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Старший лейтенант ВС РФ Лапин из 20 мотострелковой дивизии ликвидирован 9 июля во время удара ВСУ в Херсонской области. ФОТО

Во время удара ВСУ по командному пункту 20 мотострелковой дивизии из Волгограда, расположенной на Херсонщине, был ликвидирован, среди прочих, и старший лейтенант Артем Лапин.

Об этом пишет в Фейсбуке Иракли Комахидзе, сообщает Цензор.НЕТ.

Артем Лапин – уроженец Джитинского района Бурятии. Ему было 25 лет. Он нес службу в майорской должности оперативного дежурного Пункта управления штаба 20 мотострелковой дивизии.

Ранее было известно о ликвидации 9 июля 5 оккупантов: трех старших офицеров, одного офицера и одного контрактника.

Смотрите: ВСУ ликвидировали российского летчика – подполковника Потемина, - блогер. ФОТО

Старший лейтенант ВС РФ Лапин из 20 мотострелковой дивизии ликвидирован 9 июля во время удара ВСУ в Херсонской области 01
Старший лейтенант ВС РФ Лапин из 20 мотострелковой дивизии ликвидирован 9 июля во время удара ВСУ в Херсонской области 02
Старший лейтенант ВС РФ Лапин из 20 мотострелковой дивизии ликвидирован 9 июля во время удара ВСУ в Херсонской области 03

армия РФ (19350) ликвидация (3581) Херсонская область (4800)


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Топ комментарии
+52
чем этот орк заслужил отдельную новость?
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19.07.2022 13:48
+24
да ну и х#й с ним.
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19.07.2022 13:49
+20
Из хорошего: зубы не приедется у стоматолога выравнивать
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19.07.2022 13:49
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чем этот орк заслужил отдельную новость?
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19.07.2022 13:48 Ответить
Щоби кацапи знали,що окупант загинув у чужій країні!Так буде з усіма загарбниками!
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19.07.2022 14:04 Ответить
это его "жест доброй воли"
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19.07.2022 15:18 Ответить
это сын , по-моему, генерала лапина, кот 2 месяца назад приехал на передовую под Харьковом, где орки были разбиты( все танки были уничтожены) и на фоне огромных потерь демонстративно наградил своего сына орденом. Оставшиеся в живых орки стали роптать о несправедливости тогда. Ну вот, справедливость восторжествовала, что орки и просили.
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19.07.2022 17:27 Ответить
Опять, непонятно - зачем Цензор размещает на своих страницах фотографии бандитов и убийц в таком формате, на полстраницы, да ещё в цвете?.. Для них вполне сгодится черно-белая фотография где-нибудь в углу, на 3х4 см, для мразей и так сойдет..
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19.07.2022 14:38 Ответить
Так скоро і до оголошення про знищення окремих єфрейторів дійдемо...
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19.07.2022 14:53 Ответить
Из хорошего: зубы не приедется у стоматолога выравнивать
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19.07.2022 13:49 Ответить
ладу можно купить, тоже хорошая новость
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19.07.2022 14:52 Ответить
да ну и х#й с ним.
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19.07.2022 13:49 Ответить
А мамаша его ****,наверно щасс доходы подсчитывает..
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19.07.2022 13:50 Ответить
И следующего вылупка на убой отправляет.
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19.07.2022 14:08 Ответить
Ладу калину купят.
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19.07.2022 14:28 Ответить
Да мамаша его в предвкушении руки потирает, вот вот и компенсация не за горами...
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19.07.2022 15:02 Ответить
А інший Лапін воює тут за Україну.
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19.07.2022 13:51 Ответить
Первая мысль - это же не генерал и даже не полковник. Но этот старлей служил на майорской должности, то есть он был способный и перспективный, лет через 5 при нынешней "текучести кадров" мог бы дорасти до полковника. На таких держится армия - и у нас, и у орков.
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19.07.2022 13:54 Ответить
В нормальной армии это не возможно. Должна быть выслуга лет.
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19.07.2022 13:57 Ответить
Как у Арестовича? Да? Он там кто уже, болтун болтылом- подполкан?
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19.07.2022 13:59 Ответить
Я служил еще в советской армии, так наш нач. штаба полка за два года вырос от капитана до подполковника. Тоже чувак лет 30. Его отправили учиться в какую-то военную академию, когда вернулся - быстро начал расти в званиях.
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19.07.2022 14:05 Ответить
Вы лукавите)
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19.07.2022 14:10 Ответить
Почитайте в Вики про карьерный рост Бориса Громова, это который командующий ОКСАВА.
За 19 лет от лейтенанта до генерала, замкомандарма.
В 43 ген.-полковник.
Все звания досрочно и никакая выслуга ему не помешала
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19.07.2022 14:19 Ответить
Это ненормально. Наличие Выслуги лет говорит о полученном опыте - это проверено на практике и заплачено кровью. Такие случаи бывают и ничего хорошего, как правило они не несут. У сралина лейтенанты становились генералами - итог известен...
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19.07.2022 14:32 Ответить
Ну так по морде видно - служака. Такой ради карьеры ни перед чем не остановится.
Жирного тунца завалили. Зело борзо и вери гуд.
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19.07.2022 13:58 Ответить
Ага... Лучший среди худших орков. Кабзон будет счастлив молодому талантливому ватнику.
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19.07.2022 14:10 Ответить
Який мерзеннопикий молодий вампір.
Взагалі, щось в кацапських іплах є нелюдське.
Давай, шурхай лдо пекла, гнидо. А мама купіт таратайку і будєт руліть.
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19.07.2022 13:55 Ответить
Йому було 25 років. Він ніс службу на майорській посаді оперативного чергового...
_________________________________________________________________________________
У 25 років майорська посада...
Зазвичай такі у 37 стають полковниками. Та й обличчя у пацана розумне, не кінчене, як у інших ординських дегенератів, особливо які з Бурятії.
Але став гарматним м'ясом у параноїка.
Земля тобі скловатою.
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19.07.2022 13:59 Ответить
мож с путенюгента начинал....
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19.07.2022 16:27 Ответить
Каждого утырка будете в новость выкладывать?
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19.07.2022 14:05 Ответить
Еще одна кацапская семейка прикупит себе Ладу, а свиноматке может хватит и на сапоги. ГИ ГИ
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19.07.2022 14:05 Ответить
Я не удивлюсь если в "хоромах" этого жмура где-то в Зажопинеске стоит условный "холодильник", украденный в Украине
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19.07.2022 15:04 Ответить
Ну а ви в Чите були? Нах#й так жити-то *****
Все правильно рашіст зробив -кетчупу поїв

