Обнаружена сбитая ракета, которой рашисты пытались обстрелять Харьковщину. ФОТОрепортаж
Сотрудники полиции обнаружили ракету, которая была выпущена в сторону Харьковской области с территории Белгородской области РФ и сбита силами ПВО ВСУ около 4 часов утра 19 июля.
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Судя по маркировке, это зенитная управляемая ракета 5в55, ЗРК С-300. Продолжаются все необходимые следственные действия на месте находки", - написал Болвинов на своей странице в фейсбуке.
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+9 Danilo Kosmina #241992
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+4 Алекс Мышкевич
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показать весь комментарий19.07.2022 19:03
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просто какая-то кацапская машина времени от втор-ой армии мира залетела в цифровую Украину
бо коли ти захочеш пукнути, а вона візьме і дрисне.