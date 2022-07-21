Более 1000 инструкторов из Британии и Новой Зеландии продолжают обучать артиллеристов ВСУ. ФОТОрепортаж
Артиллеристы Вооруженных сил Украины продолжают обучение на разных военных объектах Великобритании.
Об этом сообщают на странице Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
По информации Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, продолжается артиллерийская подготовка личного состава ВС Украины.
Учат украинцев применять артиллерию западных образцов на поле боя инструкторы из Вооруженных Сил Соединенного Королевства и Сил Обороны Новой Зеландии.
Всего привлечены более тысячи инструкторов из 11-й бригады содействия силам безопасности, специализирующейся на проведении тренировок для наращивания военного потенциала союзников и партнеров.
Украинских военных снабдили автоматами, выдали им каски и бронежилеты, обмундирование и полевое снаряжение для боевых действий на передовой. Известно, что военные Соединенного Королевства в рамках операции ORBITAL с 2015 по 2022 год подготовили 22 000 украинцев.
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Для підготовки розрахунку гаубиці з розрахунком у 5 чол. потрібно не більше 1 інструктора, який знає обов'язки кожного номера розрахунку, відповідно 1000 інструкторів підготує 6000 спеціалістів, а якщо взяти до уваги те, що кожен спеціаліст із розрахунку буде знати обов"язки кожного члена із свого розрахунку (для взаємозамінювання у випадку виходу із строю під час ведення бойових дій), то виникає цікаве число потенційно готових спеціалістів.
Не все так просто.
Во-первых, Украина уже переходит на стандарты НАТО.
Во-вторых, Украина готовится к серьезным наступательным действиям, которые не возможны без огромного количества арты, БК, авиации и тд.
Честно сказать, мне со своего дивана вообще не видно даже намека на ситуацию, при которой Украина начнет проигрывать в войне. По моему мнению, единственная возможность кацапни подгадить Украине это политота. Поэтому, нах друге хрюске, нах кацапских икспердов, нах кацапских пропагандонов, нах свинорылых питунов, ливеровых и прочюю шоблу.
Не слушать любого вида кацапню гражданским, вот что самое главное. Ну а военные и так прекрасно знают, что надо делать с кацапней.
Также нам поставят контрбатарейные радары и более 50,000 снарядов для артиллерии советских калибров (болгары думаю работают в три смены).