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Российские войска обстреливают Сумщину и Черниговщину с территории РФ, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска не прекращают обстрелы приграничья Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Так, 20 июля под вражеским огнем оказались Белопольская, Эсманьская, Шалыгинская, Новослободская громады Сумщины и Новгород-Северская и Семеновская громады Черниговщины.

"Окрестности двух населенных пунктов Шалыгинской громады вблизи границы, россияне со своей территории обстреляли из РСЗО и одновременно вели огонь из АГС. Зафиксировано 38 "приходов". По результатам обстрела повреждена инфраструктура населенных пунктов, один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса, мужчина сейчас в больнице", - рассказали в ГПСУ.

После обеда враг в двух случаях обстрелял территорию Белопольской громады из САУ и минометов калибра 120 мм. Начислено 12 прилетов. Эсманьская громада пострадала от обстрела из САУ. Враг выпустил 7 артснарядов по местной инфраструктуре. 10 взрывов РСЗО раздалось на территории Новослободской громады. Новгород-Северскую громаду враг трижды в сутки обстреливал минометами и САУ, зафиксировано 32 взрыва. По Семеновской громаде россияне открывали огонь из минометов калибра 120 мм: 20 взрывов", - добавили в Госпогранслужбе.

Смотрите: Шалыгинское лесничество обстреляли из "Градов", 1 человек ранен, - Сумская ОВА. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреливают Сумщину и Черниговщину с территории РФ, - ГПСУ 01
Российские войска обстреливают Сумщину и Черниговщину с территории РФ, - ГПСУ 02
Российские войска обстреливают Сумщину и Черниговщину с территории РФ, - ГПСУ 03

Госпогранслужба (6479) обстрел (27379) Сумская область (3175) Черниговщина (1485)


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відслідковуйте та знищуйте точки вильоту на Московщині, бо вони не зупиняться..
виділіть засоби для цього і працюйте..
пара покараних випадків значно зменшать кацапський ентузіазм і збережуть декому життя та ресурси..
не варто заохочувати злодіїв безкарністю
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21.07.2022 12:26 Ответить
вижу, дельные советы даёте. Тогда подробнее - чем отслеживать, чем отвечать, и кто это должен делать?
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21.07.2022 13:00 Ответить
В кримінальних провадженнях пред'являти позови до рф і направляти для розгляду у міжнародні суди з одночасним накладенням арештів на всі рахунки та майно, особливо за поставлені енергоносії. Опублікувати зразки позовів та відслідковувати іх рух - нам важливе реальне виконання
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21.07.2022 13:00 Ответить
скільки ще буде таких новин безнаказаних нападів москалів,

невже міномети не дістануть у відповідь,
чи з мільйона військових нема кому зайнятися
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21.07.2022 13:47 Ответить
Нікто отвєткі нє дайоть,
Іначє путєн нападьоть!
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21.07.2022 14:59 Ответить
я удивляюсь ,что за организация ООН? сборище бюрократов и старых ПЕРДУНОВ, которые хорошо устроились в комфортных кабинетах и только имитируют бурную деятельность. разогнать эту контору к чертовой матери,от нее толку как с козла молока!!!
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21.07.2022 17:44 Ответить
 
 