28-летний коллаборант пытался проникнуть в волонтерскую организацию на Закарпатье, - Билошицкий. ФОТОрепортаж
Правоохранители разоблачили коллаборанта на Закарпатье, который пытался проникнуть в волонтерскую организацию.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.
"И снова о предателях. На этот раз с попытками притвориться волонтерами. Закарпатье. Сегодня. 28-летний боров ночью остановлен патрульными с большим количеством денег и месседжами в телефоне, свидетельствующими о сотрудничестве с врагом.
И не просто сотрудничество, а конкретная задача по проникновению в волонтерскую организацию. "Живи обычной жизнью волонтера", - проинформировал он.
Билошицкий призвал волонтеров быть бдительными, поскольку враг может "иметь разные обличья".
Топ комментарии
+19 Бруно Адольфович
показать весь комментарий21.07.2022 12:41
+18 Микола Бабич #435094
показать весь комментарий21.07.2022 12:18
+18 Яр Холодний
показать весь комментарий21.07.2022 12:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И не только там, по Прикарпатью тоже.
Многие дома отдыха забиты мужчинами призывного возраста с детьми.
Слышал, местами хозяева таких пансионатов платят, чтоб туда повестки не привозили...
А эти суки просто, *****, "катаются"...
И вообще ,они хоть детектор лжи проходят перед проверкой?Или какая там нахер проверка.
От прям тут-же...
Вылитый шпион и настоящий диверсант
"Ага. Ну ты это...заходи, если что"