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Война на Луганщине: враг бьет ракетами, артиллерией и стреляет из минометов, - Гайдай. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по населенным пунктам Луганской области, также оккупанты совершили 4 длительных артиллерийских атаки, а также совершили 5 минометных обстрелов.

Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрелы очень плотные. Прекращаются только когда "устает" металл. Населенные пункты, в которых наши ребята держат оборону на востоке, 20 июля получили два мощных ракетных удара, четыре длительных артиллерийских атаки, пять обстрелов из минометов, переживают последствия танкового наступления", - написал Гайдай в телеграм-канале в четверг утром.

Кроме этого, оккупанты пытаются развить наступление на Бахмут, но "в каждом, даже маленьком, населенном пункте россиянам оказывают достойное сопротивление".

Читайте: Гайдай - Безуглой: Какого черта ты говоришь, что что-то не подготовлено, если ты находишься в комитете, который как раз контролирует оборону? Почему ты не подготовила?

Агрессор организовал несколько попыток штурмовых действий с разных сторон вблизи Лисичанска и окрестных сел, применяет тактику массированного артиллерийского огня, бомбовых ударов, использует все доступные типы оружия, чтобы продвинуться дальше.

Война на Луганщине: враг бьет ракетами, артиллерией и стреляет из минометов, - Гайдай 01
Война на Луганщине: враг бьет ракетами, артиллерией и стреляет из минометов, - Гайдай 02
Война на Луганщине: враг бьет ракетами, артиллерией и стреляет из минометов, - Гайдай 03
Война на Луганщине: враг бьет ракетами, артиллерией и стреляет из минометов, - Гайдай 04

обстрел (27366) Гайдай ЛОГА (716) разрушение (164) Луганская область (6501)


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коли вже у цих уйобіщь припаси закончаться?
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21.07.2022 08:37 Ответить
а зачем? наши диды и бабушки наделали просто мегатонны этого "добра", ведь на совочек хотели все напасть, особенно Португалия хищная и Исландия. Вот и делали диды это "добро" и веселились когда удалось достать на НГ ********* внукам, а если достали финские сапоги, то вся смена не просыхала три дня. Весело же было, вернуть бы все взад)
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21.07.2022 08:41 Ответить
НІколи. Серйозно. Тільки коли будемо руйнувать їх заводи економіку логістику, та вбивати їх людей на їх території.
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21.07.2022 08:41 Ответить
Мар'яна Безугла вже там?
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21.07.2022 09:00 Ответить
мар.яна дасть ім просратись
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21.07.2022 09:14 Ответить
...враг стреляет,это и так понятно..А Солдаты ВСУ и комсостав,чем заняты??? Кто предатель,в обслуге зэШки....Рассказывать как уничтожаются твари с болот мацковии,или сами займетесь выродками...
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21.07.2022 10:40 Ответить
 
 