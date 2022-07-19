Зеленский уволил заместителя главы СБУ Горбенко и сменил руководителей СБУ в пяти областях, - указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Горбенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указе №506/2022 от 19 июля, который обнародован на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Другими указами глава государства уволил ряд начальников Управления Службы безопасности Украины в областях. Так, уволены руководители правления СБУ в Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Полтавской областях. Некоторые уволенные чиновники, согласно указам главы государства, назначены начальниками Управления Службы безопасности Украины в других областях.

Назначены руководители Управления СБУ в пяти областях.

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