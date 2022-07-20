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Отец держит за руку убитого россиянами 13-летнего сына в Харькове. ФОТО ДНЯ

В Харькове отец более двух часов читал молитвы над телом подростка, погибшего на автобусной остановке, когда россияне ударили по городу "Ураганами".

Соответствующее фото сделал журналист Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Утром 20 июля россияне нанесли ракетам "Ураган" удар по району Салтовка в Харькове. Погибли три человека, ожидавшие общественный транспорт на остановке - в частности, 13-летний подросток. Его 15-летняя сестра ранена, также ранение получила 72-летняя женщина.

Также смотрите: Неудачный запуск российской крылатой ракеты. ВИДЕО

Отец держит за руку убитого россиянами 13-летнего сына в Харькове 01

дети (6520) смерть (9230) Харьков (7516) жертвы (2081)


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Топ комментарии
+52
Господи, зроби так, щоб на Землі не залишилося ніякого запорєбріка...
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20.07.2022 14:42
+35
Господь не зробить так як Ви просите, не витрачайте даремно час. Допомогайте ЗСУ.
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20.07.2022 14:43
+33
горіть у пеклі орки !

нищити і щоб рука не здригалась
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20.07.2022 14:42
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Господи, зроби так, щоб на Землі не залишилося ніякого запорєбріка...
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20.07.2022 14:42 Ответить
Господь не зробить так як Ви просите, не витрачайте даремно час. Допомогайте ЗСУ.
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20.07.2022 14:43 Ответить
Зробить, Бог завжди робить чудо руками людей, в цьому випадку руками ЗСУ і молитви не є зайвими. Так само як зайвою не буде допомога ЗСУ.
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20.07.2022 14:51 Ответить
християнство - це найкраща релігія для окупанта. Можеш вбивати, гвалтувати, красти.... потім щиро розкаєшся і піп тобі гріхи зніме. А на скільки зручна бізнес-модель для царів. один бог-один цар бла-бла-бла.
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20.07.2022 15:04 Ответить
Ну не совсем так... Не факт, что зніме.
Грех греху рознь, есть такие, что и не прощаются...
Да и насчет щирого покаяння теж е сумнiви...
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20.07.2022 17:08 Ответить
Це для всіх найкраща релігія.
Чи думаєте Гундяєв Кирил це Християнство ?
Біблію читайте - перед прощенням вбивця все одно повинен понести покарання
по закону країни де він скоїв злочин. Як що це Техас США, то смертна кара. У цьому
випадку кацапському розрахунку який випустив ракети по Салтівці присудок
смерть, бо це війна і за вбитого мирного мешканця смерть буде неминуча для
вбивці і смерть подвійна - просто за вбивство і за вбивство мирного мешканця
Нажаль не всі віруючи розуміють те що написано в Біблії, а буквально і фанатично
роблять висновки з неї, не розмірковуючи розумом над написаним, сприймаючи
ії стереотипно. Вбивцю пробачать, нема сумніву, але покарання по законам країни
він все одне повинен понести, а це або смерть на війні, або пожиттєве.
Головне ідентифікувати який артилерійський підрозділ паРаши зробив ці постріли.
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20.07.2022 17:36 Ответить
таке собі бажання...
воно може справдитись, тільки якщо русня переможе
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20.07.2022 14:46 Ответить
розділення тартарії на декілька держав теж вирішує питання
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20.07.2022 15:05 Ответить
до якого бога ви звертаєтесь? на даний час існує близько 3000 вір і в кожної свій бог
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20.07.2022 15:59 Ответить
Бог один бо він Бог
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20.07.2022 17:44 Ответить
Подробніше можна, це христос, аллах, будда, кришна, шива, брахма?
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20.07.2022 18:48 Ответить
раджу подивитись в ютубі відео "енджі крейда - вороже"
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20.07.2022 17:42 Ответить
горіть у пеклі орки !

