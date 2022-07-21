В 10 городах Украины проведут флешмоб "Бегу за "Азовсталь", - Мариупольский горсовет. ФОТО
Проведение флешмоба "Бегу за "Азовсталь намечено на 23 июля в таких городах: Чернигов, Днепр, Запорожье, Ривне, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Черкассы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.
Как сообщают в горсовете, беговой флешмоб проводится в поддержку гарнизона "Мариуполь". Организаторами мероприятия выступила Ассоциация семей защитников "Азовстали".
Цель флешмоба – напомнить миру о героизме защитников Мариуполя. На месте старта каждый участник флешмоба получит распечатку с хештегом #runforAzovstal.
"По завершении мероприятия участникам предлагают сделать свое фото и выложить в соцсети с тегом #runforAzovstal. В сообщении важно рассказать о наших стальных Героях - защитниках Мариуполя", - говорится в сообщении на странице горсовета.
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Але , що із захисниками валодзя??