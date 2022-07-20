В порту Рени взорвалась цистерна с топливом - погиб один человек, - ГСЧС. ФОТО

Один человек погиб, еще один госпитализирован с 95% ожогов тела в результате пожара после взрыва трех разгерметизированных автоцистерн бензовоза в морском порту Рени (Одесская область) вечером 19 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

"Сегодня в 21:23 поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза (взрыв) на территории морского торгового порта в городе Рени Измаильского района… На месте пожара возле сгоревшей автоцистерны обнаружено тело погибшего мужчины. В результате пожара получил ожоги работник порта 1978 г. р., который каретой СМП в тяжелом состоянии, с 95% ожогов тела, госпитализирован в реанимационное отделение Ренийской больницы", - говорится в сообщении ведомства.

По информации спасателей, произошло возгорание трех автоцистерн с горюче-смазочными материалами. В 22:00 пожар был локализован и в 22:48 ликвидирован на площади 600 кв.

От ГСЧС привлекали пять единиц техники и 25 спасателей.

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