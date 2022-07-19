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Удар по центру Краматорска: ликвидирован пожар в 5-этажке. 10 человек пострадали, - ГСЧС. ФОТО

19 июля в 12:55 в г. Краматорск Донецкой области в результате обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар балконов на третьем и четвертом этажах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в 13:15 пожар балконов был локализован, а в 13:37 - ликвидирован.

"В результате обстрела пострадали 10 человек, из которых 5 человек госпитализированы в больницу. От ГСЧС к ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены 19 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.

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Удар по центру Краматорска: ликвидирован пожар в 5-этажке. 10 человек пострадали, - ГСЧС 01
Удар по центру Краматорска: ликвидирован пожар в 5-этажке. 10 человек пострадали, - ГСЧС 02
Удар по центру Краматорска: ликвидирован пожар в 5-этажке. 10 человек пострадали, - ГСЧС 03

армия РФ (19358) Краматорськ (2282) обстрел (27336) ГСЧС (4979)


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центрісенький центр. Жодного обʼєкту, який хоча б в теорії можливо використовувати під військові потреби, крім житлових будинків, нема. Щільна забудова "хрущьовками".
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19.07.2022 15:22 Ответить
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19.07.2022 15:25 Ответить
 
 