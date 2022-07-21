Последствия ночного обстрела Николаева: Рашисты попали ракетами в АЗС, газопровод, склад и объект инфраструктуры. ФОТОрепортаж
Ночью российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300. Известно об одном пострадавшем в результате огня войск РФ.
Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью около 03:05 российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет С-300. Есть попадание в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание, а коммунальщики расчистили территорию для проезда транспорта.
Пока известно об одном пострадавшем.
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с-300 выпускать по наземным целям, это как минимум знать что на поражение целей воздушных они - говно, как и все совковое. но х.з., почему нельзя написать просто - "ракетами"? ватники же будут ржать типо: ыыыы, у нас искандеров много, а они кричат шо это с-300.
разве ими можно бомбить наземные цели?