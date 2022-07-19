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Украинский защитник Илья Смирнов, получивший ранение в бою с оккупантами и потерявший ноги, нуждается в помощи на лечение. ФОТОрепортаж
Во время боя с российскими оккупантами Илья Смирнов получил ранения в результате обстрела из артиллерии. Воин потерял две ноги и нуждается в лечении.
Об этом сообщил депутат Николаевского горсовета Юрий Степанец, передает Цензор.НЕТ.
"Илья Смирнов из 80-й бригады получил ранения от вражеской артиллерии, потерял две ноги. Нужен срочный сбор, лечение будет проходить за границей. На протезирование, лечение и реабилитацию нужны большие средства", - проинформировал он.
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5375 4112 0224 6109
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Карты отца Смирнов Виктор:
5167 8031 1873 0360
5168 7427 2859 6820
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+18 Oleksandr Melnyk #527743
показать весь комментарий19.07.2022 13:15
+8 ALEX 13 #375637
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+5 Lionia DC
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Якщо кожен з диванного війська цензора кине, хоча б по 50 грн, вийде пристойна сумма!
Виникає питання - де всі ті, хто любить про політику , коли треба дати грошей. Маю велику надію, що хоч 10 частина їх теж мовчки перераховує.
А коменти під такими статтями з тицянням пальцем в державу чи когось - то дуже погано пахне. І не Україною.
Саме ці коменти викликають великий сумнів в намірах коментаторів.
Коли горить хата- поливають всі водою та роблять хто що може. А не питають саме в цей момент де бюджет міста та де бюджет пожежної частини. Дати гроші , просто дати скільки можеш. Отрута сумнівів - зброя ворога.
це і є та отрута, про яку написано мною вище. майте совість, дайте іншим людям з чистими намірами та без політичних вподобань просто перерахувати гроші хлопцю.
На відміну від вас, я 8 років не мовчала, підтримувала заклики про допомогу пораненим, давала реквізити для допомоги і сама переказувала кошти.
Я спитала вас про інше. Чому ви почали публічно переживати за поранених тільки зараз?
повторюю прохання - дайте людям просто перерахувати гроші хлопцю. моя біографія як і ваша йому не допоможе. пропоную на цьому завершити.
"А коли мова йде про цього президента, президента рошену, владу, особливо, нинішню.."
Чому не написали "про цього президента та попереднього" або "для президенту кварталу, президента рошену"?
Маніпулятор штибу абдристовича.
Не допомога воїну ваша мета, а підмахування квартальним.
спитаю ще одну річ, скільки коштів особисто ви переслали на лікування цього воїна? дуже хотілось б побачити скрін.
бо дуже ви на бота схожі... то ж знайдіть роботу нормальну, не ганьбіть себе
Мене особисто за один!! раз вже назвали ботом. істериком, маніпулятором, мої коменти маячнею. Звинуватили в заробітках і розказали про ганьбу. Від мене не було жодної особистої образи, жодного особисто до опонента поганого слова. І не буде. Коли нема аргументів, а є лише злість та ненависть ,люди вдаються до образ та агресії.
Скрінами обмінюйтесь між собою, щоб показати хто самий щедрий та найбільший патріот.
Мої вчинки та мої дії з благодійності це лише між мною та Богом. Єдине, що я в Нього прошу, щоб дав мені сили зробити більше та робити довше.
Цензор читають тисячі людей, це професійний інормресурс, але коментують декілька десятків. Інші дуже рідко або ніколи. Чому? Тому , що атмосфера створена агресивними дописувачами, образи, ярлики, грубість ********** та лякає. Ніхто не хоче з першого комента отримати десяток гидких образ.
З особистою повагою до Бутусова, журналістів Цензора, завдяки яким робиться багато важливих справ.
Велике прохання агресивним дописувачам мене більше не турбувати. Хто розумний, той вірно зрозуміє написане мною.
Одужуй швидше, козаче!