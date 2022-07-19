Обнаружена сбитая ракета, которой рашисты пытались обстрелять Харьковщину. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции обнаружили ракету, которая была выпущена в сторону Харьковской области с территории Белгородской области РФ и сбита силами ПВО ВСУ около 4 часов утра 19 июля.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.





"Судя по маркировке, это зенитная управляемая ракета 5в55, ЗРК С-300. Продолжаются все необходимые следственные действия на месте находки", - написал Болвинов на своей странице в фейсбуке.

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