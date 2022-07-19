Бои на границе Луганщины и Донетчины: оккупанты одновременно пытались вести штурм по четырем направлениям, - Гайдай. ФОТОрепортаж

На границе Луганщины и Донетчины оккупанты атаковали по четырем направлениям, почти повсюду наступление уже отбито, тем временем в "ЛНР" мобилизуют даже заключенных.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, небольшую часть Луганщины, где ВСУ держали оборону 18 июля, россияне продолжили массированно обстреливать из авиации, артиллерии, наносить ракетные удары.

"По населенным пунктам на границе двух областей врагом нанесены четыре ракетных и два авиаудара. Одиннадцать раз оккупанты обстреливали мирные помещения артиллерией", - отчитывается Гайдай.

"В течение дня они одновременно пытались вести штурм по четырем направлениям. Верхнекаменное атаковали и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаревки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донетчины. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки. Наступление много где удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменскому враг нанес еще и авиаудар", - добавляет Гайдай.

Из ствольной и реактивной артиллерии, по словам главы региона, почти непрерывно россияне обстреливают и Луганщину, и населенные пункты Донетчины, расположенные неподалеку от нашей области.

Смотрите: Оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага вблизи Белогоровки, - Гайдай. ФОТОрепортаж













"На оккупированных территориях мобилизуют всех, кого видят. Если раньше те, у кого были деньги, могли откупиться от местных военкомов, то сейчас там отрабатывают россияне в пиджаках – служба безопасности. У них есть адреса тех, кому раньше удалось отсрочить собственную гибель, выманивают мужчин из хранилищ выгодными предложениями по работе. "Открывают" привлекательные вакансии. Вакансия одна, но претендентов на нее много, соответственно, много и мобилизированных. На фронт отправляют даже ввезенных по уголовным статьям, как в Алчевске", - резюмирует Гайдай.