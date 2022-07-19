Зеленский уволил заместителя главы СБУ Горбенко и сменил руководителей СБУ в пяти областях, - указы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Горбенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
Об этом говорится в указе №506/2022 от 19 июля, который обнародован на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.
Другими указами глава государства уволил ряд начальников Управления Службы безопасности Украины в областях. Так, уволены руководители правления СБУ в Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Полтавской областях. Некоторые уволенные чиновники, согласно указам главы государства, назначены начальниками Управления Службы безопасности Украины в других областях.
Назначены руководители Управления СБУ в пяти областях.
Все кадровые перестановки в СБУ доступны по ссылке.
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+19 Валадімір Щєлєнскій
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+19 Amber
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Він виграв конкурс на посаду головного антикорупційного прокурора півтора роки тому. Сьогодні конкурсна комісія нарешті затвердила його кандидатуру.
Клименко - детектив НАБУ, відомий розслідуванням справи Татарова.
Господи , прошу Тебе , збережи Украіну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
https://www.youtube.com/watch?v=fjrz-g4LQWM
"ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ПРИЇХАВ ТАТАРОВ, ЗНОВУ ВСЕ ПОЧАЛО БУТИ ПОГАНО": ЕКСОЧІЛЬНИК СБУ ХАРКІВЩИНИ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО
"30 травня в Харків почали повертатись люди. Лінія фронту була відтягнута максимально. Це заслуга генерала Сирського, Нестеренка... Після того, як фсб в Бєлгороді відсвяткувало ваші кадрові рішення.
Після того, як приїхав Татаров, побув у Харкові, якось знову все почало бути погано. Обстріли пішли, щось не так почало працювати. Чому це відбувається? Відповідь дуже проста. Коли областю керує людина, яка відвідує близьку до медведчука особу, коли керівник гарнізону є агентом МГБ і його куратор, до речі, нещодавно отримав звання героя росії... Коли мер міста пропонує домовлятись, коли заступник голови облради має російське громадянство...", - розповів Дудін.
Дудін зауважив, що з ГУ СБУ Харківщини ніхто з працівників не перейшов на бік ворога.
Ексочільник СБУ Харківщини Роман Дудін у https://www.youtube.com/watch?v=fjrz-g4LQWM&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 відеозверненні звернувся до президента Зеленського. Він зазначив, що управління СБУ Харківщини затримало близько 1 тис. посібників рф станом на 30 травня 2022 року.
"За результатами інспекцій та перевірок, фактично весь особовий склад харківського управління, який брав участь в обороні регіону, нагороджено державними нагородами. Напевно ж все нормально робилося?" - зазначив Дудін.
Також, продовжив ексочільник СБУ Харківщини, після його зняття з посади в Харків приїхав Татаров та перебував у місті декілька днів.
Також він нагадав, що минулого року СБУ задокументувала 12 телеграм-каналів, серед яких "Легитимный", "Резидент" та ще десять дрібних регіональних каналів.
"Якщо проаналізувати, на кого працюють від початку війни ці канали, то я назвав би два прізвища - Татаров і Єрмак. Зазначені телеграм-канали - це продукти російської розвідки, це доведено українським судом. Є вироки, є конкретні люди, які за цим стоять, та конкретна структура", - зазначив він.
Дудін зауважив, що з ГУ СБУ Харківщини ніхто з працівників не перейшов на бік ворога.
"Сирський відтіснив ворога від Харкова максимально. Як тільки він це зробив - одразу загадковим чином був відряджений до Полтави. Нестеренко, який продовжував цю діяльність, був пересунутий у Суми, відразу після того, як ви зняли мене. Є питання", - розповів він.
"Офіційно звертаюсь до партнерів, до Сполучених Штатів, до працівників Великої Британії. Я прошу вас взяти участь в проведенні комплексного дослідження зазначеної ситуації, яка відбувається зі мною, з управлінням. Готовий пройти поліграф за участі іноземних спеціалістів. Тому що знаю, що я та мої співробітники виконали всі накази, зробили все, що могли зробити. Жодного сприяння ворогові, жодного кримінального правопорушення тощо не відбулося. ... Бачу, що в контексті вчорашніх подій ситуація починає розвиватися вкрай негативно. Ця історія може призвести до негативних наслідків", - підсумував Дудін.