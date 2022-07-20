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Новости Фото Российская агрессия
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ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче. ФОТОрепортаж

Силы спецопераций получили личные данные российских военных, причастных к преступлениям против гражданских украинцев в Буче и предоставили их Центру национального сопротивления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Это фотографии, копии паспортов, служебных удостоверений, финансовых документов, военных удостоверений, свидетельств о рождении, техпаспортов на машины. Все эти документы принадлежат российским военным 83 отдельной десантно-штурмовой бригаде и их родным. Это военная часть, дислоцирующаяся в Уссурийске Приморского края РФ.

"Недавно в адрес Центра национального сопротивления был направлен целый массив данных о военных из этой части. Вместе с другими подразделениями эта бригада участвовала в наступлении на Киевскую область в феврале 2022 года и успела "засветиться" в Буче.Теперь ЦНС располагает разными материалами – фотографиями, паспортами, служебными удостоверениями, адресами и фото мест проживания, финансовыми документами. Причем не только самих военных, но и членов их семей. Также есть и много служебной информации, таких как приказы, инструкции, списки личного состава, сведения и т.д.", - говорится в сообщении.

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Известно, что проверка достоверности отправленных данных уже проведена.

"Есть фото личного состава, их очень много. Причем не только для документов, а, например, для стенда, на который очень хотел попасть командир 2-й гаубической артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии капитан Хрюнов Валерий Валерьевич", - отмечают в Центре национального сопротивления.

Также удалось получить копии списков российских контрактников с адресами их проживания, списки всех офицеров с должностями и номерами телефонов и т.д.

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ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 01
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 02
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 03
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 04
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 05
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 06
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 07
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 08
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 09
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 10
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 11
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 12
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 13
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 14
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 15
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 16
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 17
ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче 18

армия РФ (19365) Буча (460) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+13
США передадут Украине четыре системы HIMARS, - министр обороны США Ллойд Остин.

Это означает, что у нас будет 16 систем HIMARS
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20.07.2022 15:28
+12
ССО молодці. Але, що далі?
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20.07.2022 15:27
+11
Patron @PatronDsns
I'm a Birthday boy today. Three happy years I wish I'll be alive in the day when one stupid dictator will die. Or two. Long life I have to live #Patron #dogsoftwitter #sapperdogpatron

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20.07.2022 15:33
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ССО молодці. Але, що далі?
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20.07.2022 15:27 Ответить
Треба наймати кілерів за донати українців. Звісно, не для аби кого, а для тих покидьків, які вчинили масові злочини: розстріл цивільних, зґвалтування та інше.
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20.07.2022 15:32 Ответить
Для этого спецслужбы в стране есть - устраивать разным мотороллам покатушки в лифте. Главное - политическая воля и приказ на устранение тварей.
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20.07.2022 15:49 Ответить
Нуууууу........ Думаю шо всяким хрюнам ***** придёт. Или не??))
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20.07.2022 15:34 Ответить
А далі це все потрібно максимально поширити, щоб уйобки знали, що за ними прийдуть. Можна ще додати посилання на нещасні випадки з моторилом та захарченком. Але їх охороняли. А цих ********** охороняти хто буде?
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20.07.2022 15:47 Ответить
а як сам ввавжаєш?
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20.07.2022 16:35 Ответить
а далі жесть
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20.07.2022 16:44 Ответить
а далі - нічого. може колись, через десятки років, буде якийсь судовий процес, подібний Нюрнберзькому. але зараз це дуже сумнівно.
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20.07.2022 17:58 Ответить
повісить усих
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20.07.2022 15:28 Ответить
США передадут Украине четыре системы HIMARS, - министр обороны США Ллойд Остин.

