Россияне обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе, есть погибшие и раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе, выпустили более 30 реактивных снарядов.
Об этом сообщил в телеграме глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Русская орда не прекращает террор Никопольского района. Умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30 реактивных снарядов.
Предварительно, два человека погибли, девять - ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года! Три года! Спавшему ребенку, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов"", - написал Резниченко.
Сообщается, что обстрелом полностью разрушены 3 частных дома, с десяток - повреждены.
Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений. По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники.
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третьи сутки нет покоя Никополю из-за обстрелов с Энергодара...
Бо якщо з Енергодара, то це факт грубішого тероризму. Хоча... про що я.
Пока не начнется наступление на Мелитополь и Херсон.
Хоть в связи с войной у тёти Розы сейчас и нет особой симпатии к россиянам, но всё же, хочется пожелать, чтобы в семье каждого ушедшего воевать в Украину россиянина, появился новый автомобиль "Лада"!