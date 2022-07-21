РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5986 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 886 2

Шалыгинское лесничество обстреляли из "Градов", 1 человек ранен, - Сумская ОВА. ФОТОрепортаж

В Сумской области из "Градов" обстреляли помещение Шалыгинского лесничества. 1 человек ранен.

Об этом сообщил глава областной ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Шалыгинское лесничество обстреляли из Градов, 1 человек ранен, - Сумская ОВА 01

За день оккупанты дважды обстреляли Шалыгинскую общину: в десять утра россияне пустили две очереди по 4 выстрела из гранатомета.

"После одиннадцати - ударили из "Градов", более 30 приходов. Повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сожжены 2 служебных автомобиля. Один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса, мужчина сейчас в больнице", - говорится в сообщении.

Шалыгинское лесничество обстреляли из Градов, 1 человек ранен, - Сумская ОВА 02
Шалыгинское лесничество обстреляли из Градов, 1 человек ранен, - Сумская ОВА 03
Шалыгинское лесничество обстреляли из Градов, 1 человек ранен, - Сумская ОВА 04

Також дивіться: Рашисти обстріляли з "Градів" Білопілля на Сумщині, поранено 2 людини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Шалыгинское лесничество обстреляли из Градов, 1 человек ранен, - Сумская ОВА 05
Шалыгинское лесничество обстреляли из Градов, 1 человек ранен, - Сумская ОВА 06
Шалыгинское лесничество обстреляли из Градов, 1 человек ранен, - Сумская ОВА 07

Из артиллерии и РСЗО были обстреляны еще три громады Сумщины.

Эсманьскую громаду утром общину обстреляли из ствольной артиллерии, 12 прилетов. В полдень было еще 14 приходов, предварительно из САУ.

Смотрите: Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину и Черниговщину с территории РФ, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Белопольская громада: В полпервого - минометный обстрел. Ближе к двум часам дня - еще 8 минометных прилетов. Почти в девять вечера – 10 ракет. В то же время был обстрел из "Градов" по территории громады.

Новослободская громада: к вечеру россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня: 10 прилетов.

обстрел (27366) Сумская область (3172)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Взялися за знищення мільярда дерев.
показать весь комментарий
20.07.2022 23:28 Ответить
Жданов розповідав, що Сумщину і Чернігівщину рашисти зі своєї території регулярно обстрілюють артилерією і системами залпового вогню, а ЗСУ не відповідає, хоча є бажання і засоби, але не має політичної волі у керівництва держави. Так війну не виграти, якщо торгуватись з кацапами за зерно, але заборонити давати відсіч в прикордонних районах агресору, бо Ху*ла можна спровокувати чи ще що вони там в ОПі верзуть(
показать весь комментарий
21.07.2022 00:03 Ответить
 
 