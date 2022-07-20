ССО получили личные данные и места прописки российских десантников, совершавших зверства в Буче. ФОТОрепортаж
Силы спецопераций получили личные данные российских военных, причастных к преступлениям против гражданских украинцев в Буче и предоставили их Центру национального сопротивления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Это фотографии, копии паспортов, служебных удостоверений, финансовых документов, военных удостоверений, свидетельств о рождении, техпаспортов на машины. Все эти документы принадлежат российским военным 83 отдельной десантно-штурмовой бригаде и их родным. Это военная часть, дислоцирующаяся в Уссурийске Приморского края РФ.
"Недавно в адрес Центра национального сопротивления был направлен целый массив данных о военных из этой части. Вместе с другими подразделениями эта бригада участвовала в наступлении на Киевскую область в феврале 2022 года и успела "засветиться" в Буче.Теперь ЦНС располагает разными материалами – фотографиями, паспортами, служебными удостоверениями, адресами и фото мест проживания, финансовыми документами. Причем не только самих военных, но и членов их семей. Также есть и много служебной информации, таких как приказы, инструкции, списки личного состава, сведения и т.д.", - говорится в сообщении.
Известно, что проверка достоверности отправленных данных уже проведена.
"Есть фото личного состава, их очень много. Причем не только для документов, а, например, для стенда, на который очень хотел попасть командир 2-й гаубической артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии капитан Хрюнов Валерий Валерьевич", - отмечают в Центре национального сопротивления.
Также удалось получить копии списков российских контрактников с адресами их проживания, списки всех офицеров с должностями и номерами телефонов и т.д.
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I'm a Birthday boy today. Three happy years I wish I'll be alive in the day when one stupid dictator will die. Or two. Long life I have to live #Patron #dogsoftwitter #sapperdogpatron
За десяток барбекю з ватосамками та їх виплодками дам холодильник або пральну машину.
Спєшитє жаріть!!!
і добрі люди передали б їм якусь бандерольку