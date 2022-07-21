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В 10 городах Украины проведут флешмоб "Бегу за "Азовсталь", - Мариупольский горсовет. ФОТО

Проведение флешмоба "Бегу за "Азовсталь намечено на 23 июля в таких городах: Чернигов, Днепр, Запорожье, Ривне, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Черкассы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

Как сообщают в горсовете, беговой флешмоб проводится в поддержку гарнизона "Мариуполь". Организаторами мероприятия выступила Ассоциация семей защитников "Азовстали".

Смотрите: Интервью освобожденного из плена азовца Дмитрия Усиченко на псевдо "Вишня": "Когда пришел приказ сдаться, я думал "выпилиться", но решил, что это для слабаков и разобрал ПМ". ВИДЕО

Цель флешмоба – напомнить миру о героизме защитников Мариуполя. На месте старта каждый участник флешмоба получит распечатку с хештегом #runforAzovstal.

"По завершении мероприятия участникам предлагают сделать свое фото и выложить в соцсети с тегом #runforAzovstal. В сообщении важно рассказать о наших стальных Героях - защитниках Мариуполя", - говорится в сообщении на странице горсовета.

Также смотрите: "Смелость - наш национальный ресурс": Зеленский принял участие во флешмобе #BRAVEUKRAINE. ВИДЕО

В 10 городах Украины проведут флешмоб Бегу за Азовсталь, - Мариупольский горсовет 01

Мариуполь (5718) флешмоб (139) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+6
Залишається хіба що бігати на підтримку захисників Маріуполя, бо центральна влада вже їх списала з порядку денного. Зараз на часі любою ціною помогти українським зерном невідомим і хтозна-де голодранцям та й не зайве засвітитись для Боневтіка в міжнародних ЗМІ, зняти відосики про невідворотній всесвітній голод і надати максимальної впізнаності для найвеличнішого годувальника всіх часів і народів.
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21.07.2022 12:10
+4
наша влада таки *******. Як це допоможе азовцям? Азовцям допоможе тільки військова поразка росії.
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21.07.2022 12:14
+3
Краще усім прибігти під опу та запитати у зе він же хлопців сда
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21.07.2022 13:00
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Залишається хіба що бігати на підтримку захисників Маріуполя, бо центральна влада вже їх списала з порядку денного. Зараз на часі любою ціною помогти українським зерном невідомим і хтозна-де голодранцям та й не зайве засвітитись для Боневтіка в міжнародних ЗМІ, зняти відосики про невідворотній всесвітній голод і надати максимальної впізнаності для найвеличнішого годувальника всіх часів і народів.
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21.07.2022 12:10 Ответить
Вообще то приходило. Ща те несколько дней до окружения, пока военкоматы работали, люди шли до добровольцами. Об этом должны даже ролики на Ютубе местных каналов сохраниться.
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21.07.2022 12:34 Ответить
наша влада таки *******. Як це допоможе азовцям? Азовцям допоможе тільки військова поразка росії.
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21.07.2022 12:14 Ответить
а я подрочу за Азовсталь
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21.07.2022 12:16 Ответить
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21.07.2022 12:56 Ответить
Краще усім прибігти під опу та запитати у зе він же хлопців сда
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21.07.2022 13:00 Ответить
Может ещё погудим как в 14 году?
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21.07.2022 13:19 Ответить
Bijou?
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21.07.2022 14:27 Ответить
Хорошо что напоминают про Азов и Мариуполь У нас у некоторых и войны нет
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21.07.2022 14:31 Ответить
Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму.
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21.07.2022 14:39 Ответить
Бігти то добре...І якби бігли на Банкову...може б толку більше.....
Але , що із захисниками валодзя??
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21.07.2022 14:41 Ответить
 
 