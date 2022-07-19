Последствия обстрела российскими ракетами "Калибр" села в Одесской области. ФОТОрепортаж

Вечером 19 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он отметил: "Враг атакует ракетами: "Калибры" как элемент уничтожения и давления. Московия продолжает использовать в Украине элементы "сирийского" сценария. 7 ракетных пусков. 6 пострадавших, среди них - ребенок. Раненые, но непокоренные одесситы. Я горжусь нашей нацией. И не забывайте соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги".

Читайте также: В результате российского ракетного удара по Одесщине пострадали шесть человек, - Братчук



