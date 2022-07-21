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Россиянин переправлял мужчин через границу в Одесской области. Его могут посадить на 10 лет. ФОТО

Государственное бюро расследований разоблачило гражданина России, организовавшего незаконную переправку мужчин за границу.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Незаконным "бизнесом" занимались трое мужчин. Руководил гражданин РФ.

"Один из участников группы подыскивал мужчин, которым предлагал избежать мобилизации за 12 тысяч долларов США. За эти деньги ему делали справку от военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы и дальнейшему снятию с военного учета. Этот документ позволял беспрепятственно пересечь границу", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Разоблачена преступная схема выезда лиц призывного возраста в Молдову за $10 тыс. взятки, - прокуратура. ФОТО

Производство расследуют по статье о взяточничестве (ч. 3 ст. 369 УКУ), проверяют причастность к "схеме" сотрудников военкомата.

Наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

Россиянин переправлял мужчин через границу в Одесской области. Его могут посадить на 10 лет 01
Россиянин переправлял мужчин через границу в Одесской области. Его могут посадить на 10 лет 02
Россиянин переправлял мужчин через границу в Одесской области. Его могут посадить на 10 лет 03

граница (5274) Одесская область (3595) ГБР (3005)


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Топ комментарии
+14
без військомату і лікарів усе це було б неможливо. Тому цей росіянин - просто смердючий барига, а українські воєнкоми - вороги, які заслуговують на довічне
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21.07.2022 14:07
+5
нагадує новини з дурдома
єтнічний німець з німецьким паспортом збирав в Москві 1943 року необхідні справки для уникнення від війскової служби та вивозив росіян з Москви за кордон
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21.07.2022 14:25
+4
Це підтверджує те, що в Україні живеться добре всім крім українців.
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21.07.2022 14:21
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без військомату і лікарів усе це було б неможливо. Тому цей росіянин - просто смердючий барига, а українські воєнкоми - вороги, які заслуговують на довічне
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21.07.2022 14:07 Ответить
а я навіть можу вгадати єтнічну національність того росіянина !
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21.07.2022 14:28 Ответить
в обменный фонд его
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21.07.2022 14:07 Ответить
То гуманно, на цеп і на передок окопи рить.
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21.07.2022 14:10 Ответить
в цій новина все "прекрасно"
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21.07.2022 14:12 Ответить
Цього, що переправляв, а не приймав участь у бойових діях на 10 років. І того, що брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування Джерело: тоже на 10 років. Український суд, самий гуманний суд в світі.
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21.07.2022 14:12 Ответить
Ну не зае..али эти росияне.
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21.07.2022 14:13 Ответить
А як взагалі кацапсина до сих пір жила в Одеській області?
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21.07.2022 14:18 Ответить
так там мер Труханов має російский паспорт, по ньому й перепустка в мерію оформлена, а його україньського паспорта так ніхто й не бачив
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21.07.2022 14:27 Ответить
Це підтверджує те, що в Україні живеться добре всім крім українців.
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21.07.2022 14:21 Ответить
а таможенники какой национальности?
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21.07.2022 15:28 Ответить
Якого буя падлючі свинособаки ще живуть в Україні? Ми самі держимо під боком і за спиною ворогів сраних кацапів.
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21.07.2022 14:23 Ответить
нагадує новини з дурдома
єтнічний німець з німецьким паспортом збирав в Москві 1943 року необхідні справки для уникнення від війскової служби та вивозив росіян з Москви за кордон
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21.07.2022 14:25 Ответить
Що роблять до сих пір у нас громодяне ворожої країни? Нкуй всіх за перебрик!
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21.07.2022 14:39 Ответить
він же "хорошій рускій", бо поганий рускій тіки один - путін. А всі інші рускі - вони хороші. Так в. о. президента Єрмак сказав. Так шо не треба тут затєвать.
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21.07.2022 15:48 Ответить
А тих, хто Портнова випустив, скільки років дали?
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21.07.2022 14:45 Ответить
А можуть і не посадити😅
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21.07.2022 14:45 Ответить
Відкрийте кордони,поки люди самі цього не зробили власноруч,користуючись своїм правом прямої демократії.Ви-ніхто,ми вас найняли,ви наші слуги,забули?
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21.07.2022 15:00 Ответить
ще один хорошій рускій
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21.07.2022 15:47 Ответить
М@ндець!!! І тут кацапня як лохів розводить
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21.07.2022 15:55 Ответить
 
 