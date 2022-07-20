РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6692 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
622 0

В течение суток в Николаевской области зафиксировано два пожара, возникших из-за вражеских обстрелов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар на территории Галициновского лесного урочища, в результате ракетного удара произошло частичное разрушение восьми частных жилых домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме ГСЧС Украины.

Так из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар на территории Галициновского лесного урочища. Пожар на площади 7 га потушили пожарные Галициновского отряда местной пожарной охраны, взвода государственного военизированного пожарно-спасательного отряда и лесники.

В этот же день утром в результате ракетного удара произошло частичное разрушение восьми частных жилых домов. Для проведения безотлагательных аварийно-спасательных работ и оказания помощи пострадавшим привлекались пожарно-спасательные отделения ГСЧС. Из-под завалов спасены два человека.

Также смотрите: Украинские бойцы из ПТРК "Javelin" уничтожили российский танк. ВИДЕО

В течение суток в Николаевской области зафиксировано два пожара, возникших из-за вражеских обстрелов, - ГСЧС 01

В течение суток в Николаевской области зафиксировано два пожара, возникших из-за вражеских обстрелов, - ГСЧС 02

В течение суток в Николаевской области зафиксировано два пожара, возникших из-за вражеских обстрелов, - ГСЧС 03

В течение суток в Николаевской области зафиксировано два пожара, возникших из-за вражеских обстрелов, - ГСЧС 04

Николаевская область (2131) обстрел (27351) пожар (5960) ГСЧС (4983)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 