Более 1000 инструкторов из Британии и Новой Зеландии продолжают обучать артиллеристов ВСУ. ФОТОрепортаж

Артиллеристы Вооруженных сил Украины продолжают обучение на разных военных объектах Великобритании.

Об этом сообщают на странице Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По информации Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, продолжается артиллерийская подготовка личного состава ВС Украины.

Учат украинцев применять артиллерию западных образцов на поле боя инструкторы из Вооруженных Сил Соединенного Королевства и Сил Обороны Новой Зеландии.

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Всего привлечены более тысячи инструкторов из 11-й бригады содействия силам безопасности, специализирующейся на проведении тренировок для наращивания военного потенциала союзников и партнеров.

Украинских военных снабдили автоматами, выдали им каски и бронежилеты, обмундирование и полевое снаряжение для боевых действий на передовой. Известно, что военные Соединенного Королевства в рамках операции ORBITAL с 2015 по 2022 год подготовили 22 000 украинцев.

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