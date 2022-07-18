Рашисты обстреляли из "Градов" Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж

За день враг выпустил более 150 мин и снарядов по приграничным громадам Сумской области. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу областной ОВА Дмитрия Живицкого.

Рашисты били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской громадах.







"Вследствие одного из обстрелов есть существенные повреждения и раненые. В половину второго россияне ударили из "Градов" по Белополью. 40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт. Ранены два человека", - сообщил Живицкий.







