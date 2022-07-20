За прошедшие сутки полиция зафиксировала 26 попаданий российских снарядов в Донецкой области, все - в жилищный сектор. ФОТОрепортаж

В Донецкой области за минувшие сутки российские захватчики обстреляли 15 населенных пунктов, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Россияне ударили по 15 населенным пунктам - городам Курахово, Авдеевка, Торецк, Краматорск, Славянск, Бахмут, Соледар, Горняк, Константиновка, Железное, пгт Южное, селах Веселое, Опытное, Новоукраинка, Богоявленко.

Враг применил против гражданских ракеты Р-37, ЗРК "С-300", реактивные системы "Град" и "Торнадо-С", артиллерийские установки.

Разрушения получили 36 жилых домов, из них 16 – многоквартирные, школа, библиотека, школа искусств, фермерское хозяйство, предприятия и т.д.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите также: На острове Змеиный провели разминирование и обнаружили технику и документы россиян, - разведка. ВИДЕО

















