Это означает, что у нас будет 16 систем HIMARS
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20.07.2022 15:28 Ответить
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20.07.2022 15:40 Ответить
Да что они так цедят - по 4 шт?
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20.07.2022 15:50 Ответить
так "просять" єрмаки та арахамії та інша зелена шобла.....
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20.07.2022 16:07 Ответить
вони кончені усі
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20.07.2022 15:29 Ответить
сталіна на них нема
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20.07.2022 15:30 Ответить
А тепер можна до них і в гості з візитом у відповідь!
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20.07.2022 15:29 Ответить
Ломанувся кацосервер типу дії.
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20.07.2022 15:31 Ответить
Patron @PatronDsns
I'm a Birthday boy today. Three happy years I wish I'll be alive in the day when one stupid dictator will die. Or two. Long life I have to live #Patron #dogsoftwitter #sapperdogpatron

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20.07.2022 15:33 Ответить
Сейчас пойдут поголовные инфаркты.
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20.07.2022 15:35 Ответить
Зло має бути покаране...
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20.07.2022 15:35 Ответить
Лучше вы ФСБ и их шестёрок в Украине искали, а не рашистское мясо где-то за Уралом ... ох и олухи .. до сих пор никто не со́ставил списки быдломассы с русскими паспортами и не проверил их фактическое местонахождение и характер деятельность ... там каждый второй коллаборант или шпион ... безполезные ублюдки все эти СБУ и прочие ... проклятье на ваши головы
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20.07.2022 15:36 Ответить
можна те ж саме, але українською
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20.07.2022 15:38 Ответить
Хрюнов..це капець...бойові голуби й гусаки були...треба тепер для цапів лякалку вигадати за паспортними даними у нас ж ще 152 піндосівські секретні лабораторії у простї за браком ідей))
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20.07.2022 15:36 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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20.07.2022 15:39 Ответить
Моя особиста думка, щоб отримати родове прізвище "Хрюнов", предок капітана-артилериста Валерія Валерійовича Хрюнова мав відзначитися ну дуже сильними "моральними якостями", навіть серед російської п'яні та срані.
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20.07.2022 15:39 Ответить
...ликвидировать всех на болотах мацковии,принимал участие в убийстах-сдохни рюзкий тварь..
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20.07.2022 15:43 Ответить
Ответственность! Самое страшное оружие от которого ссытся русня.
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20.07.2022 15:49 Ответить
Не така страшна смерть, як її очікування.
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20.07.2022 16:46 Ответить
якщо в нас після цієї війни не буде нашої операції Гнів Божий, то ми не нація
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20.07.2022 16:03 Ответить
Це не є вирішення проблеми. Знищити цей генетичний мотлох не буде достатньо. Мова має йти про тих, хто віддавав наказ і особливо про їх агентів у нашій владі, через яких це все неподобство стало можливим. Тим більше що їх особисті дані добре відомі, а фізично вони знаходяться уна відстані візуального контакту.
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20.07.2022 16:07 Ответить
Зачем это всё сливать в открытый доступ? Они же всё переоформят и заховаются. Их уничтожать нужно, пользуясь этими данными. А заранее зачем сливать...
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20.07.2022 16:08 Ответить
Не забувайте про Херсонщину, Запоріжжя й інші окуповані землі
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20.07.2022 16:11 Ответить
а це прискорить шлях на концерт кобзона?
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20.07.2022 16:36 Ответить
Роботи - не початий край...
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20.07.2022 16:42 Ответить
Даю мікрохвильовку тому расіянину, який спалить живцем родину цих кацапів.

За десяток барбекю з ватосамками та їх виплодками дам холодильник або пральну машину.

Спєшитє жаріть!!!
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20.07.2022 16:56 Ответить
Вирізати всіх разом з сім'ями!!!
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20.07.2022 17:24 Ответить
Голосую: все убить.
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20.07.2022 19:00 Ответить
******* ! на гіляку!
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20.07.2022 21:16 Ответить
Уничтожать, как нацистских преступников по всему миру!
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20.07.2022 21:20 Ответить
чудово, ще знайти дані пілотів що стріляють ракетами з мордора,

і добрі люди передали б їм якусь бандерольку
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21.07.2022 00:43 Ответить
 
 