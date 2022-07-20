Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину и Черниговщину с территории РФ, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Российские террористические войска с территории РФ обстреливают украинское приграничье с применением авиации, ствольной и реактивной артиллерии и минометов, больше всего ударов наносится по территории Сумской и Черниговской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Вчера, 19 июля, оккупанты с территории России обстреливали украинские пограничье с применением авиации, ствольной и реактивной артиллерии и минометов. Под вражеским огнем оказалась Николаевская, Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Эсманьская, Новослободская громады Сумщины и Семеновска", – говорится в сообщении.

Утром из российского населенного пункта Волфино враг обстрелял территорию Белопольской громады из минометов, 15 приходов. Позже из российских населенных пунктов Политотдельское и Волфино по этой же громаде противник применил РСЗО "Град" и 120-мм минометы, 10 и 12 приходов соответственно. После обеда и вечера оккупанты еще дважды обстреляли территорию громады из минометов, в двух случаях насчитано около трех десятков приходов.

Также утром 19 июля зафиксирован массированный обстрел Семеновской громады. Около 100 артиллерийских снарядов за час разорвалось на украинской территории, огонь враг вел из российского села Ломаковка.

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Кроме того, вражеский самолет совершил 4 пуска ракет в направлении одного из населенных пунктов Николаевской громады. Есть информация, что в результате этого обстрела ранены два гражданских лица.

В пресс-службе также сообщили, что Новослободская громада подверглась обстрелам дважды, зафиксировано 9 взрывов из ствольной артиллерии. По Эсманьской громаде враг трижды стрелял из САУ, зафиксировано 25 взрывов. Новгород-Северская громада, которую на Черниговщине российская армия обстреливала ствольной артиллерией и РСЗО трижды в сутки, зафиксировала около полусотни взрывов.

Обстрелы приграничья продолжаются. Уже сегодня, 20 июля, с утра россияне обстреляли Шалыгинскую громаду, на украинской территории разорвалось 8 мин 120 мм калибра.

















