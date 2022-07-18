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Новости Фото Война
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Рашисты обстреляли из "Градов" Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА. ФОТОрепортаж

За день враг выпустил более 150 мин и снарядов по приграничным громадам Сумской области. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу областной ОВА Дмитрия Живицкого.

Рашисты обстреляли из Градов Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА 01

Рашисты били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской громадах.

Рашисты обстреляли из Градов Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА 02
Рашисты обстреляли из Градов Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА 03
Рашисты обстреляли из Градов Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА 04

"Вследствие одного из обстрелов есть существенные повреждения и раненые. В половину второго россияне ударили из "Градов" по Белополью. 40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт. Ранены два человека", - сообщил Живицкий.

Рашисты обстреляли из Градов Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА 05
Рашисты обстреляли из Градов Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА 06
Рашисты обстреляли из Градов Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА 07
Рашисты обстреляли из Градов Белополье на Сумщине, ранены 2 человека, - ОВА 08

Автор: 

обстрел (27292) Сумская область (3161)


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Їм можна по нашій території , а нам по їхній - зась ?
Дивна війна ...
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18.07.2022 22:13 Ответить
по территории стрелять бесполезно, и даже вредно. Стрелять надо через 20 секунд прямо в расчёт, а у нас пока нечем и некому.
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18.07.2022 22:21 Ответить
А хто тобі скзав, що в нас війна.
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19.07.2022 07:00 Ответить
не помню дня, чтобы не обстреливали Cумщину.
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18.07.2022 22:16 Ответить
так будет до конца войны, если она продлится меньше трёх лет.
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18.07.2022 22:24 Ответить
расия- страна террорист
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18.07.2022 22:19 Ответить
Вибачте, коментар не по темі.
Шановні журналісти, ви ж, наче, маєте ідеально володіти мовою.
Будь ласка, припиніть відмінювати українські слова за москальськими правилами.
Остогидло вже це читати!

Не "по прикордонним громадам", а "по прикордоннИХ громадАХ"!
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18.07.2022 22:42 Ответить
Нікто отвєткі нє дайоть
А то вєдь путєн нападьоть
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19.07.2022 07:29 Ответить
 
 