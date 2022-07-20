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За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор. ФОТОрепортаж

В Донецкой области за минувшие сутки российские захватчики обстреляли 15 населенных пунктов, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Россияне ударили по 15 населенным пунктам - городам Курахово, Авдеевка, Торецк, Краматорск, Славянск, Бахмут, Соледар, Горняк, Константиновка, Железное, пгт Южное, селах Веселое, Опытное, Новоукраинка, Богоявленко.

Враг применил против гражданских ракеты Р-37, ЗРК "С-300", реактивные системы "Град" и "Торнадо-С", артиллерийские установки.

Разрушения получили 36 жилых домов, из них 16 – многоквартирные, школа, библиотека, школа искусств, фермерское хозяйство, предприятия и т.д.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 01

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 02

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 03

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 04

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 05

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 06

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 07

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 08

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 09

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 10

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 11

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 12

За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор 13

обстрел (27351) Нацполиция (16496) Донецкая область (9756)


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20.07.2022 13:19 Ответить
 
 