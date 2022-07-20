В течение суток в Николаевской области зафиксировано два пожара, возникших из-за вражеских обстрелов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар на территории Галициновского лесного урочища, в результате ракетного удара произошло частичное разрушение восьми частных жилых домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме ГСЧС Украины.

Так из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар на территории Галициновского лесного урочища. Пожар на площади 7 га потушили пожарные Галициновского отряда местной пожарной охраны, взвода государственного военизированного пожарно-спасательного отряда и лесники.

В этот же день утром в результате ракетного удара произошло частичное разрушение восьми частных жилых домов. Для проведения безотлагательных аварийно-спасательных работ и оказания помощи пострадавшим привлекались пожарно-спасательные отделения ГСЧС. Из-под завалов спасены два человека.

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