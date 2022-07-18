Зеленская посетила с визитом США, где встретилась с госсекретарем Блинкеном и говорила о нуждах Украины в борьбе с агрессией РФ. ФОТОрепортаж

Супруга президента Елена Зеленская посетила с визитом США, где встретилась с государственным секретарем Энтони Блинкеном и затронула вопросы нужд Украины в борьбе с РФ.

"Я сейчас в США… Теперь моя очередь говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении и борьбе с агрессором. Уже встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном. Его позиция относительно того, что, цитирую: "суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин", остается неизменной", – написала Зеленская в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что ее визит состоялся по приглашению первой леди США Джилл Байден, которая посещала Украину в мае, чтобы лично увидеть и пообщаться с теми, кто из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял дом, близких.

"Все подробности – в следующих сообщениях", - подчеркнула Зеленская.

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