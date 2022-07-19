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Новости Фото Война
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Обнаружена сбитая ракета, которой рашисты пытались обстрелять Харьковщину. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции обнаружили ракету, которая была выпущена в сторону Харьковской области с территории Белгородской области РФ и сбита силами ПВО ВСУ около 4 часов утра 19 июля.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

Обнаружена сбитая ракета, которой рашисты пытались обстрелять Харьковщину 01
Обнаружена сбитая ракета, которой рашисты пытались обстрелять Харьковщину 02

"Судя по маркировке, это зенитная управляемая ракета 5в55, ЗРК С-300. Продолжаются все необходимые следственные действия на месте находки", - написал Болвинов на своей странице в фейсбуке.

Обнаружена сбитая ракета, которой рашисты пытались обстрелять Харьковщину 03

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Обнаружена сбитая ракета, которой рашисты пытались обстрелять Харьковщину 04
Обнаружена сбитая ракета, которой рашисты пытались обстрелять Харьковщину 05

Автор: 

ПВО (2771) ракеты (3575) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+9
..оО.. знакомые транзисторы кт315-361 и танталовые конденсаторы из 70-80х годов прошлого века..
просто какая-то кацапская машина времени от втор-ой армии мира залетела в цифровую Украину
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19.07.2022 18:47
+4
у мене була машина "Вятка" із подібним блоком керування на коліщатках
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19.07.2022 18:38
+2
Хороших русских нет, как же сцеко хочется русских денег
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19.07.2022 19:03
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у мене була машина "Вятка" із подібним блоком керування на коліщатках
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19.07.2022 18:38 Ответить
пропал акк кацапа...
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19.07.2022 18:52 Ответить
Кацап?
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19.07.2022 19:18 Ответить
******* -ИН-ы и -ЕЕВ-ы на цензоре шарится
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19.07.2022 20:09 Ответить
..оО.. знакомые транзисторы кт315-361 и танталовые конденсаторы из 70-80х годов прошлого века..
просто какая-то кацапская машина времени от втор-ой армии мира залетела в цифровую Украину
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19.07.2022 18:47 Ответить
Нема там ні кт315 ні танталових конденсаторів. К53-14, рес-55, к10-17 та інше... 😎
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19.07.2022 18:57 Ответить
КМ зеленые есть , а там - то такое ...
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19.07.2022 20:58 Ответить
КМ руденькі ще,десь на початку 80-х це гівно зліпили а потім жпс модуль аналоГовнетний приципили і маємо щось з дальнісьтю під сотню осколочного типу враження
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19.07.2022 22:46 Ответить
І що? Військова техніка - не новомодний гаджет. Інші вимоги. Основна - надійність. Американці теж використовують надійні ,перевірені часом елементи початку 80-х років в деякий виробах військового призначення. Колись доводилось читати на радіофорумі якомусь
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19.07.2022 19:03 Ответить
у вас логика простоя: если красное - значит кт315/361, а зеленое - танталовые конденсаторы)) Красное - это керамические конденсаторы, зеленое - резисторы.
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19.07.2022 20:29 Ответить
Сынок - я паять начал 55 лет назад , и да - на фото КМ зеленые танталовые есть , по питанию блокировочные на каждой микросхеме ...
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19.07.2022 21:01 Ответить
Рідна сестра Кернеса спокон віку ошівається в Мацкві.
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19.07.2022 19:07 Ответить
За братуху мстіт?
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19.07.2022 19:19 Ответить
Хороших русских нет, как же сцеко хочется русских денег
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19.07.2022 19:03 Ответить
Вірю москалякам Гельманам ,як самому собі!
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19.07.2022 19:11 Ответить
Не вір нікому, навіть власній дупі,
бо коли ти захочеш пукнути, а вона візьме і дрисне.
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19.07.2022 20:31 Ответить
Когда то я работал по гарантийному ремонту С-300 (до распада СССР) Там винчестер на то время весил 120 кг И старые комплексы С-300 до сих пор на вооружении стоят
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19.07.2022 19:02 Ответить
А на чому вінчестер?
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19.07.2022 19:15 Ответить
Судячи по платам то радіодеталі ще савєцкі... Кандьори та опори...
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19.07.2022 19:21 Ответить
А чо савєцкі? може й москальські, технологія не змінилася, якщо нормальні
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19.07.2022 19:36 Ответить
плати, деталі, особливість компоновки кінець 70-х, початок 80-х років минулого століття. Працював колись в оборонці і точно вам кажу
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19.07.2022 19:42 Ответить
Я до войны КМ конденсаторы сдавал (есть норм серии ) по 230 000грн за кило - но тут говорить нельзя ))))))))))
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19.07.2022 21:04 Ответить
Смерть кацапії!
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19.07.2022 20:45 Ответить
Хохма - кацапську ракету С 300 збили Українські ППО ракетою С 300 😅
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19.07.2022 22:56 Ответить
Може і не збили, використання ракет С-300 по наземних цілях не дуже якісне і має багато помилок, відхилень та відмов
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19.07.2022 23:15 Ответить
 
 