Последствия ночного обстрела Николаева: Рашисты попали ракетами в АЗС, газопровод, склад и объект инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Ночью российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300. Известно об одном пострадавшем в результате огня войск РФ.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью около 03:05 российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет С-300. Есть попадание в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание, а коммунальщики расчистили территорию для проезда транспорта.

Пока известно об одном пострадавшем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николаев массово обстреляли ночью





