих 80млн.грн., що виділили на знімання роликів для тв з держбюджету. Уявляєте американців, які збирають на тепловізор чи турнікет американському солдату?! Щоб коїлось під білим домом чи конгресом, якби таке було в США? Може вже пора волонтерам перестати робити Україні ведмежу послугу? І знести нахрєн таких чиновників!
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18.07.2022 17:20 Ответить
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18.07.2022 17:22 Ответить
На складах там ніде не "залежалися"? А то новина про джавеліни і нлави на початку війни якось трохи шокувала.
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18.07.2022 17:26 Ответить
+
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18.07.2022 17:27 Ответить
берегите квадрики, это не расходники, а средство поражения русни, удачи и хорошей погоды
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18.07.2022 17:29 Ответить
++ Не жлобіться ! навіть 50-100 грн. ..та навіть ті 10 грн. допоможуть !
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18.07.2022 18:06 Ответить
+400
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18.07.2022 18:13 Ответить
А слабо послать официальный запрос по линии минобороны? Почему на войне фигурирует некий Остап сулейман получатель некто Егор Ч.?? Какого иглесиаса? Пусть минобороны официально даст ответ, что тепловизоров нет, где то что присылала Канада мы не знаем, бо были c бодунища, и пожалуйста пришлите ещё этих славных и вкусных калош!!!
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18.07.2022 19:03 Ответить
Можлво досить клянчити? Кожен військовий отримує в місяць від 43000 до 120000 грн. + харчування + житло + одежа. І придбати собі турнікет за 800 грн релігія не дозволяє?
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18.07.2022 19:34 Ответить
в Чехії: Infiray XEYE E3 MAX V2 https://www.optickysvet.cz/monokularni-termovize/termovize-xeye-e3-max-v2/ https://www.optickysvet.cz/monokularni-termovize/termovize-xeye-e3-max-v2/

2 275 доларів'

ціна 54 900 Kč, долар сша 24,13 Kč,

скільки має з того фоп, і де той фоп бере той дефіцит?
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18.07.2022 20:09 Ответить
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20.07.2022 09:58 Ответить
 
 