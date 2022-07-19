Число жертв удара РФ по Виннице возросло до 25: умерла врач. ФОТО

В Виннице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская. Она принимала пациентов в клинике "Нейромед", когда туда ударила российская ракета.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в больнице умерла врач-невролог Наталья Фальштынская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались трое детей..." - написал он.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

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