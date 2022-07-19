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Глава Генштаба ВС Великобритании Сандерс посетил украинских военных, которые проходят обучение под руководством британских инструкторов. ФОТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Великобритании генерал Патрик Сандерс посетил украинских военнослужащих, проходящих подготовку в Британии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Глава Генштаба ВС Великобритании Сандерс посетил украинских военных, которые проходят обучение под руководством британских инструкторов 01

Генерал Сандерс наблюдал, как украинские военные учатся военным действиям в городской застройке. Среди других навыков, которым украинцы учатся по программе базовой подготовки, - обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевое мастерство, тактика патрулирования и право вооруженных конфликтов.

Глава Генштаба ВС Великобритании Сандерс посетил украинских военных, которые проходят обучение под руководством британских инструкторов 02

"Я был поражен мужеством, моральным и боевым духом украинских солдат. Кроме того, преданность и упорный труд инструкторов, а также скорость, с которой они провели обучение, чрезвычайно впечатляют. Мы будем продолжать нашу работу, чтобы увеличить амбиции и темп обучения, чтобы максимально увеличить поддержку Украины", отметил Сандерс.

Глава Генштаба ВС Великобритании Сандерс посетил украинских военных, которые проходят обучение под руководством британских инструкторов 03

Также смотрите: Минобороны Британии показало видео тренировок украинских военных. ВИДЕО

В Генштабе ВСУ сообщают, что в ближайшие месяцы под руководством Вооруженных сил Великобритании пройдут обучение до 10 тысяч украинцев. Обучение проводят на объектах по всей Великобритании более 1000 инструкторов из 11-й бригады содействия силам безопасности.

Глава Генштаба ВС Великобритании Сандерс посетил украинских военных, которые проходят обучение под руководством британских инструкторов 04

У Соединенного Королевства длинная история поддержки украинских военнослужащих в рамках операции ORBITAL, во время которой с 2015 по 2022 год было подготовлено 22 000 украинцев. Новая программа будет опираться на этот успех и продемонстрирует неизменное лидерство Соединенного Королевства в ответе на военные требования Украины с развитием войны.

Также смотрите: Минобороны Британии показало видео тренировок украинских военных. ВИДЕО

Великобритания (4982) ВСУ (6616) Патрик Сандерс (5)


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Топ комментарии
+23
По лицю зразу видно, Сандерс загартований військовий.
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19.07.2022 21:51
+18
Нитипичный такой генерал, ни тебе мидальки 60 лет ВС СССР, ни нагрудного знака "Почетный донор республики Тува" ни значка ГТО на груди у него, шойга и герасимов в недоумении
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19.07.2022 22:32
+17
Дякуємо!
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19.07.2022 21:54
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Які ж вони красені!
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19.07.2022 21:49 Ответить
По лицю зразу видно, Сандерс загартований військовий.
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19.07.2022 21:51 Ответить
Дякуємо!
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19.07.2022 21:54 Ответить
волчары
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19.07.2022 22:01 Ответить
Проходять курси демілітаризації
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19.07.2022 22:13 Ответить
Британский спецназ "SAS"...считается самым крутым в Мире...морские котики USA кажуть шо слабші за бритів... ..
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19.07.2022 22:16 Ответить
наші крутіші, бо щей поліглоти
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19.07.2022 22:34 Ответить
Боже бережи королеву.
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19.07.2022 22:25 Ответить
Пентагон требует отчет по поставкам вооружений и финансовых средств...
ZeКодломойских берут за кадык...
Каже Юрий Швец...
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19.07.2022 22:28 Ответить
Нитипичный такой генерал, ни тебе мидальки 60 лет ВС СССР, ни нагрудного знака "Почетный донор республики Тува" ни значка ГТО на груди у него, шойга и герасимов в недоумении
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19.07.2022 22:32 Ответить
Так он же не штурмовал картонный Рейхстаг, за что медальки-то?
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20.07.2022 06:12 Ответить
Той випадок, коли життєво важливі для держави процеси йдуть не "завдяки", а "всупереч" діючій так званій "владі".
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19.07.2022 23:43 Ответить
 
 