Старший лейтенант ВС РФ Лапин из 20 мотострелковой дивизии ликвидирован 9 июля во время удара ВСУ в Херсонской области. ФОТО

Во время удара ВСУ по командному пункту 20 мотострелковой дивизии из Волгограда, расположенной на Херсонщине, был ликвидирован, среди прочих, и старший лейтенант Артем Лапин.

Об этом пишет в Фейсбуке Иракли Комахидзе, сообщает Цензор.НЕТ.

Артем Лапин – уроженец Джитинского района Бурятии. Ему было 25 лет. Он нес службу в майорской должности оперативного дежурного Пункта управления штаба 20 мотострелковой дивизии.

Ранее было известно о ликвидации 9 июля 5 оккупантов: трех старших офицеров, одного офицера и одного контрактника.

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