Обстрелы в Донецкой области: оккупанты убили человека, еще пятерых ранили, ударили по Бахмуту. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты разрушили две школы в Краматорске и Константиновке Донецкой области, нанесли удар по Краматорской промышленной части и обстреляли центральную часть Бахмута. Один человек погиб, еще пятеро ранены.

Об этом сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 20 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса – в Константиновке. Еще 5 человек получили ранения", – написал Кириленко в телеграм-канале в четверг утром.

По его словам, российские оккупанты разрушили две школы в Краматорске и Константиновке Донецкой области, кроме этого нанесли удар по Краматорской промышленной части, а также обстреляли центральную часть Бахмута.

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"В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета. К счастью, не разорвалась. Кроме того, кассетными боеприпасами рашисты обстреляли Ивановку Черкасской громады, повредили частный дом", - добавил Кириленко.













