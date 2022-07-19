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Зеленский уволил заместителя главы СБУ Горбенко и сменил руководителей СБУ в пяти областях, - указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Горбенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указе №506/2022 от 19 июля, который обнародован на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Другими указами глава государства уволил ряд начальников Управления Службы безопасности Украины в областях. Так, уволены руководители правления СБУ в Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Полтавской областях. Некоторые уволенные чиновники, согласно указам главы государства, назначены начальниками Управления Службы безопасности Украины в других областях.

Назначены руководители Управления СБУ в пяти областях.

Читайте: Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц СБУ, - Зеленский

Зеленский уволил заместителя главы СБУ Горбенко и сменил руководителей СБУ в пяти областях, - указы 01

Все кадровые перестановки в СБУ доступны по ссылке.

Зеленский Владимир (20474) назначение (2176) СБУ (19924) увольнение (2679) Горбенко Владимир СБУ (3)


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Топ комментарии
+19
Олександр Клименко став новим очільником САП.
Він виграв конкурс на посаду головного антикорупційного прокурора півтора роки тому. Сьогодні конкурсна комісія нарешті затвердила його кандидатуру.
Клименко - детектив НАБУ, відомий розслідуванням справи Татарова.
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19.07.2022 11:50
+19
Клоунада продовжується , навіть під час війни 😠
Господи , прошу Тебе , збережи Украіну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼


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19.07.2022 11:52
+18
Вже другий день нюхає щось дуже моцне.
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19.07.2022 11:46
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Вже другий день нюхає щось дуже моцне.
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19.07.2022 11:46 Ответить
маже кал кала мойскава?
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19.07.2022 12:11 Ответить
Так це не звільнення а якісь наперстки....
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19.07.2022 11:47 Ответить
Олександр Клименко став новим очільником САП.
Він виграв конкурс на посаду головного антикорупційного прокурора півтора роки тому. Сьогодні конкурсна комісія нарешті затвердила його кандидатуру.
Клименко - детектив НАБУ, відомий розслідуванням справи Татарова.
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19.07.2022 11:50 Ответить
Ще не став, має підписати наказ Генпрокурор, ну а ви ж понєлі до чого тут все трапилось.....
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19.07.2022 12:05 Ответить
Ні ще не став, не дезінформуйте людей!
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19.07.2022 12:42 Ответить
Навіть як стане. Як ви думаєте, хто буде мати вплив на його охорону, а значить і на нього. Мафія, яка контролює силові структури. Так що навіть якщо Клименко золотий і криштально чистий спеціаліст, все одно є сумніви як він зможе працювати.
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19.07.2022 13:04 Ответить
Клоунада продовжується , навіть під час війни 😠
Господи , прошу Тебе , збережи Украіну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼


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19.07.2022 11:52 Ответить
Ща вова як буєм заграє так рузге і здадуцця!
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19.07.2022 12:06 Ответить
Еще главу Фонда гарантирования вкладов нужно снять-с 2014 года ликвидируются банки и ничего в плане компенсаций кредиторам не делается,на горячую линию звонишь узнать они там дурака включают-говорят идут суды и это 8 лет у них идут суды?! Беспредел,надеюсь Президент в этом вопросе наведет порядок
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19.07.2022 12:03 Ответить
Не смішіть щодо "надеюсь, Президент..."
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19.07.2022 13:06 Ответить
Мы наблюдаем странные телодвижения зе, он не трогает главных агентов фсб (ермака, татарова), а делант понты на их подчиненных, одно из двух, либо боится их, либо боится уремлевского беса путлера.
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19.07.2022 12:05 Ответить
Усі винні, тільки не Єрмак і не Зеля!
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19.07.2022 12:08 Ответить
"... крючю - вєрьчю, запутать хачю..."
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19.07.2022 12:19 Ответить
Бубочка, татаров- дерьмак? Чи для відволікання уваги від реальних ворогів з ОПи, прибирають всіх партіотів з СБУ?
https://www.youtube.com/watch?v=fjrz-g4LQWM

"ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ПРИЇХАВ ТАТАРОВ, ЗНОВУ ВСЕ ПОЧАЛО БУТИ ПОГАНО": ЕКСОЧІЛЬНИК СБУ ХАРКІВЩИНИ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО
"30 травня в Харків почали повертатись люди. Лінія фронту була відтягнута максимально. Це заслуга генерала Сирського, Нестеренка... Після того, як фсб в Бєлгороді відсвяткувало ваші кадрові рішення.
Після того, як приїхав Татаров, побув у Харкові, якось знову все почало бути погано. Обстріли пішли, щось не так почало працювати. Чому це відбувається? Відповідь дуже проста. Коли областю керує людина, яка відвідує близьку до медведчука особу, коли керівник гарнізону є агентом МГБ і його куратор, до речі, нещодавно отримав звання героя росії... Коли мер міста пропонує домовлятись, коли заступник голови облради має російське громадянство...", - розповів Дудін.
Дудін зауважив, що з ГУ СБУ Харківщини ніхто з працівників не перейшов на бік ворога.
Ексочільник СБУ Харківщини Роман Дудін у https://www.youtube.com/watch?v=fjrz-g4LQWM&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 відеозверненні звернувся до президента Зеленського. Він зазначив, що управління СБУ Харківщини затримало близько 1 тис. посібників рф станом на 30 травня 2022 року.
"За результатами інспекцій та перевірок, фактично весь особовий склад харківського управління, який брав участь в обороні регіону, нагороджено державними нагородами. Напевно ж все нормально робилося?" - зазначив Дудін.
Також, продовжив ексочільник СБУ Харківщини, після його зняття з посади в Харків приїхав Татаров та перебував у місті декілька днів.
Також він нагадав, що минулого року СБУ задокументувала 12 телеграм-каналів, серед яких "Легитимный", "Резидент" та ще десять дрібних регіональних каналів.
"Якщо проаналізувати, на кого працюють від початку війни ці канали, то я назвав би два прізвища - Татаров і Єрмак. Зазначені телеграм-канали - це продукти російської розвідки, це доведено українським судом. Є вироки, є конкретні люди, які за цим стоять, та конкретна структура", - зазначив він.
Дудін зауважив, що з ГУ СБУ Харківщини ніхто з працівників не перейшов на бік ворога.
"Сирський відтіснив ворога від Харкова максимально. Як тільки він це зробив - одразу загадковим чином був відряджений до Полтави. Нестеренко, який продовжував цю діяльність, був пересунутий у Суми, відразу після того, як ви зняли мене. Є питання", - розповів він.
"Офіційно звертаюсь до партнерів, до Сполучених Штатів, до працівників Великої Британії. Я прошу вас взяти участь в проведенні комплексного дослідження зазначеної ситуації, яка відбувається зі мною, з управлінням. Готовий пройти поліграф за участі іноземних спеціалістів. Тому що знаю, що я та мої співробітники виконали всі накази, зробили все, що могли зробити. Жодного сприяння ворогові, жодного кримінального правопорушення тощо не відбулося. ... Бачу, що в контексті вчорашніх подій ситуація починає розвиватися вкрай негативно. Ця історія може призвести до негативних наслідків", - підсумував Дудін.
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19.07.2022 13:02 Ответить
 
 