Удар по центру Краматорска: ликвидирован пожар в 5-этажке. 10 человек пострадали, - ГСЧС. ФОТО

19 июля в 12:55 в г. Краматорск Донецкой области в результате обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар балконов на третьем и четвертом этажах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в 13:15 пожар балконов был локализован, а в 13:37 - ликвидирован.

"В результате обстрела пострадали 10 человек, из которых 5 человек госпитализированы в больницу. От ГСЧС к ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены 19 человек и 4 ед. техники", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне ударили по центру Краматорска, есть жертвы, - мэр Гончаренко





