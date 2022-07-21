Шалыгинское лесничество обстреляли из "Градов", 1 человек ранен, - Сумская ОВА. ФОТОрепортаж

В Сумской области из "Градов" обстреляли помещение Шалыгинского лесничества. 1 человек ранен.

Об этом сообщил глава областной ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

За день оккупанты дважды обстреляли Шалыгинскую общину: в десять утра россияне пустили две очереди по 4 выстрела из гранатомета.

"После одиннадцати - ударили из "Градов", более 30 приходов. Повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сожжены 2 служебных автомобиля. Один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса, мужчина сейчас в больнице", - говорится в сообщении.







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Из артиллерии и РСЗО были обстреляны еще три громады Сумщины.

Эсманьскую громаду утром общину обстреляли из ствольной артиллерии, 12 прилетов. В полдень было еще 14 приходов, предварительно из САУ.

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Белопольская громада: В полпервого - минометный обстрел. Ближе к двум часам дня - еще 8 минометных прилетов. Почти в девять вечера – 10 ракет. В то же время был обстрел из "Градов" по территории громады.

Новослободская громада: к вечеру россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня: 10 прилетов.