нищити і щоб рука не здригалась
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20.07.2022 14:42 Ответить
Сподіваюсь що оркам все це аукнется на їх території.
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20.07.2022 14:42 Ответить
Чому? Чому люди не вивозять дітей з прифронтових міст? Що штовхає людей ризикувати життям дітей?
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20.07.2022 14:42 Ответить
Куди мільйонам людей податися, якщо на західній Україні вже переповнено, а при виїзді громадяни автоматично втрачають допомогу (за виключенням тих у кого зруйноване житло), місцеві влада і бюджет фізично і фінансово не можуть їх підтримати, ціни на оренду зашкальні, покинуте жило стане приманкою для мародерів. Це практично безвихідь(
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20.07.2022 14:50 Ответить
тому краще вмерти? дивно ви розмірковуєте...
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20.07.2022 14:52 Ответить
Что, вот так прямо все кто остаются умирают? Давайте не будем преувеличивать. Да жизнь в Харькове сейчас сопровождена дополнительным риском. Но все уехать не могут. А если бы уехали, город бы умер.
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20.07.2022 15:00 Ответить
Я реаліст, бачу як зараз у нас з переселенцями. Їх виганяють перед навчальним роком з гуртожитків, а їм нікуди дітися, влада ще не знає як їх розмістити, а про працевлаштування взагалі мова не йде. Роботи кваліфікованої крім сфери послуг і торгівлі тут толком не було і до війни, тому багато їхали по безвізу в Польщу на 3 місяці. Крім того з 1 червня їм тут скасували допомогу.
Я не пропоную комусь вмирати, просто адекватно аналізую ситуацію в нашому регіоні. У нас вже і щомісячну продуктову допомогу припинили через брак коштів, але бюджетники всі мають зарплату, відпускні і ніхто не робить скорочень чи якихось обмежень. Допомогу продуктову чи безкоштовно поїсти можна тільки в центрах міжнародних благодійних організацій. Звідки це знаю, мене попросили і я прихистив з повним забезпеченням на 2 місяці переселенку з півдня, яка лишилась без коштів. За цей час вона знайшла роботу і квартиру. Від держави компенсації не брав, від неї грошей теж.
Влада на фоні "цього всього" проголосила, що (цитата пряма) "війна війною, але ремонти доріг ніхто не відміняв" і взялися за своє крадівництво. Більше того, слуги похвалилися, що на 2022 рік вибили рекордний бюджет рна дороги.
От так у нас виглядає "війна" і піклування про власних громадян. В любому випадку кожен приймає сам рішення.
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20.07.2022 15:18 Ответить
Тут ще мери міст сцуть залишитись без крадівництва на будівництві і тому панічно кажуть
що не треба ніяких модульних містечек, де біженців безкоштовно прихистять, а вони самі
з бюджета будуть будувати. Будувати там де летять ракети це брєд, але вони все одно за
будівництво, бо красти то друга натура.
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20.07.2022 17:42 Ответить
на кудикіну гору
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20.07.2022 15:00 Ответить
Звідки така інформація стосовно втраченого житла?
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20.07.2022 15:05 Ответить
Да и не у всех есть средства платить непомерные аренды отдыхающим за рубежом "беженцам"-владельцам жилья на западной Украине.
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20.07.2022 15:22 Ответить
особенно салтовка....
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20.07.2022 14:50 Ответить
наші люди дуже безпечні... на жаль
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20.07.2022 14:50 Ответить
Не у всіх є гроши знімати квартиру десь у евакуації.
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20.07.2022 14:50 Ответить
Я знаю особисто, Польща надавала безкоштовне житло й харчування з Лютого по Червень. Сам особисто допомогав людям розміститися, й іньші країни ЄС теж надавали. Не розмовідайте казок що за 6 місяців незнайомих як вивезти дітей у безпеку!!! Для мене це повна дурня.
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20.07.2022 16:13 Ответить
так нехай на расею їдуть! там набагато ближче, тим більше вони почті всі за руській мір!
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20.07.2022 18:09 Ответить
Підори кацапсячі!
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20.07.2022 14:44 Ответить
Москалям байдуже, що "рускоязьічноє население" гине.
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20.07.2022 14:45 Ответить
з чого ви вирішили що він був узкоізичний?
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20.07.2022 15:01 Ответить
тварини *****
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20.07.2022 14:45 Ответить
всім рашистам бажаю ПЕКЛО
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20.07.2022 14:50 Ответить
Хвала небесам хоч сестра залишилась жива. Не всіх дітей свіносабакі у батька забрали.
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20.07.2022 14:55 Ответить
я ***** цього не розумію, першим ділом треба віправляти дітей у безпечні регіони, а не тримати там кожного дня тварі рашитські обстрілють. Прийде день коли будуть рашисти дохнути на своїх зупинках
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20.07.2022 14:55 Ответить
Тепер його шлях( якщо він справжній чоловік)-тільки до лав ЗСУ ! І помста...!! Всеосяжна і безапеляційна!
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20.07.2022 14:59 Ответить
якщо він 2 години читав над сином молитов...то він дуже віруюча людина, яка може бути пацифістом... тому його шлях йому підкаже його Віра і як пережити це горе і підтримати доньку теж
