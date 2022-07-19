Партизаны в оккупированном Херсоне передали "привет" заместителю администрации Путина Кириенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки-послания заместителю руководителя администрации президента Российской Федерации Сергею Кириенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сергей Кириенко курирует внутреннюю политику администрации Путина. В конце апреля он также был в оккупированном Донецке и встречался там с главарями террористических организации "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, ранее сообщалось, что Кириенко приехал в оккупированный Херсон.
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Smert' rosiys'kim okupantam !
Kara zradnikam -kolaborantam !
А мокші тим часом готують пн фронт, за допомогою білорусів...
Очищення Чорного моря почалося з острова Зміїний, і рано чи пізно російський Чорноморський флот також зазнає нападу, оскільки це неминуче для забезпечення безпеки України.
Росія має відмовитись від Криму, якщо вона хоче продовжувати існувати як держава.