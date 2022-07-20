Отец держит за руку убитого россиянами 13-летнего сына в Харькове. ФОТО ДНЯ

В Харькове отец более двух часов читал молитвы над телом подростка, погибшего на автобусной остановке, когда россияне ударили по городу "Ураганами".

Соответствующее фото сделал журналист Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Утром 20 июля россияне нанесли ракетам "Ураган" удар по району Салтовка в Харькове. Погибли три человека, ожидавшие общественный транспорт на остановке - в частности, 13-летний подросток. Его 15-летняя сестра ранена, также ранение получила 72-летняя женщина.

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