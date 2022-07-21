Война на Луганщине: враг бьет ракетами, артиллерией и стреляет из минометов, - Гайдай. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по населенным пунктам Луганской области, также оккупанты совершили 4 длительных артиллерийских атаки, а также совершили 5 минометных обстрелов.
Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Обстрелы очень плотные. Прекращаются только когда "устает" металл. Населенные пункты, в которых наши ребята держат оборону на востоке, 20 июля получили два мощных ракетных удара, четыре длительных артиллерийских атаки, пять обстрелов из минометов, переживают последствия танкового наступления", - написал Гайдай в телеграм-канале в четверг утром.
Кроме этого, оккупанты пытаются развить наступление на Бахмут, но "в каждом, даже маленьком, населенном пункте россиянам оказывают достойное сопротивление".
Агрессор организовал несколько попыток штурмовых действий с разных сторон вблизи Лисичанска и окрестных сел, применяет тактику массированного артиллерийского огня, бомбовых ударов, использует все доступные типы оружия, чтобы продвинуться дальше.
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