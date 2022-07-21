28-летний коллаборант пытался проникнуть в волонтерскую организацию на Закарпатье, - Билошицкий. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили коллаборанта на Закарпатье, который пытался проникнуть в волонтерскую организацию.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"И снова о предателях. На этот раз с попытками притвориться волонтерами. Закарпатье. Сегодня. 28-летний боров ночью остановлен патрульными с большим количеством денег и месседжами в телефоне, свидетельствующими о сотрудничестве с врагом.

И не просто сотрудничество, а конкретная задача по проникновению в волонтерскую организацию. "Живи обычной жизнью волонтера", - проинформировал он.

Билошицкий призвал волонтеров быть бдительными, поскольку враг может "иметь разные обличья".

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