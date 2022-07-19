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Новости Фото Война
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Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские зарегистрировали 26 вражеских обстрелов за сутки в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты накрыли огнем девять населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Россияне били по жилым кварталам из авиации, ракетных установок, артиллерии, РСЗО "Град" и "Ураган".

"Враг ударил по городам Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Селидово, пгт Нью-Йорк, селах Ивановское, Покровское. Разрушения получили 22 гражданских объекта: 15 частных домов, два завода, молочная ферма, техникум", - идет в сообщении.

Как отмечается, полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 01
Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 02
Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 03
Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 04
Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 05
Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 06
Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 07
Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 08
Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 09
Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 10
Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 11
Оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки. Били из авиации, ракетных установок, артиллерии и РСЗО, - Нацполиция 12

армия РФ (19340) обстрел (27312) Нацполиция (16487) Донецкая область (9729)


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Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых «Жигулей»
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19.07.2022 10:35 Ответить
Коли вже в тих п.дерів закінчаться набої. С.ки.
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19.07.2022 10:44 Ответить
 
 