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19.07.2022 14:07 Ответить
Удачный снимок, чувствуется рука мастера.
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19.07.2022 14:27 Ответить
У этого голубка с макияжем перебор.
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19.07.2022 14:43 Ответить
Дофига тысяч километров ехать, чтобы сдохнуть... Ай, молодець!
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19.07.2022 15:03 Ответить
Мамка с чУмоданом уже за деньгами бежит спотыкается, а папка Ниву Классику заказывает. Очередная ощасливенная семья орков.
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19.07.2022 16:02 Ответить
не могу наглядеться-- побольше и почаще..
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19.07.2022 14:13 Ответить
Очень жёсткое видео. Нет. Разлагающийся бурят готовится к отправке на родину. Там таких приняли уже тысячи, из-за этого местные жители не раз выступали против https://t.me/gruz_200_rus/2810
отправки военных на войну в Украину.
https://t.me/gruz_200_rus/3033
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19.07.2022 14:26 Ответить
Бурят? Как я рад!
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19.07.2022 14:29 Ответить
спасибо, поблевал
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19.07.2022 15:48 Ответить
СМЕРТЬ АГРЕССОРАМ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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19.07.2022 14:16 Ответить
Почему глядя на эти красивых молодых ребят гордость мам и пап мне становится приятно от того что эта нечисть дохнет в Украине!
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19.07.2022 14:17 Ответить
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.07.2022 14:18 Ответить
поменяла баба свою личинку на унитаз из Украины ))
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19.07.2022 14:23 Ответить
Ми повинні дивитися на це сміття? Вже сам факт того,що ми дивимося на цю морду робить цій морді шану. Ставте вже якісь позначки,що це біомусор.
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19.07.2022 14:23 Ответить
Ще один лаптін здох.
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19.07.2022 14:28 Ответить
Може, це якийсь iдейний рашист?
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19.07.2022 14:31 Ответить
Здоров"я
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19.07.2022 14:33 Ответить
+100500!!!
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19.07.2022 15:00 Ответить


https://www.reddit.com/r/liberta/comments/tqhh95/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B2%D1%81_%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B0/

А тут еще и буковка "V" на рукаве просматривается:

