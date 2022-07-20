Отец держит за руку убитого россиянами 13-летнего сына в Харькове. ФОТО ДНЯ
В Харькове отец более двух часов читал молитвы над телом подростка, погибшего на автобусной остановке, когда россияне ударили по городу "Ураганами".
Соответствующее фото сделал журналист Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Утром 20 июля россияне нанесли ракетам "Ураган" удар по району Салтовка в Харькове. Погибли три человека, ожидавшие общественный транспорт на остановке - в частности, 13-летний подросток. Его 15-летняя сестра ранена, также ранение получила 72-летняя женщина.
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Грех греху рознь, есть такие, что и не прощаются...
Да и насчет щирого покаяння теж е сумнiви...
Чи думаєте Гундяєв Кирил це Християнство ?
Біблію читайте - перед прощенням вбивця все одно повинен понести покарання
по закону країни де він скоїв злочин. Як що це Техас США, то смертна кара. У цьому
випадку кацапському розрахунку який випустив ракети по Салтівці присудок
смерть, бо це війна і за вбитого мирного мешканця смерть буде неминуча для
вбивці і смерть подвійна - просто за вбивство і за вбивство мирного мешканця
Нажаль не всі віруючи розуміють те що написано в Біблії, а буквально і фанатично
роблять висновки з неї, не розмірковуючи розумом над написаним, сприймаючи
ії стереотипно. Вбивцю пробачать, нема сумніву, але покарання по законам країни
він все одне повинен понести, а це або смерть на війні, або пожиттєве.
Головне ідентифікувати який артилерійський підрозділ паРаши зробив ці постріли.
воно може справдитись, тільки якщо русня переможе
нищити і щоб рука не здригалась
Я не пропоную комусь вмирати, просто адекватно аналізую ситуацію в нашому регіоні. У нас вже і щомісячну продуктову допомогу припинили через брак коштів, але бюджетники всі мають зарплату, відпускні і ніхто не робить скорочень чи якихось обмежень. Допомогу продуктову чи безкоштовно поїсти можна тільки в центрах міжнародних благодійних організацій. Звідки це знаю, мене попросили і я прихистив з повним забезпеченням на 2 місяці переселенку з півдня, яка лишилась без коштів. За цей час вона знайшла роботу і квартиру. Від держави компенсації не брав, від неї грошей теж.
Влада на фоні "цього всього" проголосила, що (цитата пряма) "війна війною, але ремонти доріг ніхто не відміняв" і взялися за своє крадівництво. Більше того, слуги похвалилися, що на 2022 рік вибили рекордний бюджет рна дороги.
От так у нас виглядає "війна" і піклування про власних громадян. В любому випадку кожен приймає сам рішення.
що не треба ніяких модульних містечек, де біженців безкоштовно прихистять, а вони самі
з бюджета будуть будувати. Будувати там де летять ракети це брєд, але вони все одно за
будівництво, бо красти то друга натура.
Ви або не зовсім розумна людина, або провокатор сраного фсб.
P. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - раб *********** на швабре.
***** &рф&кацапи - ПНХ!
А усі окуповані країни рашистами будуть звільнені.
хАрошего узкого не видно в тепловизор
Боже Всемогутній, збережи Україну. Дай нам сили перемогти у цій битві з дияволом.
Вірю у милість Бога, вірю в Ісуса Христа Спасителя. Вірю в перемогу.
Слава Ісусу. Слава Україні. Слава Героям. Молімося і перемога буде за нами. Амінь.
Полностью.
Навечно.
Там теж причини з наслідками такі, що тю і краще не скажеш