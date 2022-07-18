В Винницу прибыли иностранные дипломаты, чтобы почтить память погибших от ракетного удара. ФОТОрепортаж

18 июля представители посольств 17 стран возложили цветы на месте ракетного удара и почтили память погибших украинцев в результате этого обстрела.

Об этом сообщает городской голова Винницы Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ.

По словам мэра, на место ракетного удара, где погибли 24 человека, с цветами пришли дипломаты 17 стран Европы и представители Израиля. Они прибыли в город, чтобы выразить соболезнования винничанам и увидели площадь Победы, куда попала российская ракета в четверг, 14 июля.

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"Осуждение ужасного преступления России против гражданского населения и готовность оказать помощь при необходимости – главное, что услышали сегодня во время встречи. Виновные в террористическом акте в Виннице и военных преступлениях в других городах и селах Украины обязаны понести наказание. И это – позиция всего демократического мира", - отметил мэр.

Напомним, что ракетный обстрел Винницы произошел утром, когда в центре города было многолюдно. В больницы обратились за медицинской помощью многие горожан. Там еще остаются на лечении 67 человек, в том числе дети. Как сообщали в городской администрации, 14 человек до сих пор в тяжелом состоянии, четыре человека – в критическом.

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