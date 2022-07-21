Обстрелы в Донецкой области: оккупанты убили человека, еще пятерых ранили, ударили по Бахмуту. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты разрушили две школы в Краматорске и Константиновке Донецкой области, нанесли удар по Краматорской промышленной части и обстреляли центральную часть Бахмута. Один человек погиб, еще пятеро ранены.
Об этом сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"За 20 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса – в Константиновке. Еще 5 человек получили ранения", – написал Кириленко в телеграм-канале в четверг утром.
По его словам, российские оккупанты разрушили две школы в Краматорске и Константиновке Донецкой области, кроме этого нанесли удар по Краматорской промышленной части, а также обстреляли центральную часть Бахмута.
"В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета. К счастью, не разорвалась. Кроме того, кассетными боеприпасами рашисты обстреляли Ивановку Черкасской громады, повредили частный дом", - добавил Кириленко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль