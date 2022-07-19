Глава Генштаба ВС Великобритании Сандерс посетил украинских военных, которые проходят обучение под руководством британских инструкторов. ФОТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Великобритании генерал Патрик Сандерс посетил украинских военнослужащих, проходящих подготовку в Британии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Генерал Сандерс наблюдал, как украинские военные учатся военным действиям в городской застройке. Среди других навыков, которым украинцы учатся по программе базовой подготовки, - обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевое мастерство, тактика патрулирования и право вооруженных конфликтов.

"Я был поражен мужеством, моральным и боевым духом украинских солдат. Кроме того, преданность и упорный труд инструкторов, а также скорость, с которой они провели обучение, чрезвычайно впечатляют. Мы будем продолжать нашу работу, чтобы увеличить амбиции и темп обучения, чтобы максимально увеличить поддержку Украины", отметил Сандерс.

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В Генштабе ВСУ сообщают, что в ближайшие месяцы под руководством Вооруженных сил Великобритании пройдут обучение до 10 тысяч украинцев. Обучение проводят на объектах по всей Великобритании более 1000 инструкторов из 11-й бригады содействия силам безопасности.

У Соединенного Королевства длинная история поддержки украинских военнослужащих в рамках операции ORBITAL, во время которой с 2015 по 2022 год было подготовлено 22 000 украинцев. Новая программа будет опираться на этот успех и продемонстрирует неизменное лидерство Соединенного Королевства в ответе на военные требования Украины с развитием войны.

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