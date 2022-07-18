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В Винницу прибыли иностранные дипломаты, чтобы почтить память погибших от ракетного удара. ФОТОрепортаж

18 июля представители посольств 17 стран возложили цветы на месте ракетного удара и почтили память погибших украинцев в результате этого обстрела.

Об этом сообщает городской голова Винницы Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ.

По словам мэра, на место ракетного удара, где погибли 24 человека, с цветами пришли дипломаты 17 стран Европы и представители Израиля. Они прибыли в город, чтобы выразить соболезнования винничанам и увидели площадь Победы, куда попала российская ракета в четверг, 14 июля.

Смотрите: Оккупанты используют против Украины все типы ракетного вооружения, в том числе и зенитные ракеты. Все чаще враг применяет старые советские образцы, - Воздушные силы. ФОТО

"Осуждение ужасного преступления России против гражданского населения и готовность оказать помощь при необходимости – главное, что услышали сегодня во время встречи. Виновные в террористическом акте в Виннице и военных преступлениях в других городах и селах Украины обязаны понести наказание. И это – позиция всего демократического мира", - отметил мэр.

Напомним, что ракетный обстрел Винницы произошел утром, когда в центре города было многолюдно. В больницы обратились за медицинской помощью многие горожан. Там еще остаются на лечении 67 человек, в том числе дети. Как сообщали в городской администрации, 14 человек до сих пор в тяжелом состоянии, четыре человека – в критическом.

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В Винницу прибыли иностранные дипломаты, чтобы почтить память погибших от ракетного удара 01
В Винницу прибыли иностранные дипломаты, чтобы почтить память погибших от ракетного удара 02
В Винницу прибыли иностранные дипломаты, чтобы почтить память погибших от ракетного удара 03

Винница (726) крылатые ракеты (881) обстрел (27292) жертвы (2079)


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Топ комментарии
+28
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-величезна вдячність...
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18.07.2022 18:18
+10
СБУ проспало, розвідка проспала,люди загинули. Скільки іще зрадників приютили мирні міста України під егідою" мирного" проекту оп....
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18.07.2022 18:18
+7
І всі вони знають хто у нас криса, читають же СНН. Але тільки квіточки поки кладуть.
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18.07.2022 18:25
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Всім хто підтримує Україну у важкі часи-величезна вдячність...
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18.07.2022 18:18 Ответить
СБУ проспало, розвідка проспала,люди загинули. Скільки іще зрадників приютили мирні міста України під егідою" мирного" проекту оп....
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18.07.2022 18:18 Ответить
І всі вони знають хто у нас криса, читають же СНН. Але тільки квіточки поки кладуть.
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18.07.2022 18:25 Ответить
ороччьи торпеды не летят когда они там..ссут тупые ватники с трипером головы
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18.07.2022 18:23 Ответить
Вы иностранных гостей в Харьков и Николаев свозите. Да честно количество погибших в этих городах объявите... Только этого вы не сделаете, потому что с вас же за это и спросят. Сколько погибла в Виннице? 24 человека. Трагедия? Безусловно. Но когда 29 марта в Николаевской ОГА, в результате ракетного удара, погибло 37! человек, что-то никто особенно не горевал. Ни то что цветов от делегаций, даже городской траур не объявили
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18.07.2022 18:25 Ответить
туда опасно ехать
дипломаты не сунутся пока
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18.07.2022 18:36 Ответить
Очень много зависит от мэра города избранного жителями этого города, а не Ватой как в некоторых городах. Какой поп, такой и приход.
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18.07.2022 18:36 Ответить
что мер что глава военной администрации выполняют, то что из оп прикажут.
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18.07.2022 18:49 Ответить
Велика подяка цим нормальним, цивілізованим людям і ганьба нашим керівникам, яких вибирав нарід і які діяли проти України: Кравчук, Кучма, Янукович і Зеленський, які проповідували тут дружбу з терористами і не побачили і не передбачили, що то не друзі, а найлютіші вороги, бо замість історії України-Русі наших авторів читали історію СРСР і КПРС окупантів. Які віддали ці ракети,якими б'ють по наших містах, жінках, по дітях, які відділи і ядерну зброю. Якби віддали американцям, то все було б так, як написано на папері, але віддали тим, підпис на папері не вартий того паперу на якому він написаний.
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18.07.2022 18:27 Ответить
Доказ того, що московія держава-терорист. Навіть якщо там і рота високих чинів НАТО і ППО України була, то не потрібно вбивати дітей. Змагайтеся на полі бою. Московити-кацапи-нелюди-потвори, ось що є точним доказом. Горіти вони будуть в пеклі разом зі своїми дітьми, внуками і правнуками!
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18.07.2022 19:01 Ответить
Звідки ти це взяв?
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18.07.2022 19:18 Ответить
Згоден, з цирковими цю війну не виграти.
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18.07.2022 20:54 Ответить
Краще дали би більше зброї різноманітної та далекобійної , та дозволили шмальнути по рашці ! А не квітки привозити та занепокоєння висловлювати !
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18.07.2022 20:26 Ответить
відповідав вже тисячу раз і ще раз напишу. Ніхто Вам нічого, як казав Великий Боневтік "Нє должєн". Чи можливо ми в НАТО? Ні. Чи підписали за три роки договора на поставку зброї? Ні, ми будували дороги. Чого цепляєтеся до США, Німеччини, Франції, Англії, вони вибрані своїми народами і дбають про їхній захист. Ви понавибирали "слуг" "підслуг" "корабельних сосен", щоб поржати, а фактично зробили себе разом. Запитуйте у Президента Зеленського, чому він не зробив і не купив зброю, а все закатав в асфальт. Це буде справедливо. А тим, хто дав хоч один патрон - велика подяка.
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18.07.2022 22:01 Ответить
 
 