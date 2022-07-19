Последствия обстрела российскими ракетами "Калибр" села в Одесской области. ФОТОрепортаж
Вечером 19 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу в Одесской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Он отметил: "Враг атакует ракетами: "Калибры" как элемент уничтожения и давления. Московия продолжает использовать в Украине элементы "сирийского" сценария. 7 ракетных пусков. 6 пострадавших, среди них - ребенок. Раненые, но непокоренные одесситы. Я горжусь нашей нацией. И не забывайте соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги".
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+22 Sophia-Maria Duglass
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+15 Dmytro Shevchenko #525989
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Села!!!
Один вопрос - ***** шмалять многомиллионными калибрами по какому то там селу...?!?!
они, что, на самом деле такие дебилы как про них говорят?
5 месяцев их возят носами по дерьму, а они все те же кретины что и в начале. дефицит йода, что ли?
даже у йододефицитных есть хоть какая то логика и последовательность.
а у этих ее нет.
Внаслідок цього загорілося сміття та старий склад. Про це https://www.facebook.com/100068947638352/posts/pfbid0qtBnGSxqwqoLSMp5Wga4uFQspfYUH6sJpHt5fJTT1TY1dU242GJ7EkJZAqPUxCPbl/ повідомили в пресслужбі Одеської районної військової адміністрації.
Вибух в Одесі пролунав о 22:20. Пожежу ліквідували, поранених немає.
їхня зброя, а значить всюди. Жодні санкції не нанесуть такої шкоди рашці, яку вони наносять нам, бо у нас гинуть і калічаться люди, знищується інфраструктура вся, а у них просто падає економіка і рівень життя. Без західної потужної і високоточної зброї нам не звільнити власні, а тим більше не вижити. Пора Заходу вже скасовувати візи, громадянства тупо всім кацапам, забороняти в'їзд в свої країни, арештовувати все майно їх бізнесменів. Хотілось би так, але в Україні влада робить все навпаки, роздає громадянства, захищає абрамовича і фрідмана від санкцій, не кажучи вже про те, скільки кацапів у нас отримали паспорти до цього. Зеленський як Яник хотів балансувати, але зараз вже не вийде. Пора вже йому визначитися, а не відмовчуватися і вирішувати виключно власні інтереси.