Партизаны в оккупированном Херсоне передали "привет" заместителю администрации Путина Кириенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки-послания заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Кириенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Кириенко курирует внутреннюю политику администрации Путина. В конце апреля он также был в оккупированном Донецке и встречался там с главарями террористических организации "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее сообщалось, что Кириенко приехал в оккупированный Херсон.

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