Задержаны участники ОПГ на Одесчине, которые во время комендантского часа переправляли уклонистов в Приднестровье. ФОТОрепортаж

В Одесской области задержаны четыре участника группировки, которые во время комендантского часа переправляли в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передаёт Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в организации и функционировании "трансфера" причастны граждане Украины и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Они подыскивали "клиентов", в дальнейшем отвозили их в частный дом одного из фигурантов, который располагается в нескольких десятках метров от государственной границы.

"Трансфер" проходил в ночное время – во время действия комендантского часа. "Туристов" сопровождали до определенного места на границе, где их уже ждали граждане "ПМР". Стоимость такого "билета" составляла 3700 долл.", - говорится в сообщении.

В ночь с 17 на 18 июля задержаны трое участников ОПГ во время незаконной переправки через государственную границу Украины. Еще одного фигуранта – по месту его проживания, куда накануне он привез группу потенциальных уклонистов. За свои услуги злоумышленники должны получить более 11 тыс. дол.

Также по результатам проведения обысков по местам жительства злоумышленников полицейские изъяли 20 тыс. долл., 2 тыс. евро.

Четверо участников преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрание мер. Продолжается сбор улик для привлечения всех фигурантов к ответственности. За незаконную переправку лиц через государственную границу злоумышленникам может грозить до 9 лет заключения.

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