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20.07.2022 15:05 Ответить
Лічинки орків ходять в школу з колорадськими стрічками на портфелях, розважаются, впитують в себе ненависть до України, а наші діти щодня гинуть від їхніх ракет. Я про те,що на теракти траба давати такі ж відповіді - ******* по цивільним будинкам орків. Тільки тоді вони подумають чи треба їм ця війна!
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20.07.2022 15:02 Ответить
Мене майже "мусора""замели", коли я почув вислови ціх сраних "пєрєсєлєнцав". А їх,блть не чіпають. Я ох#євший був
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20.07.2022 15:06 Ответить
Українці не варвари й не терористи як рашисти. Нормальні країни не вбивають цивільних цілеспрямовано й Україна не буде того робити.
Ви або не зовсім розумна людина, або провокатор сраного фсб.
P. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - раб *********** на швабре.
***** &рф&кацапи - ПНХ!
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20.07.2022 16:18 Ответить
Не співчувай кацапам і не будь "ватніком". І в тебе не вб'ють сина без толку. От і все.🤷
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20.07.2022 15:03 Ответить
Вбивати кацапів без жалю.Кацапи не мають право на життя!
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20.07.2022 15:06 Ответить
Вонючие кацапы,раковая опухоль планеты Земля.
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20.07.2022 15:15 Ответить
СМРАД преступлений москальских ОРКОВ за пять столетий бесчинств уже дошел до небес и ВОЗДАЯНИЕ близко, ибо наблюдатели уже полвека как на Земле, они предупреждены о многочисленных каменных дождях огня с неба и землятресениях, живые позавидуют мертвым. Вселенная велика, в ней очень много галактик, время реакции для макрообъектов в миллионы раз больше, чем для такой "мелочи" как люди! Разбираться с каждым не будут (не тот уровень) достанется многим, если не всем (и "праведникам" тоже, лес будут рубить под корень, полетят щепки)!
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20.07.2022 15:17 Ответить
*****, мразь кремлівська, здохни падло.
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20.07.2022 15:22 Ответить
!!! это мой первый тост последних 4х месяцев, когда удается посидеть за столом.
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20.07.2022 18:29 Ответить
расея должна быть разрушена.
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20.07.2022 15:51 Ответить
Денаціфікована й демілітарізована.
А усі окуповані країни рашистами будуть звільнені.
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20.07.2022 16:20 Ответить
Боже покарай рашиських варварів ,ця терористична недодержава не має права на існуваня в ********* світі.
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20.07.2022 15:53 Ответить
Боже не покарає. Не найте час - допомогайте ЗСУ.
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20.07.2022 16:21 Ответить
раджу подивитись в ютубі відео "енджі крейда - вороже"
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20.07.2022 17:39 Ответить
Богу Боже а ворогу вороже
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20.07.2022 17:37 Ответить
раджу подивитись в ютубі відео "енджі крейда - вороже"
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20.07.2022 17:40 Ответить
кацапи-окупанти, це - ще один з ваших "фанатів", може б він і не хотів дО цього моменту таким бути (одним з мільйонів..)
хАрошего узкого не видно в тепловизор
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20.07.2022 15:56 Ответить
Цю дитинку зустрів Ісус у раю. Всі діточки загиблі від орків, вилізших з самого пекла, зараз разом з Господом. Всі вони в кращому світі: де нема болю, смерті, сліз... А найважливіше нема росіян, цієї нечістіі, яка несе тільки біль і смерть. Господи, дай батькам сили пережити це горе, цю біль.
Боже Всемогутній, збережи Україну. Дай нам сили перемогти у цій битві з дияволом.
Вірю у милість Бога, вірю в Ісуса Христа Спасителя. Вірю в перемогу.
Слава Ісусу. Слава Україні. Слава Героям. Молімося і перемога буде за нами. Амінь.
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20.07.2022 16:18 Ответить
Не називайте росіян орками. Це росіяни вбивають українців
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20.07.2022 16:39 Ответить
кацапами мокшами москалями а ліпше імбіцилами і **********
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20.07.2022 17:36 Ответить
Все, что связано с самозванными "русскими" должно быть стерто с Земли и из памяти народов ее населяющих.
Полностью.
Навечно.
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20.07.2022 16:57 Ответить
а ви знаєте что говорят переселенцы? за то что бомбят руские виновата Украина! это вам как?
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20.07.2022 18:07 Ответить
Украина напала на Украину и пытается ее украинизировать.На.расть что говорят полудурки.Важно мнение думающих людей!
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20.07.2022 18:21 Ответить
Вже не дивує. Є навіть тупий американський фільм, втім з непоганими спецефектами бо наукова фантастика, про російсько-американську війну в Україні - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%8E_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2021) Outside The Wire (2021)
Там теж причини з наслідками такі, що тю і краще не скажеш
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20.07.2022 19:36 Ответить
кацапи то вбивці і виродки
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20.07.2022 17:34 Ответить
прийшов "руській мір" який вони там чекали
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20.07.2022 18:05 Ответить
 
 