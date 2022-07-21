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Новости Фото Война
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Более 1000 инструкторов из Британии и Новой Зеландии продолжают обучать артиллеристов ВСУ. ФОТОрепортаж

Артиллеристы Вооруженных сил Украины продолжают обучение на разных военных объектах Великобритании.

Об этом сообщают на странице Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По информации Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, продолжается артиллерийская подготовка личного состава ВС Украины.

Учат украинцев применять артиллерию западных образцов на поле боя инструкторы из Вооруженных Сил Соединенного Королевства и Сил Обороны Новой Зеландии.

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Всего привлечены более тысячи инструкторов из 11-й бригады содействия силам безопасности, специализирующейся на проведении тренировок для наращивания военного потенциала союзников и партнеров.

Украинских военных снабдили автоматами, выдали им каски и бронежилеты, обмундирование и полевое снаряжение для боевых действий на передовой. Известно, что военные Соединенного Королевства в рамках операции ORBITAL с 2015 по 2022 год подготовили 22 000 украинцев.

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Более 1000 инструкторов из Британии и Новой Зеландии продолжают обучать артиллеристов ВСУ 01
Более 1000 инструкторов из Британии и Новой Зеландии продолжают обучать артиллеристов ВСУ 02
Более 1000 инструкторов из Британии и Новой Зеландии продолжают обучать артиллеристов ВСУ 03

Великобритания (4984) военные учения (3459) артиллерия (637) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+15
Всім хто допомагає Україні здобути перемогу у війні проти смердючого лапатного мордору-респектище...
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21.07.2022 14:39
+15
1000 навчить 10 тис. 10 тис. навчить 100 тисяч. А, 100 тис навчить мілліон.
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21.07.2022 14:40
+14
1000 учителей . Сколько же тогда учеников ?
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21.07.2022 14:29
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1000 учителей . Сколько же тогда учеников ?
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21.07.2022 14:29 Ответить
1000. Л - логіка.
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21.07.2022 14:38 Ответить
Якщо в розрахунок одного Хаймарса 3 чол., то один інструктор може підготувати 3 чол., а 1000 інструкторів 3000 чол.
Для підготовки розрахунку гаубиці з розрахунком у 5 чол. потрібно не більше 1 інструктора, який знає обов'язки кожного номера розрахунку, відповідно 1000 інструкторів підготує 6000 спеціалістів, а якщо взяти до уваги те, що кожен спеціаліст із розрахунку буде знати обов"язки кожного члена із свого розрахунку (для взаємозамінювання у випадку виходу із строю під час ведення бойових дій), то виникає цікаве число потенційно готових спеціалістів.
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21.07.2022 15:14 Ответить
У гарматному розрахунку щонайменше три категорії фахівців - командир гармати, навідник та гарматний номер. А є ще топогеодезисти, обчислювачі тощо. Це тільки рядовий та сержантський склад. А є ще командири взводів, старший офіцер батареї, командир батареї, керівництво дивізіона та штабу дивізіона. Є ще механіки-водії, технічний та обслуговуючий персонал...
Не все так просто.
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21.07.2022 17:16 Ответить
Достаточное количество.
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21.07.2022 15:29 Ответить
1000 інсрукторів звучить обнадійливо!
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21.07.2022 14:31 Ответить
Всім хто допомагає Україні здобути перемогу у війні проти смердючого лапатного мордору-респектище...
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21.07.2022 14:39 Ответить
1000 навчить 10 тис. 10 тис. навчить 100 тисяч. А, 100 тис навчить мілліон.
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21.07.2022 14:40 Ответить
Ещё не все попадают(все мазанные).В Одесском военкомате на эту тему кипишь подняли.
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21.07.2022 14:56 Ответить
на среднем фото дивайс, которых в Сумской области уже сейчас необходимо несколько десятков, причем с полудюжиной AN\TPQ-49, а то хакасские расчёты "саней" в Тёткино и Зерновом уже *******...
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21.07.2022 14:42 Ответить
Зачем столько !инструкторов! Украине? Всё просто!
Во-первых, Украина уже переходит на стандарты НАТО.
Во-вторых, Украина готовится к серьезным наступательным действиям, которые не возможны без огромного количества арты, БК, авиации и тд.
Честно сказать, мне со своего дивана вообще не видно даже намека на ситуацию, при которой Украина начнет проигрывать в войне. По моему мнению, единственная возможность кацапни подгадить Украине это политота. Поэтому, нах друге хрюске, нах кацапских икспердов, нах кацапских пропагандонов, нах свинорылых питунов, ливеровых и прочюю шоблу.
Не слушать любого вида кацапню гражданским, вот что самое главное. Ну а военные и так прекрасно знают, что надо делать с кацапней.
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21.07.2022 14:51 Ответить
Великобритания передаст Украине более 20 САУ M109 и 36 105-мм гаубиц L119

Также нам поставят контрбатарейные радары и более 50,000 снарядов для артиллерии советских калибров (болгары думаю работают в три смены).
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21.07.2022 15:28 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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21.07.2022 15:40 Ответить
 
 