РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4715 посетителей онлайн
Новости Фото Война
12 167 30

28-летний коллаборант пытался проникнуть в волонтерскую организацию на Закарпатье, - Билошицкий. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили коллаборанта на Закарпатье, который пытался проникнуть в волонтерскую организацию.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"И снова о предателях. На этот раз с попытками притвориться волонтерами. Закарпатье. Сегодня. 28-летний боров ночью остановлен патрульными с большим количеством денег и месседжами в телефоне, свидетельствующими о сотрудничестве с врагом.

И не просто сотрудничество, а конкретная задача по проникновению в волонтерскую организацию. "Живи обычной жизнью волонтера", - проинформировал он.

Билошицкий призвал волонтеров быть бдительными, поскольку враг может "иметь разные обличья".

Читайте: В Чернигове псевдоволонтер продавал гуманитарную помощь. ФОТО

28-летний коллаборант пытался проникнуть в волонтерскую организацию на Закарпатье, - Билошицкий 01
28-летний коллаборант пытался проникнуть в волонтерскую организацию на Закарпатье, - Билошицкий 02
28-летний коллаборант пытался проникнуть в волонтерскую организацию на Закарпатье, - Билошицкий 03
28-летний коллаборант пытался проникнуть в волонтерскую организацию на Закарпатье, - Билошицкий 04
28-летний коллаборант пытался проникнуть в волонтерскую организацию на Закарпатье, - Билошицкий 05

