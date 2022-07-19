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Число жертв удара РФ по Виннице возросло до 25: умерла врач. ФОТО

В Виннице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская. Она принимала пациентов в клинике "Нейромед", когда туда ударила российская ракета.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в больнице умерла врач-невролог Наталья Фальштынская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались трое детей..." - написал он.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Смотрите: В Винницу прибыли иностранные дипломаты, чтобы почтить память погибших от ракетного удара. ФОТОрепортаж

Число жертв удара РФ по Виннице возросло до 25: умерла врач 01

Винница (726) смерть (9230) жертвы (2079)


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Топ комментарии
+12
Вічна пам'ять всім загиблим від кривавих лап шизанутого агресора! Смерть ворогам!
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19.07.2022 10:13
+8
Пустьт сдохнут все кто станет утверждать, что есть и хорошие россияне
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19.07.2022 10:16
+4
ха-ха-ха и еще раз ха-ха-ха....
в русоговносми такие тупые высеры, шо только еще тупее может на них вестись...
три полковника ВВС ??? на совещании??? в доме офицеров ????..... да только дом офицеров на самом деле концертный зал... и это только русошваль не знает и постит всякую уйню !!!!!
шел бы ты оссуда.... адруха !!!
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19.07.2022 11:18
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Вічна пам'ять всім загиблим від кривавих лап шизанутого агресора! Смерть ворогам!
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19.07.2022 10:13 Ответить
Пустьт сдохнут все кто станет утверждать, что есть и хорошие россияне
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19.07.2022 10:16 Ответить
Батальону "Азов" в лицо это расскажешь кремлебот, нашим воинам защитникам где каждый второй говорит на староболгарском, вы кремляди называете его руZZким.
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19.07.2022 11:05 Ответить
провокатор кремлівський, завали їбало
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19.07.2022 11:11 Ответить
ха-ха-ха и еще раз ха-ха-ха....
в русоговносми такие тупые высеры, шо только еще тупее может на них вестись...
три полковника ВВС ??? на совещании??? в доме офицеров ????..... да только дом офицеров на самом деле концертный зал... и это только русошваль не знает и постит всякую уйню !!!!!
шел бы ты оссуда.... адруха !!!
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19.07.2022 11:18 Ответить
Придурок! Так в Будинок офіцерів навіть не попали! Попали в район цивільної офісної будівлі Як же в тому Будину офіцерів можуть буть "загиблі полковники"?
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19.07.2022 11:22 Ответить
Только тупые засРашкинцы могут поверить в лапшу про совещание в ДО да еще и во время воздушной тревоги
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19.07.2022 12:01 Ответить
Нет просто НИКАКИХ СЛОВ... Одна Надежда Вера и Любовь... что Бог будет справедлив к ней... АминЪ!

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19.07.2022 10:38 Ответить
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19.07.2022 11:19 Ответить
..сум і злість..(
a у людоедов Московии сегодня маленький праздник, шоб ви повиздихали, руzzкие
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19.07.2022 11:57 Ответить
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19.07.2022 12:11 Ответить
 
 