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Последствия обстрела российскими ракетами "Калибр" села в Одесской области. ФОТОрепортаж

Вечером 19 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу в Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он отметил: "Враг атакует ракетами: "Калибры" как элемент уничтожения и давления. Московия продолжает использовать в Украине элементы "сирийского" сценария. 7 ракетных пусков. 6 пострадавших, среди них - ребенок. Раненые, но непокоренные одесситы. Я горжусь нашей нацией. И не забывайте соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги".

Читайте также: В результате российского ракетного удара по Одесщине пострадали шесть человек, - Братчук

Последствия обстрела российскими ракетами Калибр села в Одесской области 01

Последствия обстрела российскими ракетами Калибр села в Одесской области 02
Последствия обстрела российскими ракетами Калибр села в Одесской области 03

Автор: 

крылатые ракеты (881) Одесская область (3588) Братчук Сергей (107)


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Топ комментарии
+22
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19.07.2022 23:36
+15
Якби там щось було, була би детонація припасів, а її немає. Вони дебіли просто, це треба зрозуміти
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19.07.2022 23:40
+15
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19.07.2022 23:52
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В цьому селі щось таки було... Бо шість! "калібрів" у свинарник - такого дебілізму навіть в рашці нема!
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19.07.2022 23:36 Ответить
Не обязательно . Может быть одно из двух - или было или просто убедили , что было .
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19.07.2022 23:40 Ответить
Якби там щось було, була би детонація припасів, а її немає. Вони дебіли просто, це треба зрозуміти
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19.07.2022 23:40 Ответить
Вони ще й рукожопи... хто може бути впевненим, що правильно кординати цілі ввели?
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20.07.2022 00:55 Ответить
Відкрию секрет: там теж жили люди. Це Україна.
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20.07.2022 05:16 Ответить
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19.07.2022 23:36 Ответить
Стратегический коровник в селе был. Наверное убили козу которую звали НАТА
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19.07.2022 23:47 Ответить
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19.07.2022 23:52 Ответить
"...обстрела российскими ракетами "Калибр" села в Одесской области...".
Села!!!
Один вопрос - ***** шмалять многомиллионными калибрами по какому то там селу...?!?!
они, что, на самом деле такие дебилы как про них говорят?
5 месяцев их возят носами по дерьму, а они все те же кретины что и в начале. дефицит йода, что ли?
даже у йододефицитных есть хоть какая то логика и последовательность.
а у этих ее нет.
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19.07.2022 23:56 Ответить
"дефицит йода, что ли?" Нет. Дефицита йода там нет. Сами производят и чилийцы помогают. Комментарии "спикеров ОВА" обычное информационное сопровождение войны. "Лохи" и "Непопали" независимо от реальных результатов ударов. Чтобы потратить шесть(!!!) калибров надо иметь очень веские основание. Что то выпасли через спутниковую или авиаразведку и/или от агентуры. Скорее всего и то и другое. В лучшем для Украины случае - получили дезу через СБУ или ГУР МО. Такое тоже сплошь и рядом
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20.07.2022 06:12 Ответить
Російська армія вечері 19 липня знов завдала ракетного удару по Одеській області.
Внаслідок цього загорілося сміття та старий склад. Про це https://www.facebook.com/100068947638352/posts/pfbid0qtBnGSxqwqoLSMp5Wga4uFQspfYUH6sJpHt5fJTT1TY1dU242GJ7EkJZAqPUxCPbl/ повідомили в пресслужбі Одеської районної військової адміністрації.

Вибух в Одесі пролунав о 22:20. Пожежу ліквідували, поранених немає.
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20.07.2022 00:31 Ответить
Рашисти використовують тактику "спаленої землі", яка для них звична. Дивуюсь, що хтось у владі плекає надії на будь-які перемир'я. Вони будуть в Україні знищувати любою ціною все, куди досягає
їхня зброя, а значить всюди. Жодні санкції не нанесуть такої шкоди рашці, яку вони наносять нам, бо у нас гинуть і калічаться люди, знищується інфраструктура вся, а у них просто падає економіка і рівень життя. Без західної потужної і високоточної зброї нам не звільнити власні, а тим більше не вижити. Пора Заходу вже скасовувати візи, громадянства тупо всім кацапам, забороняти в'їзд в свої країни, арештовувати все майно їх бізнесменів. Хотілось би так, але в Україні влада робить все навпаки, роздає громадянства, захищає абрамовича і фрідмана від санкцій, не кажучи вже про те, скільки кацапів у нас отримали паспорти до цього. Зеленський як Яник хотів балансувати, але зараз вже не вийде. Пора вже йому визначитися, а не відмовчуватися і вирішувати виключно власні інтереси.
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20.07.2022 00:46 Ответить
 
 