Рашисты обстреляли из "Градов" Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж
За день враг выпустил более 150 мин и снарядов по приграничным громадам Сумской области. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу областной ОВА Дмитрия Живицкого.
Рашисты били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской громадах.
"Вследствие одного из обстрелов есть существенные повреждения и раненые. В половину второго россияне ударили из "Градов" по Белополью. 40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт. Ранены два человека", - сообщил Живицкий.
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Дивна війна ...
Шановні журналісти, ви ж, наче, маєте ідеально володіти мовою.
Будь ласка, припиніть відмінювати українські слова за москальськими правилами.
Остогидло вже це читати!
Не "по прикордонним громадам", а "по прикордоннИХ громадАХ"!
А то вєдь путєн нападьоть