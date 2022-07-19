Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Полицейские зарегистрировали 26 вражеских обстрелов за сутки в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, оккупанты накрыли огнем девять населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Россияне били по жилым кварталам из авиации, ракетных установок, артиллерии, РСЗО "Град" и "Ураган".
"Враг ударил по городам Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Селидово, пгт Нью-Йорк, селах Ивановское, Покровское. Разрушения получили 22 гражданских объекта: 15 частных домов, два завода, молочная ферма, техникум", - идет в сообщении.
Как отмечается, полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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