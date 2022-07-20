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Фонд Веселого покажет картину Гроха "Русский военный корабль…" в Европе и Канаде. ФОТОрепортаж

Картина поможет представителям украинской диаспоры и благотворительным фондам собирать средства на ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время тематической выставки в Дрогобыче рассказал глава Фонда семьи Веселого Андрей Веселый. Фонд приобрел картину и марку с кораблем на благотворительном аукционе во Львове в рамках проекта "1000 автомобилей свободы".

"За эти средства доставлены два автомобиля скорой помощи для украинских военных. Сразу после выставки они отправятся на передовую", – рассказывает Андрей Веселый.

Во время артспектакля в Дрогобыче также состоялся благотворительный концерт рэпера "Хас". На нем удалось собрать деньги на техническое обслуживание автомобилей. Также горожане имели возможность написать письма поддержки для украинских защитников. Военные получат их вместе с автомобилями.

Картина "Русский военный корабль…" Бориса Гроха также вскоре покинет Дрогобыч. В скором времени ее смогут увидеть жители разных уголков мира.

Эта картина уже стала одним из символов этой войны и нашей будущей победы. Она уже неоднократно помогла нашим защитникам и продолжит это делать. Благотворительные фонды и наши диаспоряне в Канаде и европейских странах устроят серию тематических экспозиций, на которых посмотреть на оригинал картины смогут все желающие", – рассказывает Андрей Веселый.

Картина "Русский военный корабль…" Бориса Гроха стала основой для известной марки Укрпочты. На ней изображен флагман черноморского российского флота крейсер "Москва", пошедший ко дну 14 апреля, пораженный украинской ракетой. Только за первый день продаж удалось реализовать более 800 тысяч таких марок.

БО "Благотворительный фонд семьи Веселого" создан Андреем Веселым в 2013 году. В частности, для помощи погибшим военнослужащим и семьям защитников. После начала полномасштабного вторжения России Фонд создал логистический хаб в Дрогобыче, где занимается гуманитарной помощью для переселенцев, материальной помощью для воинских частей, передает средства индивидуальной защиты и транспорт на передовую.

Фонд Веселого покажет картину Гроха Русский военный корабль… в Европе и Канаде 01
Фонд Веселого покажет картину Гроха Русский военный корабль… в Европе и Канаде 02
Фонд Веселого покажет картину Гроха Русский военный корабль… в Европе и Канаде 03
Фонд Веселого покажет картину Гроха Русский военный корабль… в Европе и Канаде 04
Фонд Веселого покажет картину Гроха Русский военный корабль… в Европе и Канаде 05
Фонд Веселого покажет картину Гроха Русский военный корабль… в Европе и Канаде 06
Фонд Веселого покажет картину Гроха Русский военный корабль… в Европе и Канаде 07
Фонд Веселого покажет картину Гроха Русский военный корабль… в Европе и Канаде 08

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Автор: 

картина (213) сбор (303) фонд (143)


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Передаем горячий привет от сотрудников sputnik, которые нашли отличный способ, как уничтожить американский Himars. Вот как свинособаки решают свои проблемы.

Ждем ролика!
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Всего один??? Пф, баблишко и на пропаганду и макеты начинает не хватать? То 12 химарсов в кузове из автомата, то один сраный макет на полигоне... Все в ********** мельчает, трещит и разваливается.
И это радует!
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20.07.2022 13:15 Ответить
Га-га-га!!!
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20.07.2022 14:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_X0VsoNyeV8 Жванецкий - Трудности Кино (3:59)
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20.07.2022 15:03 Ответить
А якщо ввести санкції на всіх українських олігархів, депутатів (бандитів), прокурорів і...... то було б ефективніше, ніж збирати по копійці з бідного люду
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20.07.2022 14:11 Ответить
Може ще й перестати дарувати Коломойському мільярди від списання боргів та продажу його фірмам за пів ціни державного газу та дизеля?

А ще може й замість будування зручних для танків рф доріг, за вдвічі вищими цінами, фінансувати держ.оборонзаказ та ЗСУ з держ.бюджету?

Зе тіки-тіки став мільярдером, а ви й на нього санкції пропонуєте?
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20.07.2022 22:31 Ответить
 
 