РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4730 посетителей онлайн
Новости Фото Война
6 667 9

Последствия ночного обстрела Николаева: Рашисты попали ракетами в АЗС, газопровод, склад и объект инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Ночью российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами С-300. Известно об одном пострадавшем в результате огня войск РФ.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью около 03:05 российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет С-300. Есть попадание в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание, а коммунальщики расчистили территорию для проезда транспорта.

Пока известно об одном пострадавшем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николаев массово обстреляли ночью

Последствия ночного обстрела Николаева: Рашисты попали ракетами в АЗС, газопровод, склад и объект инфраструктуры 01
Последствия ночного обстрела Николаева: Рашисты попали ракетами в АЗС, газопровод, склад и объект инфраструктуры 02
Последствия ночного обстрела Николаева: Рашисты попали ракетами в АЗС, газопровод, склад и объект инфраструктуры 03

Николаев (2155) обстрел (27379) Сенкевич Александр (188)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
что то странно, Ермак старается?
с-300 выпускать по наземным целям, это как минимум знать что на поражение целей воздушных они - говно, как и все совковое. но х.з., почему нельзя написать просто - "ракетами"? ватники же будут ржать типо: ыыыы, у нас искандеров много, а они кричат шо это с-300.
показать весь комментарий
21.07.2022 10:24 Ответить
Вы внятно излагать можете? Прилетают С-300, которые стоят на порядок дешевле искандеров. Что не так? Кацапы тупые, но сложить 2+2 еще в состоянии. Обстреливать заправки и склады сойдет и такое говно.
показать весь комментарий
21.07.2022 11:24 Ответить
Рашисты нащупали слабое звено - отсутствие ПВО-ПРО в городе. Вот и куражатся. И главное безнаказанно...
показать весь комментарий
21.07.2022 10:31 Ответить
якщо обстрілюють з боку Херсону, то час підльоту дуже малий, бракує часу, щоб засікти запуск та перехопити ракету...
показать весь комментарий
21.07.2022 10:42 Ответить
Что значит нащупали? Типа, с начала они сомневались, а сейчас все ******? Зачем генерировать бред?
показать весь комментарий
21.07.2022 11:25 Ответить
Нашли склад с 55мы ракетами. Это говно мамонта самолёты хер собьёт в текущем состоянии, остаётся долбить по земле. У них кстати, БЧ примерно 130кг, можно вполне с м31 сравнить.
показать весь комментарий
21.07.2022 10:36 Ответить
А як пошук зрадників і закрите місто,чм Кім просто знову диряві носки показав
показать весь комментарий
21.07.2022 11:30 Ответить
Потрохи всі ворожі закладки проявлять себе у прифронтових містах і можна буде очиститись від них. А для їх кураторів і вербувальників настануть важкі часи.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:05 Ответить
эта ракета с300 была?
разве ими можно бомбить наземные цели?
показать весь комментарий
21.07.2022 21:59 Ответить
 
 