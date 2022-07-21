Россиянин переправлял мужчин через границу в Одесской области. Его могут посадить на 10 лет. ФОТО

Государственное бюро расследований разоблачило гражданина России, организовавшего незаконную переправку мужчин за границу.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Незаконным "бизнесом" занимались трое мужчин. Руководил гражданин РФ.

"Один из участников группы подыскивал мужчин, которым предлагал избежать мобилизации за 12 тысяч долларов США. За эти деньги ему делали справку от военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы и дальнейшему снятию с военного учета. Этот документ позволял беспрепятственно пересечь границу", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Молдову за $10 тыс. взятки, - прокуратура. ФОТО

Производство расследуют по статье о взяточничестве (ч. 3 ст. 369 УКУ), проверяют причастность к "схеме" сотрудников военкомата.

Наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.





