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Партизаны в оккупированном Херсоне передали "привет" заместителю администрации Путина Кириенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки-послания заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Кириенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сергей Кириенко курирует внутреннюю политику администрации Путина. В конце апреля он также был в оккупированном Донецке и встречался там с главарями террористических организации "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее сообщалось, что Кириенко приехал в оккупированный Херсон.

Читайте: ВСУ ударили по российским складам боеприпасов в Херсонской области, - ОК "Південь"

Партизаны в оккупированном Херсоне передали привет заместителю администрации Путина Кириенко 01
Партизаны в оккупированном Херсоне передали привет заместителю администрации Путина Кириенко 02
Партизаны в оккупированном Херсоне передали привет заместителю администрации Путина Кириенко 03
Партизаны в оккупированном Херсоне передали привет заместителю администрации Путина Кириенко 04

партизаны (179) Херсонская область (4800)


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Топ комментарии
+32
Українським партизанам-черговий респект...
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19.07.2022 12:01
+12
Slava Ukraini !
Smert' rosiys'kim okupantam !
Kara zradnikam -kolaborantam !
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19.07.2022 12:04
+12
...хароший кірієнко-дохлий кірієнко...
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19.07.2022 12:05
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Українським партизанам-черговий респект...
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19.07.2022 12:01 Ответить
...хароший кірієнко-дохлий кірієнко...
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19.07.2022 12:05 Ответить
А ведь этот мальчик (Кириенко) был в прогрессивной команде "Молодых реформаторов" во времена Ельцина. Жаль хлопца, скурвился.
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19.07.2022 12:03 Ответить
прогрес та паРаша знаходяться в паралельних площинах і ніколи не перетиналися.
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19.07.2022 12:19 Ответить
Slava Ukraini !
Smert' rosiys'kim okupantam !
Kara zradnikam -kolaborantam !
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19.07.2022 12:04 Ответить
Здрисне за паребрік на якісь бурятські *****.
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19.07.2022 12:05 Ответить
Херсонським партизанам - респект і гарного полювання на орків 👍🏼✊💪‼️
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19.07.2022 12:06 Ответить
В Херсоні вибухи в районі Антонівського мосту. Відступати буде нікуди, товарищі орки.
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19.07.2022 12:12 Ответить
Маю надію що сильно помиляюсь. Але ми ледь зупинили наступ... Південь України ми схоже вже не повернемо. Щось всі військові кажуть що контрнаступу на Херсон ближчими місяцями не буде. А там осінь і зима. І усе. Чекаємо весни. А тим часом мокші витісняють корінне населення і заселяють своїми... А далі затяжний конфлікт. І по накатаній програмі. Покоління безвольних дебілів як в днри і лнри для м'яса.
А мокші тим часом готують пн фронт, за допомогою білорусів...
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19.07.2022 12:17 Ответить
Низкий поклон вам мужественные,смелые люди,вы делаете трудную,но такую важную работу! Вы помогаете ВСУ,вы вызываете страх и панику у предателей и орков! Берегите себя!
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19.07.2022 12:21 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/522595-my-potopim-chernomorskiy-flot-rf-zamministra-oborony-ukrainy-gavrilov Ми потопимо Чорноморський флот РФ і відвоюємо Крим , заявив в інтерв'ю Times заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.
Очищення Чорного моря почалося з острова Зміїний, і рано чи пізно російський Чорноморський флот також зазнає нападу, оскільки це неминуче для забезпечення безпеки України.
Росія має відмовитись від Криму, якщо вона хоче продовжувати існувати як держава.
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19.07.2022 12:53 Ответить
смерть ворогам!
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19.07.2022 12:57 Ответить
Партизаны - просто звери какие-то! Какая следующая "акция возмездия"? Под дверью какому-нибудь гауляйтеру насрете?
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19.07.2022 13:28 Ответить
нихт укр партизанен не пытай меня ватника в плену укр салом нихт яйко млеко...нихт вареник...а и так все скажу а то эти иголки под ногти как то неприятно уахахахаххахх
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19.07.2022 13:54 Ответить
cирОжа, тебе кизда.))
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19.07.2022 15:22 Ответить
 
 