Число жертв удара РФ по Виннице возросло до 25: умерла врач. ФОТО
В Виннице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская. Она принимала пациентов в клинике "Нейромед", когда туда ударила российская ракета.
Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в больнице умерла врач-невролог Наталья Фальштынская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались трое детей..." - написал он.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
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+4 Вася Шевченко #371210
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в русоговносми такие тупые высеры, шо только еще тупее может на них вестись...
три полковника ВВС ??? на совещании??? в доме офицеров ????..... да только дом офицеров на самом деле концертный зал... и это только русошваль не знает и постит всякую уйню !!!!!
шел бы ты оссуда.... адруха !!!
a у людоедов Московии сегодня маленький праздник, шоб ви повиздихали, руzzкие