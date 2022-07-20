Ночью россияне обстреляли Белогоровку, в Северодонецке значительные проблемы с водой, - Гайдай. ФОТОрепортаж

19 июля вечером оккупанты применили реактивную артиллерию. После 22:00 они несколько раз из РСЗО "Град" били по Белогоровке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.

"Враг бросает недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганщины в бой, чтобы именно те погибали в битве за несколько километров территории нашей области. Они и получают то, что заслуживают, а именно - пули, но практически стоят на месте. Несмотря на плотное артиллерийское и ракетное давление, наши вооруженные силы удерживают свои позиции", - говорится в сообщении.

Гайдай отмечает, что оккупанты нацелены на штурм Бахмута, поэтому и устраивают террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу.

На границе областей за минувшие сутки россиянами нанесены семь ракетных ударов, три минометных обстрела, проведены две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две – при поддержке реактивной.

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"В частности, серьезно пострадало Верхнекаменское - по оставшимся домам россияне попадали и из артиллерии, и из "Градов", и даже применяли авиацию.

Остановлено наступление врага вблизи Белогоровки. По этому и другим направлениям у противника наблюдаются значительные потери", - отметил глава ОВА.

Не по планам у оккупантов обстоят дела и в оккупированных городах.

"Россияне обещали по быстрому восстановить объекты критической инфраструктуры. Газоснабжение - всего за неделю. А на деле у них значительные трудности не только с ремонтом - с подвозом. Не только питьевой, но и технической воды.

Даже когда Северодонецк остался без электроснабжения, мы пользовались законсервированными скважинами, по несколько десятков тонн технической воды в день подвозили сотрудники ГСЧС, питьевую воду накапливали в специально закупленных резервуарах. Мы помогали людям вовсю. У россиян – только обещания на камеру. Представьте, люди в жару до сих пор не снабжены водой! Оккупационные власти не в состоянии. Только "планируют наладить" подвоз", - подчеркнул Гайдай.





















