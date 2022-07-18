Зеленская посетила с визитом США, где встретилась с госсекретарем Блинкеном и говорила о нуждах Украины в борьбе с агрессией РФ. ФОТОрепортаж
Супруга президента Елена Зеленская посетила с визитом США, где встретилась с государственным секретарем Энтони Блинкеном и затронула вопросы нужд Украины в борьбе с РФ.
"Я сейчас в США… Теперь моя очередь говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении и борьбе с агрессором. Уже встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном. Его позиция относительно того, что, цитирую: "суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин", остается неизменной", – написала Зеленская в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что ее визит состоялся по приглашению первой леди США Джилл Байден, которая посещала Украину в мае, чтобы лично увидеть и пообщаться с теми, кто из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял дом, близких.
"Все подробности – в следующих сообщениях", - подчеркнула Зеленская.
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https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1548913350364372992 14 ч
И теперь это уже получается какой то антизелемскай переворот.
Все,кто пришёл с Чмом,от чма и погибли.
Бакланов был последним.
Теперь у нас русня рулит, Ермак,татаров, Симоненко.
Ещё на главу СБУ подберут какого-то выпускника акамедии КГБ - и фул хаус
це нормально? чи пофіг...(какаяразница))))
Блинкен: "Килограмм мороженной скумбрии ? Я столько не съем."
Яка ненависть , ми обожнємо Ленку - скумбрію
https://twitter.com/tZEinform/status/1549144634907152391?s=20&t=VIQNry9isT4aUF4Zov8OnQ
Це якийсь постійний треш у владі Зе !!