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19.07.2022 14:38 Ответить
Не пойму а зачем оте веревки намотаны на правой груди? Шоб повеситься? Вообще-то это долго и муторно, лучше сойдет ремень. Да, я понимаю что это элемент декора. Но несет ли он какую-то смысловую нагрузку?
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19.07.2022 16:45 Ответить
Все, загуглил, это аксельбант швейных войск. Вопросов больше не имею
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19.07.2022 16:46 Ответить
нахер кому цiкава ця новина
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19.07.2022 14:47 Ответить
правильний кацап - знищенний кацап
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19.07.2022 14:49 Ответить
Раньше про генералов писали, теперь про летех, дальше про сержантов . Главное прапорщиков не трогайте.
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19.07.2022 14:55 Ответить
Прапорщики не вмирають - вони перетворюються на дерева (с).
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19.07.2022 18:58 Ответить
Сидел бы Тема лучше дома
Теперь за твой бурятский труп
Родне на "Ладу" гробовых дадут
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19.07.2022 14:58 Ответить
Я думаю Атрьом счаслив, что его отец будет ездить на автомобиле и у него не будут болеть ноги.
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19.07.2022 16:51 Ответить
https://starshinazapasa.livejournal.com/1455375.html Обожаю умных людей.

Но что я действительно ценю в людях, так это ум. Знакомьтесь. Поющий дальнобойщик Владимир Шилов. Гражданин Эстонии. Проживающий в городе Печоры Псковской области Российской Федерации. Отобранном, кстати, у Эстонии большевиками.
Владимир Шилов не только поет, возит грузы, но и занимается общественной деятельностью.
Например, Владимир в своем Вконтакте решил собрать деньги на квадрокоптеры. Для поддержки российской армии. В частности, для родной 76-й Псковской дивизии. Сильно потерявшей в квадрокоптерах под Гостомелем. Да и не только в квадрокоптерах. Да и не только в транспортниках «Ил-76», БМП-3, станциях спутниковой связи «Алрига», пунктах управления «Красуха» и пр, и пр. и пр. Да и вообще почти чуть не переставшей существовать.
"В принципе наша армия хорошо снабжена, но… Честно говоря, у нас в России многого не хватает. У нас нет такого супермодного снаряжения, как у НАТО, в том числе дронов" - сообщает своим слушателям Владимир и начинает сбор.
Псковичи идею поддержали. Денег собрали.
И Владимир поехал покупать дроны.
В Эстонию.
В майке «Я русский».

Где тут же и был моментально принят на границе эстонскими поклонниками своего таланта из КаПо - это эстонская СБУ - внимательно следившими за его творчеством.
И сейчас сидит в Тюрьме Таллинна, раз в неделю звонит жене, и размышляет о том, что теперь у него будет свободных пять лет по статье за поддержку акта агрессии иностранного государства, которые он может потратить на повышение своей информационной грамотности.
А его жена в его вконтакте собирает теперь с посковичей деньги на адвоката.
Ошибка, говорит, какая-то произошла. Чудовищная.
Еще раз. Медленно. Насладитесь каждым словом.
Мужик, переехав из загнивающего Евросоюза в процветающий город Печоры, поехал в страну НАТО покупать дроны для российской армии, ********* об этом на весь мир в своем вконтакте.
В майке «Я русский».
Спасибо тебе, Владимир!
Обожаю умных людей, говорю же.

А.Бабченко
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19.07.2022 14:59 Ответить
Очень интересно прочитать о том как большевики отобрали у Эстонии город Печора - дайте пожалуйста ссылку на источник, пользующийся доверием, а то Google выдаёт только российские.
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19.07.2022 17:28 Ответить
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19.07.2022 15:06 Ответить
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19.07.2022 15:28 Ответить
здоровья погибшему. Много кабаевских гурий ему в путенском раю...
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19.07.2022 16:24 Ответить
Видимо с успехами напряг, если уже уничтожение аж целого старшего лейтенанта потянуло на новость в топовом СМИ
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19.07.2022 17:22 Ответить
...а теперь повтори то же самое на молдавском, вася...
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19.07.2022 22:45 Ответить
Я аж лернулся, прочитав фамилию Лапин, думал Игорь)))

Орков фамилии указывали би мелким шрифтом
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19.07.2022 23:38 Ответить
И МОЛОДАЯ НЕ УЗНАЕТ КАКОЙ У ПАРНЯ БЫЛ КОНЕЦ --- ПО ПОЛЮ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ ..............
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20.07.2022 19:02 Ответить
 
 