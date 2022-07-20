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Россияне обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе, есть погибшие и раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе, выпустили более 30 реактивных снарядов.

Об этом сообщил в телеграме глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Русская орда не прекращает террор Никопольского района. Умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30 реактивных снарядов.

Предварительно, два человека погибли, девять - ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года! Три года! Спавшему ребенку, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов"", - написал Резниченко.

Сообщается, что обстрелом полностью разрушены 3 частных дома, с десяток - повреждены.

Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений. По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники.

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Россияне обстреляли из Градов жилой квартал в Никополе, есть погибшие и раненые, - Резниченко 01

Россияне обстреляли из Градов жилой квартал в Никополе, есть погибшие и раненые, - Резниченко 02

Россияне обстреляли из Градов жилой квартал в Никополе, есть погибшие и раненые, - Резниченко 03

обстрел (27351) ГРАД (280) Резниченко Валентин (475) Никополь (1035) Днепропетровская область (3994)


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андоны драные !!!
третьи сутки нет покоя Никополю из-за обстрелов с Энергодара...
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20.07.2022 08:08 Ответить
Енергодар, чи Кам'янка Дніпровська?
Бо якщо з Енергодара, то це факт грубішого тероризму. Хоча... про що я.
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20.07.2022 08:12 Ответить
Не грубейший,а обычный терроризм,если тебе так легче.потому что стреляют с Водяного.
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20.07.2022 09:22 Ответить
И не будет в ближайшее время.Зеленодольск обстреливают каждый день в течение трёх месяцев.
Пока не начнется наступление на Мелитополь и Херсон.
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20.07.2022 09:20 Ответить
ТЁТЯ РОЗА@Anakoyher

Хоть в связи с войной у тёти Розы сейчас и нет особой симпатии к россиянам, но всё же, хочется пожелать, чтобы в семье каждого ушедшего воевать в Украину россиянина, появился новый автомобиль "Лада"!
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20.07.2022 08:34 Ответить
купленный нежными и любящими родаками на гробовые по сыначке !!!
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20.07.2022 10:23 Ответить
 
 