Российские войска обстреливают Сумщину и Черниговщину с территории РФ, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска не прекращают обстрелы приграничья Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Так, 20 июля под вражеским огнем оказались Белопольская, Эсманьская, Шалыгинская, Новослободская громады Сумщины и Новгород-Северская и Семеновская громады Черниговщины.

"Окрестности двух населенных пунктов Шалыгинской громады вблизи границы, россияне со своей территории обстреляли из РСЗО и одновременно вели огонь из АГС. Зафиксировано 38 "приходов". По результатам обстрела повреждена инфраструктура населенных пунктов, один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса, мужчина сейчас в больнице", - рассказали в ГПСУ.

После обеда враг в двух случаях обстрелял территорию Белопольской громады из САУ и минометов калибра 120 мм. Начислено 12 прилетов. Эсманьская громада пострадала от обстрела из САУ. Враг выпустил 7 артснарядов по местной инфраструктуре. 10 взрывов РСЗО раздалось на территории Новослободской громады. Новгород-Северскую громаду враг трижды в сутки обстреливал минометами и САУ, зафиксировано 32 взрыва. По Семеновской громаде россияне открывали огонь из минометов калибра 120 мм: 20 взрывов", - добавили в Госпогранслужбе.

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