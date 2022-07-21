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Обстрелы в Донецкой области: оккупанты убили человека, еще пятерых ранили, ударили по Бахмуту. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты разрушили две школы в Краматорске и Константиновке Донецкой области, нанесли удар по Краматорской промышленной части и обстреляли центральную часть Бахмута. Один человек погиб, еще пятеро ранены.

Об этом сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 20 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса – в Константиновке. Еще 5 человек получили ранения", – написал Кириленко в телеграм-канале в четверг утром.

По его словам, российские оккупанты разрушили две школы в Краматорске и Константиновке Донецкой области, кроме этого нанесли удар по Краматорской промышленной части, а также обстреляли центральную часть Бахмута.

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"В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета. К счастью, не разорвалась. Кроме того, кассетными боеприпасами рашисты обстреляли Ивановку Черкасской громады, повредили частный дом", - добавил Кириленко.

Обстрелы в Донецкой области: оккупанты убили человека, еще пятерых ранили, ударили по Бахмуту 01
Обстрелы в Донецкой области: оккупанты убили человека, еще пятерых ранили, ударили по Бахмуту 02
Обстрелы в Донецкой области: оккупанты убили человека, еще пятерых ранили, ударили по Бахмуту 03
Обстрелы в Донецкой области: оккупанты убили человека, еще пятерых ранили, ударили по Бахмуту 04
Обстрелы в Донецкой области: оккупанты убили человека, еще пятерых ранили, ударили по Бахмуту 05
Обстрелы в Донецкой области: оккупанты убили человека, еще пятерых ранили, ударили по Бахмуту 06
Обстрелы в Донецкой области: оккупанты убили человека, еще пятерых ранили, ударили по Бахмуту 07

обстрел (27366) Донецкая область (9767) Кириленко Павел (638) разрушение (164)


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21.07.2022 08:35 Ответить
Усю Україну перетворюють на Алеппо. Смерть їм!!!!
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21.07.2022 08:39 Ответить
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21.07.2022 10:58 Ответить
 
 