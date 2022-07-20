Россияне обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе, есть погибшие и раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе, выпустили более 30 реактивных снарядов.

Об этом сообщил в телеграме глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Русская орда не прекращает террор Никопольского района. Умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30 реактивных снарядов.

Предварительно, два человека погибли, девять - ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года! Три года! Спавшему ребенку, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов"", - написал Резниченко.

Сообщается, что обстрелом полностью разрушены 3 частных дома, с десяток - повреждены.

Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений. По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники.

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