Нацполиция (16500) Билошицкий Алексей (112) Закарпатская область (2591)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Мацко Владислав Сергійович, 31.12.1999 рн. Живе в Ужгороді, навіщо скривати є@ало...
показать весь комментарий
21.07.2022 12:41
+18
Хорошо было бы взять и "пара людей с похожими взглядами" и поставить рядом для группового фото.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:18
+18
"Хлопці з лісу" не стрілятимуть - просто повісять У нас так уже не один на березі "завис"
показать весь комментарий
21.07.2022 12:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он уже умер от угрызений совести? Нет?
показать весь комментарий
21.07.2022 12:04 Ответить
Мацко Владислав Сергійович, 31.12.1999 рн. Живе в Ужгороді, навіщо скривати є@ало...
показать весь комментарий
21.07.2022 12:41 Ответить
Бруно кинь фотку этого ******, вдруг он откупиться и его через пару дней выпустят.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:57 Ответить
цьому покидьку 28 років, а ти написав, що Мацко Владислав Сергійович, 31.12.1999 рн, то щось не сходиться.
показать весь комментарий
21.07.2022 13:32 Ответить
На смереку покидька.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:04 Ответить
Наркоман
показать весь комментарий
21.07.2022 12:05 Ответить
я как подумаю сколько таких ватников и ждунов вокруг - начинаю растраиваться. как можно быть такими дебилами ? рашисты ведь если прийдут - ты дебил неуспееш с ними объясниться и связать со своим куратором - застрелят ***** сразу и два слова не дадут сказать. а попадешся не мусорам а бородатым мужикам из леса под киевом, которые никакого отношения неимеют с официальными властями и тро - тоже застрелят *****, нивкакую тюрьму не попадеш уже.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:10 Ответить
"Хлопці з лісу" не стрілятимуть - просто повісять У нас так уже не один на березі "завис"
показать весь комментарий
21.07.2022 12:22 Ответить
великий плюс "добровольчих формувань" на київщині, на початку війни, в тому, що ніхто ні з ким не панькався, бородаті мужики клали на всіх, і на мусорню і на вояк, робили те шо треба без сантиментів.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:28 Ответить
В каждом городе, квартале, доме обязательно есть пропатриотически настроенные граждане, которые знают своих соседей и их "ориентацию", можно уже с этого начинать. Всех пропутински ориентированных брать на заметку и вносить в соответствующий список, а там уже их ловить если они будут стараться вклиниваться "не туда"..
показать весь комментарий
21.07.2022 15:33 Ответить
я вот смотрю, на западе страны, какие то непуганые живут.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:12 Ответить
На даний момент Закарпаття - як велика миска з вінегретом. Наїхало і "розчинилося" швалоти до біса.Судячи з його текстів, воно приїждже, а не місцеве.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:40 Ответить
оказалось местный. вот тебе и западная. https://vk.com/vladislav_matsko
показать весь комментарий
21.07.2022 13:23 Ответить
takim nada otbiratj dokumenti , snimatj otpechatki , DNS i - na liniju razgranichenija , esli neljzja prosto prikonchitj....ot nih nad fizicheski izbavljatsa.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:16 Ответить
Порушити справу за педофілію і в загальну камеру . Хай виправдовується. Потім не змінюючи камеру, замінити перекваліфікувати злочин на колаборацію. Ой , как-то неловко получилось ,,,,,,,, Коварні думки юриста........
показать весь комментарий
21.07.2022 12:16 Ответить
В волонтерские организации нельзя принимать людей без личного поручительства двух других членов (или известных общественных деятелей, чей авторитет не подлежит ни малейшему сомнению). Поручители несут ответсвеность за свои рекомендации!
показать весь комментарий
21.07.2022 12:18 Ответить
Хорошо было бы взять и "пара людей с похожими взглядами" и поставить рядом для группового фото.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:18 Ответить
сколько таких сейчас по Закарпатью катается...
И не только там, по Прикарпатью тоже.
Многие дома отдыха забиты мужчинами призывного возраста с детьми.
Слышал, местами хозяева таких пансионатов платят, чтоб туда повестки не привозили...
А эти суки просто, *****, "катаются"...
показать весь комментарий
21.07.2022 12:23 Ответить
То есть волонтеры,потенциальные засланые казачки ФСБ?
И вообще ,они хоть детектор лжи проходят перед проверкой?Или какая там нахер проверка.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:26 Ответить
Волонтеры это не массонская организация всякие ритуалы посвящения проходить. Плюс у нас есть государственные критерии, кого считать волонтером, потому что волонтеров выпускают за кордон.
показать весь комментарий
21.07.2022 12:32 Ответить
Кажуть люди, при наймі є така легенда, що отакі вмирають від гангрени сраки...
От прям тут-же...
показать весь комментарий
21.07.2022 12:32 Ответить
Мацко Владислав Сергійович, 31.12.1999 рн. Живе в Ужгороді, навіщо скривати є@ало...
показать весь комментарий
21.07.2022 12:40 Ответить
Ещё и этнический украинец...тьфу, мразота
показать весь комментарий
21.07.2022 12:48 Ответить
*****?
показать весь комментарий
21.07.2022 12:49 Ответить
На фото в "дії" дата народження 31.12.1993
показать весь комментарий
21.07.2022 16:06 Ответить
Шмарклєжуйство української влади бісить!Замість того щоб "розвішувати таких зрадників по вулицях", вони їм пропонують КНИЖКИ почитати ...Телепні чи такіж зрадники?
показать весь комментарий
21.07.2022 12:43 Ответить
Ну шо за пакосная и гнусная рожа !!!
Вылитый шпион и настоящий диверсант
"Ага. Ну ты это...заходи, если что"
показать весь комментарий
21.07.2022 12:45 Ответить
Владислав Мацко. Ось ця підріла в ВК. Засланий казачок. https://vk.com/vladislav_matsko
показать весь комментарий
21.07.2022 13:02 Ответить
Після того як воно роздуплиться: здасть усе що йому відомо і невідомо, воно повинно якось "ненароком" підслизнутись-підковзнутись десь у районі тюремної параші і дуже невдало впасти.. зламавши шию чи рзбивши скроню Або відчувши "угрізєніясовєсті"(якої в нього ніколи не було- та то таке..) - повіситись на тюремній шконці чи зробити собі "харакірі" заточкою з зубної щітки💀 Ця істота не має права жити - як і ті ********** орки яким воно прислуговувалось! Бо таке лайно відсидить свої 10-15 років(ше ми зі своїх податків повинні таких мерзот утримувати) і вийде такою самою україноненависною гидотою! Нам таке гівно потрібно у нашій вільній процвітаючій майбутній Україні??!
показать весь комментарий
21.07.2022 16:18 Ответить
 
 