Удар по центру Краматорска: ликвидирован пожар в 5-этажке. 10 человек пострадали, - ГСЧС. ФОТО
19 июля в 12:55 в г. Краматорск Донецкой области в результате обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар балконов на третьем и четвертом этажах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в 13:15 пожар балконов был локализован, а в 13:37 - ликвидирован.
"В результате обстрела пострадали 10 человек, из которых 5 человек госпитализированы в больницу. От ГСЧС к ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены 19 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.
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Валадімір Щєлєнскій
показать весь комментарий19.07.2022 15:22 Ответить Мне нравится 2
Валадімір Щєлєнскій
показать весь комментарий19.07.2022 15:25 Ответить Мне нравится 2
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